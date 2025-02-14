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    Назначение Тулси Габбард доказывает реальность мира на Украине
    Келлог: Украине необязательно официально признавать потерю территорий
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    Глава Пентагона: Европа не сможет превратить «Дядю Сэма» в «Дядю Сосунка»
    Российские войска окружили силы ВСУ под Двуречной
    Анонсирована встреча России, США и Украины в Саудовской Аравии
    Трамп заявил о «смерти» БРИКС
    Вэнс: Сделка по Украине многих шокирует
    Самолет госсекретаря США Рубио не долетел до Мюнхена
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    18 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    5 комментариев
    14 февраля 2025, 09:47 • Новости дня

    Вэнс предложил перезагрузить отношения США и России

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае успешного урегулирования конфликта на Украине, но не исключил введения новых санкций и отправки военных, пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, возможность отправки американских военных на Украину все еще рассматривается Вашингтоном, если Россия откажется урегулировать конфликт мирным путем, передает ТАСС.

    Вэнс отметил, что США могут применить как экономические, так и военные рычаги давления на Россию.

    Вице-президент добавил, что пока рано говорить о гарантиях безопасности для Украины со стороны США и Запада. По его мнению, этот вопрос, а также проблема границ между Украиной и Россией будут обсуждаться на переговорах. Вэнс подчеркнул важность суверенной независимости Украины.

    WSJ также сообщает, что администрация Белого дома намерена убедить президента России Владимира Путина в выгодности переговоров для России.

    Ранее вице-президент США заявил газете The Wall Street Journal о заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Вашингтоном, которое «многих шокирует».

    Газета ВЗГЛЯД предположила, что формулой мира станет экономический раздел Украины.

    13 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

    Орбан выступил с резкой критикой руководства Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил, что ЕС пока не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с Россией и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что для этого необходимо проявить силу, хорошее руководство и умную дипломатию, чего, по его мнению, Брюссель не демонстрирует.

    В своем заявлении Орбан указал на несостоятельность заявлений европейских официальных лиц, отметив, что пока президенты США и России обсуждают мирное урегулирование, ЕС делает «бесполезные заявления». Орбан подчеркнул, что невозможно требовать участия в переговорах – его нужно заслужить.

    Издание Financial Times сообщало, что США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы, страны ЕС потребовали участия в этих переговорах.

    Коментарии (7)
    13 февраля 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль: Участие Европы в переговорах по Украине не определено
    Кремль: Участие Европы в переговорах по Украине не определено
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия собирается опираться на опыт Минских соглашений в будущих переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль уже начал формировать группу для переговоров с США, а об участии Европы в переговорах и его формате понимания на данный момент нет.

    Он заявил, что этот опыт является весьма красноречивым и будет учтен при всех дальнейших шагах. На данный момент нет четкого понимания формата возможного диалога и участия Европы в переговорах, передает ТАСС.

    Кремль уже начал формировать группу для переговоров с США, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Песков сообщил, что решение президента Владимира Путина по составу группы будет объявлено позже. Он добавил, что работа начата, а по мере принятия президентом соответствующих решений, информация будет предоставлена.

    Президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.

    Европейские страны оказались в замешательстве из-за внезапного мирного плана президентов России и США по Украине, который предполагает начало переговоров с Москвой и отступление США от военной поддержки Киева.

    Коментарии (22)
    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    13 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа

    Германский политолог Рар: Европа провоцирует серьезный конфликт с Трампом из-за Украины

    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не собирается приглашать на переговоры с Владимиром Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Стоит ожидать, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине. Это произошло после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа поверг Европу в шок. В Берлине, Лондоне и Париже понимают, что президент США хочет заключить с российским коллегой сделку, в которой европейским лидерам откажут в участии. Соглашение, по всей видимости, будет касаться не только урегулирования украинского конфликта, но и распределения сфер влияния на глобальном уровне», – отметил германский политолог Александр Рар.

    На этом фоне любопытна реакция стран ЕС и их требование к Вашингтону предоставить место за столом переговоров по Украине. «Европейское хныканье о том, что Европа тоже важна, что ее нельзя исключать из дипломатического процесса, только еще больше разозлит администрацию Трампа», – считает собеседник. Он не исключает, что на Мюнхенской конференции по безопасности немцев за это подвергнут «показательной порке».

    «Президент США не собирается приглашать на встречу с Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Я думаю, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу», – прогнозирует эксперт. Впрочем, как уточняет Рар, многие страны ЕС, скорее, выступят на стороне Трампа и за урегулирование конфликта.

    «Тем не менее проблемы могут возникнуть между Штатами с одной стороны и Германией, Францией и Британией – с другой. В этих странах считается просто немыслимой идея, что Россия победит. Берлин, например, фактически готовится к длительному противостоянию с Москвой. Сдавать свои позиции, соглашаясь с потерей территории Украины и с закрытием дверей в НАТО для Киева, эти европейские государства не собираются», – рассуждает политолог.

    «Однако у Берлина, Лондона и Парижа теперь возникает большая проблема: они оказываются под давлением сразу и России, и США. Думаю, что в политике Запада грядут революционные перемены», – считает он. Спикер также указал на провал чаяний немцев и англичан. «Те надеялись, что смогут при восстановлении территории Западной Украины получить прибыль. Но Трамп нажал на Зеленского, чтобы тот отдал лакомые куски украинской экономики инвесторам из Америки», – заключил Рар.

    Ранее министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Британии и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором они настаивают на том, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров».

    «С нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками. Общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы», – говорится в документе, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

    Министры отметили, что продолжат поддерживать Киев, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир. По их мнению, украинской стороне необходимо дать серьезные гарантии безопасности. «Справедливый и прочный мир на Украине является необходимым условием для надежной трансатлантической безопасности», – считают они.

    Документ был опубликован после того, как стало известно, что в среду состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации Bloomberg, европейских чиновников заранее не предупреждали о готовящейся беседе. Собеседник агентства назвал действия американского президента предательством, выразив опасения по поводу того, что Вашингтон якобы уступает основным требованиям России еще до начала переговоров.

    Напомним, Путин и Трамп обсудили широкий спектр тем, в том числе вопрос урегулирования конфликта на Украине. Лидер США высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. В то же время глава российского государства упомянул о необходимости устранения первопричин начала боевых действий.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа Путина и Трампа может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.

    Коментарии (14)
    14 февраля 2025, 05:40 • Новости дня
    Самолет госсекретаря США Рубио не долетел до Мюнхена

    Самолет госсекретаря США вернулся на базу под Вашингтоном из-за неисправности

    Самолет госсекретаря США Рубио не долетел до Мюнхена
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Самолет госсекретаря США Марко Рубио, направлявшийся в Мюнхен, вынужден был вернуться на авиабазу под Вашингтоном из-за технических неисправностей.

    Самолет госсекретаря США Марко Рубио, вылетевший в Мюнхен, был вынужден вернуться на объединенную базу Эндрюс под Вашингтоном, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на CBS. По предварительным данным, причиной экстренного разворота стала механическая неисправность.

    «Сегодня вечером, по пути из Вашингтона в Мюнхен, самолет, на котором летел секретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс. Секретарь намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете», – написал редактор CBS в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в РФ).

    Согласно расписанию Госдепа, Рубио планирует посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности в пятницу. Также в его графике значится визит на Ближний Восток.

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    13 февраля 2025, 11:50 • Новости дня
    Освобождение Винника из американской тюрьмы назвали личной победой Путина

    Вернувшийся в Москву после обмена Роман Селезнев назвал обмен Винника на Фогеля личной победой Путина

    Освобождение Винника из американской тюрьмы назвали личной победой Путина
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Александра Винника из американской тюрьмы стало еще одной победой России и лично президента России Владимира Путина, заявил вернувшийся в Москву в рамках обмена с США Роман Селезнев.

    Освобождение Александра Винника, находившегося в американской тюрьме, стало значимой победой России и лично президента Владимира Путина, передает ТАСС.

    Такое мнение выразил Роман Селезнев, который ранее вернулся в Россию в рамках обмена заключенными с США. По его словам, обмен Винника на Марка Фогеля стал радостным событием не только для самого освобожденного, но и для его семьи, которая долгое время находилась в ожидании.

    Селезнев, который провел в заключении в США десять лет, подчеркнул, что семья осужденного переживает гораздо больше, чем сам заключенный. Он выразил особую радость за семью Винника, добавив, что понимает, как тяжело родным в подобных ситуациях. Селезнев также рассказал, что Александра Винника очень ждали его мать и дети, и пожелал ему скорейшей реабилитации.

    Ранее Белый дом сообщил, что США в рамках обмена заключенными с Россией освободят Александра Винника, задержанного по обвинению в киберпреступлениях.

    Адвокат подтвердил, что в рамках обмена Соединенные Штаты отпустят российского гражданина Александра Винника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский гражданин Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.

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    13 февраля 2025, 10:48 • Новости дня
    FT: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине

    Financial Times: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине

    FT: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Европа выражает беспокойство из-за возможных требований Белого дома об оплате восстановительных работ на Украине и направлении миротворцев от ЕС без их участия в переговорах, пишет Financial Times.

    Более полудюжины европейских чиновников выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон может потребовать от них финансировать восстановление Украины и размещать там войска для поддержания мирного соглашения, в котором они не будут участвовать, передает Financial Times.

    «Американцы не видят роли для Европы в крупных геополитических вопросах, связанных с войной. Это станет настоящим испытанием для единства», – отметил один из высокопоставленных представителей ЕС.

    По словам испанского министра иностранных дел Хосе Мануэля Альбареса, европейские лидеры настаивают, что ничего не должно быть решено относительно безопасности Европы без ее участия. Он добавил, что не должно приниматься решений касательно Украины без ее согласия.

    Ожидается, что на Мюнхенской конференции по безопасности европейские лидеры и министры будут стремиться получить более четкое представление о планах Белого дома.

    Ранее страны ЕС потребовали участия в переговорах США по Украине, заявив о необходимости их участия для достижения надежной трансатлантической безопасности и предоставления Украине гарантий безопасности.

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    13 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Глава Пентагона отверг обвинения в «предательстве Украины»

    Хегсет заявил, что стремление к миру с Россией не является «предательством Украины»

    Глава Пентагона отверг обвинения в «предательстве Украины»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Речь идет не о «предательстве», а о признании необходимости мира и участия всего мира и США в его достижении через переговоры, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, конфликт на Украине стал «перезагрузкой» для НАТО и моментом «осознания того, что этот альянс должен быть крепким, сильным и реальным», передает The Guardian.

    Он также высоко оценил президента США, как «лучшего переговорщика на планете», за его усилия по объединению сторон в поиске мира. Однако министр столкнулся с вопросами журналистов о том, что быстрые усилия по достижению мира и переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут рассматриваться как предательство Украины.

    «Это ваши слова, не мои. Это точно не предательство», – заявил Хегсет.

    Он подчеркнул, что речь идет не о предательстве, а о признании необходимости мира и участия всего мира и США в его достижении через переговоры.

    Ранее Хегсет выразил надежду на мир на Украине после диалога Москвы и Вашингтона.

    Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО.

    Как писала газета Politico, Вашингтон объявил о начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, призвав Украину уступить территории, чем шокировал европейских союзников.

    The Financial Times писала, что европейские лидеры оказались в замешательстве после объявления президента США о переговорах с Россией по Украине, оставляющих страны ЕС без участия в мирном процессе.

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    13 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы

    Песков: В Москве готовы приветствовать лидеров крупных стран на праздновании юбилея Победы

    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность приветствовать на праздновании 80-летия Победы лидеров крупных стран, включая президента США, если они выразят желание прибыть в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что если главы стран решат разделить радость Победы и значение этого праздника, президент Путин будет рад приветствовать их в Москве, передает ТАСС. На вопрос о том, будет ли Путин рад приветствовать президента США, Песков ответил утвердительно: «Ну разумеется».

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в мероприятии, которое состоится 9 мая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также планирует посетить Москву на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

    Министерство иностранных дел России исключило из приглашений на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лишь недружественые страны.

    Коментарии (13)
    13 февраля 2025, 17:35 • Новости дня
    Фицо призвал ЕС «протрезветь от военного безумия»
    Фицо призвал ЕС «протрезветь от военного безумия»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Европейский союз должен осознать необходимость независимости от внешнего влияния, иначе его ждет кризис.

    Фицо выразил мнение, что Европейский союз должен «протрезветь от военного безумия» после телефонного разговора между российским и американским лидерами, передает РИА «Новости».

    Словацкий премьер отметил, что после продолжительного диалога с Путиным президент США позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить дальнейшие действия и предупредить его о возможных изменениях.

    Фицо подчеркнул, что ЕС не получает подобных звонков или инструкций, что, по его мнению, свидетельствует о необходимости самостоятельного принятия решений. В противном случае, как полагает премьер-министр, ЕС может столкнуться с глубоким кризисом.

    Ранее издание Financial Times писало, что США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы. Сообщалось, что страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

    Коментарии (3)
    14 февраля 2025, 03:40 • Новости дня
    Трамп заявил о «смерти» БРИКС

    Трамп назвал БРИКС «мертвым» после угроз ввести стопроцентные пошлины

    Трамп заявил о «смерти» БРИКС
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз введения стопроцентных пошлин, если объединение попытается играть с долларом.

    Как сообщает ТАСС, президент США Дональд Трамп сделал заявление о фактической «смерти» альянса БРИКС, сославшись на свои угрозы ввести против объединения пошлины. На пресс-конференции в Белом доме Трамп отметил, что если страны БРИКС попытаются манипулировать долларом, они столкнутся со стопроцентным тарифом.

    Трамп также дал понять, что БРИКС был создан для «плохой» цели, без конкретизации, что именно подразумевалось под этой формулировкой. Он подчеркнул, что его предупреждение о тарифах было направлено на предотвращение любых попыток со стороны БРИКС угрожать позиции доллара на мировой арене.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США пообещал обложить страны БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут новую валюту, заменяющую доллар. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что БРИКС не планирует создание собственной валюты. Речь идет о формировании совместных инвестиционных платформ для реализации взаимных и третьестрановых инвестиций, уточник представитель Кремля.


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    13 февраля 2025, 23:51 • Новости дня
    В Белом доме анонсировали встречу с участием России, США и Украины в Мюнхене

    Tекст: Максим Попов

    На Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча представителей России, Украины и США, заявил президент США Дональд Трамп.

    На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности планируется встреча высокопоставленных представителей России, Украины и США, сообщает РИА «Новости».

    По словам Трампа, встреча пройдет в пятницу, 14 февраля. Однако, кто именно примет участие в переговорах, пока неизвестно.

    «Завтра в Мюнхене состоится встреча с участием наших представителей, России и Украины. Эти страны также приглашены», – сказал Трамп, подчеркнув, что речь идет о высокопоставленных лицах.

    Ранее глава Белого дома озвучил идею провести первую официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, но параллельно будет вестись двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном.

    Коментарии (4)
    13 февраля 2025, 18:24 • Новости дня
    Песков: США – главный визави России в переговорах по Украине
    Песков: США – главный визави России в переговорах по Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия считает Соединенные Штаты главным партнером в переговорах по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Соединенные Штаты являются основным визави для России в переговорах по украинскому вопросу, передает ТАСС. Он также отметил, что в ближайшие дни и недели планируется расширение рабочих контактов между Россией и США. Отвечая на вопрос о том, кто инициировал разговор, представитель Кремля напомнил о желании американского лидера позвонить Путину.

    «Президент США еще во время кампании и после выборов, до инаугурации, он говорил о том, что он собирается позвонить президенту Путину, у него были такие заявления», – напомнил он.

    Отвечая на вопрос о том, что потенциальным местом переговоров лидеров РФ и США назывался Эр-Рияд, Песков отметил, что этот город в Саудовской Аравии действительно фигурировал в качестве места проведения встречи, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером был успешным, а Европейская комиссия назвала разговор президентов России и США началом урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (6)
    14 февраля 2025, 09:09 • Новости дня
    Вэнс: Сделка по Украине многих шокирует

    Вице-президент США Вэнс: Сделка по Украине многих шокирует

    Вэнс: Сделка по Украине многих шокирует
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил газете The Wall Street Journal о заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Вашингтоном, которое «многих шокирует».

    Вэнс выразил мнение, что переговоры по Украине могут привести к заключению неожиданной для многих сделки, передает ТАСС.

    «Из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», – заявил он.

    Вице-президент США также подчеркнул, что Белый дом открыт для переговоров и не привязан к предвзятым мнениям.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа лидеров России и США может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.

    Газета ВЗГЛЯД предположила, что формулой мира станет экономический раздел Украины.

    Коментарии (0)
    14 февраля 2025, 08:23 • Новости дня
    Появились кадры прибытия Винника в Москву самолетом ВВС США
    Появились кадры прибытия Винника в Москву самолетом ВВС США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    После освобождения из США Александр Винник вернулся в Москву. Он заявил, что не считает себя исторической личностью, несмотря на внимание к его фигуре.

    Винник, известный по делу о мошенничестве с криптовалютой, вернулся в Москву после освобождения из США, передает ТАСС.

    На видео агентства,Винник ответил на вопрос о том, считает ли он себя исторической личностью.

    «Нет», – лаконично ответил он.

    Тем временем американец Марк Фогел был замечен во время своей подготовки к вылету из Москвы в Соединенные Штаты,

    В момент перед отъездом, находясь в автобусе, Фогел выразил надежду, что его везут в аэропорт, где он сможет отправиться домой.

    В Госдуме заявили о победе дипломатии после возвращения Винника в Россию. Винник выразил благодарность за свое возвращение российскому президенту Владимиру Путину, главе МИД Сергею Лаврову, а также дипломатам и спецслужбам.

    Напомним, Александр Винник был задержан в Греции в 2017 году по обвинению США в криптомошенничестве и впоследствии экстрадирован в Америку. США перенесли вынесение приговора Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть время, проведенное им в заключении в Европе.

    Коментарии (0)
    14 февраля 2025, 01:37 • Новости дня
    Стало известно о встрече России, США и Украины в Саудовской Аравии

    Россия, США и Украина проведут встречу высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии

    Tекст: Максим Попов

    Высокопоставленные чиновники России, США и Украины встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе, чтобы обсудить текущие международные вопросы.

    Как сообщил президент Трамп, встреча между высокопоставленными чиновниками России, США и Украины пройдет в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что обсуждение пройдет без участия лидеров стран, однако высшие должностные лица примут участие в переговорах.

    «Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать», – приводит агентство слова американского лидера.

    Ранее в Белом доме анонсировали встречу с участием России, США и Украины в Мюнхене.

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