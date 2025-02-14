Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Посла Германии в Грузии обвинили в борьбе с грузинским государством
Правящая «Грузинская мечта» обвинила немецкого посла Петера Фишера в «манипуляциях» и «борьбе против грузинского государства». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Дипломат заявил, что, «пока Грузия борется с «deep state», Евросоюз готовит Молдавию к вступлению и выделяет ей на это 1,8 млрд евро».
Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили назвал это заявление «манипуляцией чистой воды», и отметил, что «1,5 млрд Молдавия получит как кредит и только 300 млн в качестве помощи, при этом сумма делится на три года».
«Этот посол, как и некоторые его коллеги, к сожалению, не впервые распространяют манипуляции, стимулируя напряженность в обществе», – сказал Махашвили.
Его коллега, депутат от правящей партии Владимир Божадзе заявил, что Фишер «напрямую вовлечен в борьбу с нашим государством».
Посол Фишер не впервые критикуется официальным Тбилиси за открытую поддержку грузинской оппозиции.
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что Германия фактически не имеет посла в Грузии.