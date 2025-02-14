Попытки Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвали недовольство делегатов

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что стремление Зеленского выступить на саммите Африканского союза в Аддис-Абебе вызвало протесты среди участников, передает ТАСС.

Несмотря на отсутствие приглашения для физического участия, Зеленский получил возможность выступить в онлайн-формате. Это решение было воспринято неоднозначно, и некоторые делегаты выразили свое недовольство, подчеркивая, что даже дистанционное обращение непринятно.

Протесты против участия Зеленского в саммите поддержала, среди прочих стран, Ангола. Президент Анголы Жоау Лоуренсу, который вскоре займет должность председателя Африканского союза, высказал сомнения в допустимости такого выступления.

Один из дипломатов, слова которого приводит радиостанция, выразил мнение, что начинать новый мандат с выступления Зеленского было бы нецелесообразно.

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров анонсировал открытие нескольких посольств в Африке, включая Гамбию и Того. Директор по международному развитию Российско-Африканского клуба МГУ им. Ломоносова Инга Корягина в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что между Россией и Африкой наведены мосты сотрудничества, так как африканцы искренне заинтересованы реализовывать с Россией совместные проекты, в том числе по линии БРИКС.