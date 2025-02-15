Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.3 комментария
Медведев: Зеленский критикой президента США «плюет в руку дающему»
Владимир Зеленский, критикуя действия президента США «плюет в руку дающему», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что Зеленский «плюет в руку дающему», комментируя недавнее его высказывание по поводу переговоров российского и американского лидеров, передает ТАСС.
На прошедшей пресс-конференции в Мюнхене Зеленскому задали вопрос о состоявшемся разговоре между президентами России и США, и о возможной угрозе, которую этот разговор может представлять для Украины и США. В ответ Зеленский отметил, что особых рисков для США он не видит, но не может сказать то же самое об остальном мире.
Медведев на своей странице в социальной сети X выразил недовольство словами Зеленского, подчеркнув, что «киевский клоун отчитал президента США за все, что только можно» и назвал его «конченым нищим вором». Медведев также задался вопросом, как отреагирует на это американский лидер.
Ранее Зеленский пожаловался, что американский лидер сначала созвонился с Путиным, а только потом с ним.
Депутат Госдумы Амир Хамитов назвал поведение Зеленского комическим, отметив, что жалобы украинского лидера напоминают капризы школьниц.