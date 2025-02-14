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    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    14 февраля 2025, 17:50 • Новости дня

    Посла Германии в Грузии обвинили в борьбе с грузинским государством

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Правящая «Грузинская мечта» обвинила немецкого посла Петера Фишера в «манипуляциях» и «борьбе против грузинского государства». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Дипломат заявил, что, «пока Грузия борется с «deep state», Евросоюз готовит Молдавию к вступлению и выделяет ей на это 1,8 млрд евро».

    Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили назвал это заявление «манипуляцией чистой воды», и отметил, что «1,5 млрд Молдавия получит как кредит и только 300 млн в качестве помощи, при этом сумма делится на три года».

    «Этот посол, как и некоторые его коллеги, к сожалению, не впервые распространяют манипуляции, стимулируя напряженность в обществе», – сказал Махашвили.

    Его коллега, депутат от правящей партии Владимир Божадзе заявил, что Фишер «напрямую вовлечен в борьбу с нашим государством».

    Посол Фишер не впервые критикуется официальным Тбилиси за открытую поддержку грузинской оппозиции.

    Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что Германия фактически не имеет посла в Грузии.

    12 февраля 2025, 14:50 • Новости дня
    Каладзе «по-мужски» ответил бывшему одноклубнику Шевченко
    Каладзе «по-мужски» ответил бывшему одноклубнику Шевченко
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе дал ответ своему бывшему одноклубнику по «Милану», главе Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко, который неодобрительно высказался о нем лично, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Врагу не пожелаешь того положения, в какое попала Украина. Страна истекает кровью, а Шевченко оплакивает ее, – сказал Каха Каладзе журналистам. – Как грузинский мужчина, исходя из наших традиций и культуры, я не буду входить в полемику с оплакивающим Шевченко. Это неприемлемо для меня».

    Градоначальник пожелал Украине «мира» и «залечивания ран».

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против руководителей Грузии, которая не открыла «второй фронт» против России. Под санкции попал и Каха Каладзе.

    «Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует», – сказал Шевченко накануне.

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    11 февраля 2025, 19:53 • Новости дня
    Новый немецкий корвет диверсанты хотели обездвижить металлической стружкой

    В Германии приступили к расследованию диверсии на корвете «Эмден» с металлической стружкой в двигателе

    Новый немецкий корвет диверсанты хотели обездвижить металлической стружкой
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Германии начато расследование после обнаружения металлической стружки в двигателе корвета «Эмден» на верфи в Гамбурге, что могло привести к серьезной поломке.

    По данным совместного расследования телеканалов WDR, NDR и газеты Suddeutsche Zeitung, в двигателе корабля была обнаружена металлическая стружка, сообщает РИА «Новости».

    Инцидент произошел незадолго до спуска корабля на воду на верфях Blohm+Voss в Гамбурге. Правоохранительные органы Германии начали расследование, предполагая, что произошло намеренное повреждение. Неизвестные лица насыпали несколько десятков килограммов металлической стружки в двигатель, что могло привести к серьезной поломке и задержке в передаче корабля военно-морским силам страны.

    «Если бы стружка не была извлечена заранее, это могло бы задержать передачу корабля ВМС Германии и нанести серьезный ущерб», – говорится в расследовании журналистов.

    Полиция уже подключилась к расследованию этого инцидента. Предполагается, что действия направлены на подрыв боеспособности нового корвета. В данный момент проводятся следственные действия для установления виновных лиц и предотвращения аналогичных происшествий в будущем.

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    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    14 февраля 2025, 11:40 • Новости дня
    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности

    Политолог Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности в мировой политике

    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Диалог главы Белого дома Дональда Трампа с Москвой по российско-украинскому конфликту разбивает иллюзии Европы о самостоятельности, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц возмутился политикой США в отношении Украины.

    «Шольц борется за свой пост, который, судя по всему, уже потерян, и перешел к Фридриху Мерцу. По опросам за действующего канцлера готовы голосовать лишь 16% избирателей, а за кандидата от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – в два раза больше», – объяснил немецкий политолог Александр Рар.

    «В такой ситуации Шольц попытается использовать тему безопасности, в том числе в своем выступлении на Мюнхенской конференции. Ему надо показать себя заботливым канцлером, обеспечивающий покой и стабильность своей стране», – отметил собеседник.

    «Поскольку для него российская «агрессия» – главный вызов и угроза мирной жизни в Германии, он в ужасе от действий Трампа, который не советуется с европейцами при решении вопросов, связанных с Украиной. Шольц рассматривает идеи США по дипломатическому урегулированию конфликта, как взрывоопасный для Германии и Европы», – заметил он.

    «План Вашингтона ведет к ослаблению НАТО и Украины, которая рассматривается в ЕС как буфер против России. Кроме того, Трамп лишает европейские страны дееспособности. В этой связи Шольц вспомнил Ялтинскую конференцию 1945 года, когда гитлеровскую Германию и всю Европу поделили между собой Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт», – продолжил аналитик.

    «Канцлер ФРГ был уверен, что с того момента прошло много лет, и Европа нашла в себе силы стать самостоятельным игроком в мировой политике. Сейчас же, с его точки зрения, Трамп лишает европейцев этой иллюзии», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность политикой Белого дома по конфликту на Украине. «Мы должны понимать, что действия и заявления США значат для Украины, Европы и мира. Бездействие поставило бы под угрозу безопасность нашей страны и всего континента», – указал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Политик согласился с желанием американского лидера Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну, но отметил, что «победа России поставит под угрозу мир и стабильность в Европе далеко за пределами Украины».

    «Мы никогда не поддержим навязанный извне мир. Мы не примем никакого решения, которое приведет к разрыву между европейской и американской безопасностью. Это пойдет на пользу только одному человеку: Путину», – заключил канцлер.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему формулой мира для России и США станет экономический раздел Украины.

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    12 февраля 2025, 10:36 • Новости дня
    Шольц для прекращения конфликта на Украине призвал остановить наращивание вооружений
    Шольц для прекращения конфликта на Украине призвал остановить наращивание вооружений
    @ Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе обсуждения украинского конфликта призвал прекратить гонки вооружений для его скорейшего урегулирования.

    Один из участников обсуждения выразил мнение о том, что поставки оружия на Украину не спасают жизни, заметив, что «те, кто кричат о необходимости большего числа оружия, никогда не испытывали войну», передает газета Der Tagesspiegel.

    Шольц в ответ на это заявил, что «Россия начала конфликт», и сказал, что Германия «обязана защищать Украину от агрессии». Однако он признал, что необходимо прекратить «вечное наращивание вооружений», и подчеркнул важность контроля за вооружениями. Его слова вызвали поддержку части аудитории.

    Обсуждение продолжалось около 15 минут, в течение которых Шольц также отметил, что не собирается поставлять на Украину ракеты Taurus. В завершение мероприятия он в шутливой форме заявил, что хочет снова стать канцлером, что вызвало смех в аудитории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия при Шольце разрешила экспортировать на Украину военную продукцию на сумму 14,8 млрд евро, что сделало Киев крупнейшим импортером немецкого вооружения.

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    14 февраля 2025, 06:58 • Новости дня
    Шольц обвинил США в угрозе безопасности Германии

    Шольц заявил о риске для Германии из-за политики США по Украине

    Шольц обвинил США в угрозе безопасности Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил США в действиях, угрожающих безопасности Германии, после переговоров Путина и Трампа по украинскому кризису.

    Канцлер Германии Олаф Шольц в своем видеообращении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) выразил обеспокоенность действиями администрации США в контексте украинского кризиса, пишет «Российская газета».

    «Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира», – подчеркнул он.

    По мнению Шольца, бездействие ставит под угрозу безопасность Германии и Европы. Канцлер заверил, что не допустит подобного развития событий, акцентировав на своей ответственности за безопасность страны и континента.

    Шольц также подчеркнул, что текущая ситуация позволит Берлину открыть доступ к денежным резервам правительства. Это, по его словам, создаст возможность поддерживать Украину без ущерба для других сфер деятельности Германии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, премьер Польши Дональд Туск призвал Украину, страны ЕС и США объединиться для мирного разрешения украинского кризиса.

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    14 февраля 2025, 16:12 • Новости дня
    Шольц объявил о планах уйти из политики

    Шольц объявил о планах уйти из политики после завершения карьеры канцлера

    Шольц объявил о планах уйти из политики
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своем намерении уйти из политики после завершения карьеры в качестве главы правительства.

    В видеоподкасте Jung & Naiv Шольц сказал: «Мой план «А» заключается в том, что я буду переизбран на пост канцлера». Однако, по его словам, это не означает, что он планирует продолжать политическую деятельность после завершения своей карьеры в качестве канцлера, передает ТАСС.

    Шольц выразил желание вернуться к статусу «обычного гражданина» после окончания его срока на посту.

    Издание Politico ранее писало, что канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с давлением внутри Социал-демократической партии Германии на фоне кризиса коалиции и падающих рейтингов.

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    13 февраля 2025, 14:17 • Новости дня
    В результате наезда автомобиля на демонстрантов в Мюнхене пострадали более 20 человек

    Водитель в Мюнхене умышленно направил автомобиль в демонстрантов, ранены 20 человек

    В результате наезда автомобиля на демонстрантов в Мюнхене пострадали более 20 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Мюнхене автомобиль умышленно въехал в толпу демонстрантов, ранив по меньшей мере 20 человек, включая детей; водитель задержан, один из злоумышленников был ранен.

    В результате инцидента в Мюнхене, когда автомобиль умышленно въехал в толпу, пострадали по меньшей мере 20 человек, включая детей, передает ТАСС. Известно, что двое из пострадавших получили серьезные увечья. Водитель автомобиля был задержан на месте происшествия.

    По данным газеты Bild, после наезда на место происшествия прибыла скорая помощь, которая занялась пострадавшими. Очевидцы, на которых ссылается радиостанция BR, отмечают, что автомобиль был намеренно направлен в толпу демонстрантов. Они также сообщают, что полиция, предположительно, открыла огонь по одному из предполагаемых злоумышленников.

    По словам очевидцев, один из злоумышленников был ранен и увезен с места происшествия на носилках. Детали произошедшего продолжают выясняться, на месте работают правоохранительные органы и службы экстренной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мюнхене автомобиль совершил наезд на группу людей, в результате чего несколько человек получили травмы, однако причины инцидента остаются неизвестными.

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    11 февраля 2025, 19:02 • Новости дня
    Премьер Кобахидзе: «Майдана» в Грузии не будет

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии не допустят «украинизации страны», чего продолжают добиваться определенные силы, заявил во вторник журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Не будет в Грузии «майдана», не будет «украинизации», не будет «второго фронта», чего очень хотели и хотят конкретные субъекты», – сказал он. По его словам, призывы к «майданизации» Грузии «дают возможность интересного анализа».

    Кобахидзе также заявил, что радикальная оппозиция и ее зарубежные покровители «координировано и прямо говорят о создании в Грузии искусственного экономического кризиса».

    Ранее во вторник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил правительство Швеции в финансировании радикалов в его стране.

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    14 февраля 2025, 14:39 • Новости дня
    Подозреваемый признался в умышленном наезде на людей в Мюнхене

    Подозреваемый признался в умышленном наезде на демонстрантов в Мюнхене по религиозным мотивам

    Tекст: Мария Иванова

    Подозреваемый в наезде на участников демонстрации в Мюнхене признался, что умышленно совершил преступление, руководствуясь радикальными религиозными взглядами, в результате пострадали 36 человек.

    Представитель прокуратуры Мюнхена Габриэле Тильман заявила, что подозреваемый признался в намеренном наезде на участников демонстрации, сообщает ТАСС. По ее словам, мужчина заявил, что мотивом его действий были религиозные убеждения, которые прокуратура описывает как исламистские.

    По данным следствия, хотя мотивы подозреваемого связаны с исламистскими взглядами, нет свидетельств его участия в экстремистских или террористических группировках. Следователи продолжают выяснять, почему он выбрал именно профсоюзную демонстрацию и решил совершить преступление в тот день и в том месте.

    По предварительным данным, мужчина действовал в одиночку. Ведется проверка его переписки в мессенджерах для выявления возможных сообщников или лиц, знали о его планах. В субботу он предстанет перед судом для формального ареста.

    Инцидент произошел 13 февраля около 10.30 по местному времени на углу улиц Дахауерштрассе и Зайдльштрассе, в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число пострадавших в результате наезда автомобиля на демонстрантов в Мюнхене увеличилось до 36 человек, среди них два человека получили тяжелые травмы.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил за депортацию мигрантов, совершивших преступления, после инцидента в Мюнхене.

    Происшествие в Мюнхене с наездом на толпу демонстрантов могло быть террористическим актом, заявил премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер.

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    12 февраля 2025, 23:17 • Новости дня
    Вайдель раскритиковала ЕС за бездействие по Украине

    Вайдель: ЕС ничего не сделал для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила о бездействии Евросоюза в урегулировании конфликта на Украине.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель заявила, что ЕС в течение трех лет не смог ничего сделать для урегулирования конфликта на Украине, сообщило ТАСС.

    «Вот как это происходит! США и Россия ведут переговоры. ЕС, лишенный руководства, не может ничего сделать уже более трех лет», – написала Вайдель на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), отреагировав на телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    По ее словам, «Брюссель и Берлин были заняты разрушением континента – нелегальной миграцией, высокими ценами на энергоносители, высокими налогами, налогами на выбросы углекислого газа, запретами, бюрократией и разрушением промышленности».

    Ранее стало известно, что Путин и Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. До этого президент США заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    14 февраля 2025, 00:07 • Новости дня
    Шольц поддержал депортацию мигрантов после наезда на людей в Мюнхене

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за депортацию мигрантов, совершивших преступления, после инцидента в Мюнхене, где автомобиль наехал на толпу людей.

    После инцидента в Мюнхене, когда автомобиль наехал на толпу людей, канцлер Германии Олаф Шольц высказался в поддержку депортации мигрантов, совершивших преступления, передает ТАСС. Шольц подчеркнул, что любой мигрант, не имеющий гражданства и совершающий подобные преступления, должен ожидать депортации.

    Напомним, инцидент произошел в четверг около 10:30 по местному времени. Машина наехала на группу людей на углу улиц Дахауерштрассе и Зайдльштрассе в Мюнхене, всего в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности.

    Полиция задержала подозреваемого, 24-летнего гражданина Афганистана, чье заявление на убежище ранее было отклонено. В квартире задержанного был проведен обыск.

    По данным полиции, пострадали 30 человек, включая детей, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    Премьер-министр Баварии Маркус Зедер не исключил, что инцидент мог быть терактом. Генконсульство России пообещало уточнить наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене

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    13 февраля 2025, 16:20 • Новости дня
    Тбилиси назвал «не имеющей цены» антигрузинскую резолюцию Европарламента

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Глава комитета грузинского парламента по евроинтеграции Леван Махашвили назвал «не имеющей никакой цены и важности» резолюцию Европарламента с критикой правительства страны, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Ни один документ, который не признает выбор народа Грузии и не уважает его, не представляет для нас никакой цены и важности», – заявил глава профильного комитета парламента.

    По его словам, резолюция, кроме всего прочего, содержит «дезинформацию и ложь».

    «Этот документ также прямо противоречит национальным интересам Грузии и является примером грубого вмешательства в наши внутренние дела», – сказал Махашвили.

    Председатель комитета отметил также, что европарламентарии при подготовке подобных антигрузинских документов руководствуются собственными «финансовыми и политическими интересами» и «целенаправленно вредят репутации Грузии, которая не открыла «второй фронт».

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в ЕП очень сильны позиции «deep state». По его словам, это «очередная, шестая за последние годы несправедливая резолюцию по Грузии, что является атакой на грузинское государство».

    «У таких резолюций нет цены, но это вызывает сожаление и тяжело отражается на репутации европейской бюрократии в нашей стране», - заявил он.

    «За» резолюцию проголосовало 400 европарламентариев, «против» - 63, «воздержался» 81.

    Противники «Грузинской мечты», в частности, «продолжают признавать» Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и представителем грузинского народа» и призывают Совет ЕС пригласить ее на предстоящий саммит Европейского политического сообщества, чтобы представлять на нем Грузию».

    Они требуют продолжения политики санкций к лидерам правящей партии Грузии и называют выборы в парламент Грузии 26 октября 2024 года «сфальсифицированными». Между тем, партия «Альтернатива для Германии» зарегистрировала в ЕП резолюцию с осуждением вмешательства извне во внутренние дела южнокавказской республики.

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    13 февраля 2025, 13:14 • Новости дня
    Грузия напомнила ЕС о требованиях эскалации с Россией

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, на фоне заявлений Верховного комиссара ЕС Каи Каллас о продолжении Европой помощи Украине после переговоров президентов России и Америки, напомнил о требованиях к его стране идти на эскалацию с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «С февраля 2022 года получали требования Брюсселя об эскалации с Россией – ввести двусторонние санкции, закрыть границы, перекрыть небо. Никого не интересовало, что последовало бы за этим», – заявил он.

    «А если бы дело пошло плохо? Чтобы мы получили? Что делает Брюссель спустя три года после начала войны?», – задался вопросом глава высшего законодательного органа Грузии.

    «Публичные заявления на Х. Вот то, на что нам надо было надеяться?!», – сказал Шалва Папуашвили.

    Грузия участвует во всех международных санкциях против России, но не вводила двусторонние, руководствуясь национальными интересами.

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    13 февраля 2025, 00:40 • Новости дня
    Шольц оценил шансы на переизбрание канцлером Германии в 60%

    Олаф Шольц оценил свои шансы на переизбрание канцлером Германии в 60%

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос издания Der Spiegel, оценил свои шансы на переизбрание на пост главы правительства на уровне 60%, заявив, что многие избиратели еще не определились с выбором.

    Как сообщает ТАСС, канцлер Германии Олаф Шольц высказался о своих шансах на переизбрание на пост главы правительства.

    В интервью немецким журналистам политик отметил, что оценивает свои перспективы на уровне 60%. Он подчеркнул, что многие избиратели все еще не определились с выбором, что может повлиять на исход выборов.

    Шольц также отказался детально обсуждать возможные коалиции после выборов, заявив, что это лишь предположения, которые не отражают всей серьезности вопроса.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель заявила, что ЕС в течение трех лет не смог ничего сделать для урегулирования конфликта на Украине. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ведущий кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц призвал ЕС сплотиться и «не быть карликом» перед Вашингтоном.

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    12 февраля 2025, 11:37 • Новости дня
    В Тбилиси назвали главу МИД Эстонии «спекулянтом» по визовому вопросу

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель комитета парламента Грузии по европейской интеграции Леван Махашвили обвинил главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну в «спекуляциях» по вопросу возможной отмены безвизового режима для граждан Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Все заявления Цахкны (в отношение Грузии) несерьезны. Мы знаем, что у него нет поддержки внутри собственной страны, поэтому советуем ему больше заботиться о населении Эстонии, чем о населении Грузии и не изображать из себя друга Грузии», – заявил глава профильного комитета парламента Грузии.

    По его словам, эстонский министр «открыто поддерживает и стимулирует насильственные протесты в Грузии».

    «Что касается безвизового режима, в отчете Еврокомиссии четко говорится, что нет никаких объективных предпосылок ставить вопросы по отношению к Грузии, – сказал Леван Махашвили. – Поэтому советую ему прекратить спекуляции по этому вопросу».

    Как отметил грузинский депутат, «постановка вопроса об отмене безвиза со стороны любого иностранного политика является прямой атакой на население Грузии и противорчит национальным интересам Грузии».

    Накануне Цахкна обвинил правительство «Грузинской мечты» в отступлении от прозападного курса и пригрозил Грузии отменить безвиз с Европой, действующий с 2017 года.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Эстонию в «абсурдном» вмешательстве во внутренние дела страны. «Это абсурд, когда сюда приезжает глава МИД Эстонии и считает, что жизнь народа Грузии должна выстраиваться по его указаниям», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии. По его словам, в целом со стороны стран Прибалтики по отношению к Грузии наблюдается «проявление фарисейской заботы». «На самом же деле это – вмешательство во внутреннюю политику нашей страны», – сказал Шалва Папуашвили.

    Парламент Эстонии в январе принял заявление в поддержку народа Грузии, при этом отказавшись считать «Грузинскую мечту» законной властью Грузии. В этом заявлении «Грузинская мечта» названа партией, которая «пользуется поддержкой Российской Федерации». Парламент Эстонии заявил, что признает легитимным президентом только Саломе Зурабишвили, чей срок на должности истек в декабре. Эстонские депутаты призвали Евросоюз санкционировать руководителей Грузии и не иметь коммуникаций с «нелегитимным правительством» страны, добиваясь новых выборов в парламент Грузии.

    В декабре правительство Грузии заявило, что правительства Эстонии и Литвы действуют не в интересах собственных народов, а по указаниям администрации иностранного государства. Это было сделано после того, как эти страны ввели санкции против грузинских официальных лиц, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе

    «Широко известно, что Эстония и Литва являются государствами с самым ограниченным суверенитетом в масштабах ЕС. Их правительства действуют не в интересах собственных народов, а по указаниям администрации иностранного государства», – сказано в заявлении правительства Грузии.

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