Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.17 комментариев
Попытки Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвали недовольство делегатов
Стремление Владимира Зеленского дистанционно выступить на саммите Афросоюза вызвало протесты, угрожая отменой его обращения, сообщили на радиостанции RFI.
Отмечается, что стремление Зеленского выступить на саммите Африканского союза в Аддис-Абебе вызвало протесты среди участников, передает ТАСС.
Несмотря на отсутствие приглашения для физического участия, Зеленский получил возможность выступить в онлайн-формате. Это решение было воспринято неоднозначно, и некоторые делегаты выразили свое недовольство, подчеркивая, что даже дистанционное обращение непринятно.
Протесты против участия Зеленского в саммите поддержала, среди прочих стран, Ангола. Президент Анголы Жоау Лоуренсу, который вскоре займет должность председателя Африканского союза, высказал сомнения в допустимости такого выступления.
Один из дипломатов, слова которого приводит радиостанция, выразил мнение, что начинать новый мандат с выступления Зеленского было бы нецелесообразно.
Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров анонсировал открытие нескольких посольств в Африке, включая Гамбию и Того. Директор по международному развитию Российско-Африканского клуба МГУ им. Ломоносова Инга Корягина в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что между Россией и Африкой наведены мосты сотрудничества, так как африканцы искренне заинтересованы реализовывать с Россией совместные проекты, в том числе по линии БРИКС.