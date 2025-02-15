Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
Сафиуллин заменил Синнера на турнире ATP в Дохе
Сафиуллин заменил дисквалифицированного Синнера на турнире ATP в Дохе
Россиянин Роман Сафиуллин примет участие в турнире ATP в Дохе, заменив Янника Синнера, который был дисквалифицирован за допинг.
Россиянин Роман Сафиуллин заменит итальянского теннисиста Янника Синнера, в отношении которого вынесена дисквалификация за нарушение антидопинговых правил, в основной сетке турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе, передает ТАСС. Пресс-служба ATP подтвердила данную информацию.
Сафиуллин начнет свои выступления на турнире с матча против австралийца Алекса де Минаура, который получил второй номер посева. Российский спортсмен будет выступать без номера посева, что увеличивает сложность его задачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило добиваться дисквалификации итальянского теннисиста Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил. Также сообщалось, что лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Янник Синнер был дисквалифицирован за использование запрещенных препаратов.