Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
МВД предупредило о критической уязвимости в WhatsApp
Серьезная уязвимость в WhatsApp позволяет шпионскому программному обеспечению Graphite проникать на устройства пользователей через зараженные PDF-файлы, сообщили в МВД России.
Уязвимость дает возможность вредоносному программному обеспечению Graphite автоматически проникать на мобильные устройства пользователей, его распространение происходит через зараженные PDF-файлы, указало ведомство в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».
Такие файлы часто распространяются в групповых чатах. Установка трояна на устройство происходит без каких-либо действий со стороны пользователей, таких как открытие файлов или переход по ссылкам.
«Это не просто уязвимость, а критический сбой в системе безопасности, который ставит под угрозу миллионы людей», – заявил член комиссии по поддержке ИТ-индустрии Общественного совета при Минцифры Георгий Волков.
Ранее в МВД предупредили, что злоумышленники продолжают звонить россиянам, вводя в заблуждение насчет «обновления» аккаунта на «Госуслугах».