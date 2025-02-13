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    Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа потряс Европу
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    13 февраля 2025, 16:20 • Новости дня

    Тбилиси назвал «не имеющей цены» антигрузинскую резолюцию Европарламента

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Глава комитета грузинского парламента по евроинтеграции Леван Махашвили назвал «не имеющей никакой цены и важности» резолюцию Европарламента с критикой правительства страны, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Ни один документ, который не признает выбор народа Грузии и не уважает его, не представляет для нас никакой цены и важности», – заявил глава профильного комитета парламента.

    По его словам, резолюция, кроме всего прочего, содержит «дезинформацию и ложь».

    «Этот документ также прямо противоречит национальным интересам Грузии и является примером грубого вмешательства в наши внутренние дела», – сказал Махашвили.

    Председатель комитета отметил также, что европарламентарии при подготовке подобных антигрузинских документов руководствуются собственными «финансовыми и политическими интересами» и «целенаправленно вредят репутации Грузии, которая не открыла «второй фронт».

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в ЕП очень сильны позиции «deep state». По его словам, это «очередная, шестая за последние годы несправедливая резолюцию по Грузии, что является атакой на грузинское государство».

    «У таких резолюций нет цены, но это вызывает сожаление и тяжело отражается на репутации европейской бюрократии в нашей стране», - заявил он.

    «За» резолюцию проголосовало 400 европарламентариев, «против» - 63, «воздержался» 81.

    Противники «Грузинской мечты», в частности, «продолжают признавать» Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и представителем грузинского народа» и призывают Совет ЕС пригласить ее на предстоящий саммит Европейского политического сообщества, чтобы представлять на нем Грузию».

    Они требуют продолжения политики санкций к лидерам правящей партии Грузии и называют выборы в парламент Грузии 26 октября 2024 года «сфальсифицированными». Между тем, партия «Альтернатива для Германии» зарегистрировала в ЕП резолюцию с осуждением вмешательства извне во внутренние дела южнокавказской республики.

    13 февраля 2025, 10:10 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине
    Страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, заявив о необходимости их участия для достижения надежной трансатлантической безопасности и предоставления Украине гарантий безопасности.

    Министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и ЕС опубликовали совместное заявление, где настаивают на включении Украины и Европы в любые переговоры по ситуации в регионе, передает «Коммерсантъ».

    «С нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками. Общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы», – говорится в заявлении на сайте МИД Германии.

    В заявлении отмечается, что Европа и Украина должны стать частью переговорного процесса, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир на Украине.

    Министры подчеркнули, что их общая цель должна заключаться в укреплении позиции Украины на переговорах.

    Они выразили надежду на обсуждение дальнейших шагов совместно с американскими союзниками. По их мнению, Украина должна получить надежные гарантии безопасности, что является ключом к трансатлантической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие.

    Напомним, телефонный разговор лидеров России и США состоялся в среду. Эксперты отмечают, что их беседа может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Россией и Штатами.

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    13 февраля 2025, 05:43 • Новости дня
    Bloomberg: Защита Украины отнимет у Европы более 3 трлн долларов за десять лет

    Европейские державы потратят 3,1 трлн долларов на Украину и оборону за десять лет

    Bloomberg: Защита Украины отнимет у Европы более 3 трлн долларов за десять лет
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие, сообщило Bloomberg.

    Европейские страны, такие как Германия, Франция, Британия, Италия и Испания, могут столкнуться с необходимостью потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и укрепление собственных вооруженных сил в ближайшие десять лет, передает РИА «Новости». Эти расходы включают в себя 175 млрд долларов на восстановление украинских вооруженных сил и 230 млрд долларов на восстановление инфраструктуры Украины.

    Помимо этого, предполагается, что 30 млрд долларов уйдут на возможное поддержание миротворческой группировки численностью 40 тыс. человек на Украине. Основная часть средств будет направлена на укрепление вооруженных сил ЕС, включая пополнение артиллерийских запасов, закупку систем ПВО и ракетных систем. Доля оборонных расходов в бюджетах стран ЕС может увеличиться до 3,5% от их ВВП.

    Агентство также отмечает, что если финансирование будет производиться за счет увеличения долга, то это может добавить дополнительные 2,7 трлн долларов к потребностям в заимствованиях крупнейших европейских членов НАТО. Анализ подчеркивает, что Европа не готова к исполнению таких обязательств, что может обнажить накопленные за годы проблемы в оборонной сфере.

    Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО. По его словам, Европа должна предоставить львиную долю летальной и нелетальной помощи Украине в будущем.

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    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    13 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа

    Германский политолог Рар: Европа провоцирует серьезный конфликт с Трампом из-за Украины

    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не собирается приглашать на переговоры с Владимиром Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Стоит ожидать, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине. Это произошло после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа поверг Европу в шок. В Берлине, Лондоне и Париже понимают, что президент США хочет заключить с российским коллегой сделку, в которой европейским лидерам откажут в участии. Соглашение, по всей видимости, будет касаться не только урегулирования украинского конфликта, но и распределения сфер влияния на глобальном уровне», – отметил германский политолог Александр Рар.

    На этом фоне любопытна реакция стран ЕС и их требование к Вашингтону предоставить место за столом переговоров по Украине. «Европейское хныканье о том, что Европа тоже важна, что ее нельзя исключать из дипломатического процесса, только еще больше разозлит администрацию Трампа», – считает собеседник. Он не исключает, что на Мюнхенской конференции по безопасности немцев за это подвергнут «показательной порке».

    «Президент США не собирается приглашать на встречу с Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Я думаю, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу», – прогнозирует эксперт. Впрочем, как уточняет Рар, многие страны ЕС, скорее, выступят на стороне Трампа и за урегулирование конфликта.

    «Тем не менее проблемы могут возникнуть между Штатами с одной стороны и Германией, Францией и Британией – с другой. В этих странах считается просто немыслимой идея, что Россия победит. Берлин, например, фактически готовится к длительному противостоянию с Москвой. Сдавать свои позиции, соглашаясь с потерей территории Украины и с закрытием дверей в НАТО для Киева, эти европейские государства не собираются», – рассуждает политолог.

    «Однако у Берлина, Лондона и Парижа теперь возникает большая проблема: они оказываются под давлением сразу и России, и США. Думаю, что в политике Запада грядут революционные перемены», – считает он. Спикер также указал на провал чаяний немцев и англичан. «Те надеялись, что смогут при восстановлении территории Западной Украины получить прибыль. Но Трамп нажал на Зеленского, чтобы тот отдал лакомые куски украинской экономики инвесторам из Америки», – заключил Рар.

    Ранее министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Британии и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором они настаивают на том, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров».

    «С нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками. Общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы», – говорится в документе, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

    Министры отметили, что продолжат поддерживать Киев, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир. По их мнению, украинской стороне необходимо дать серьезные гарантии безопасности. «Справедливый и прочный мир на Украине является необходимым условием для надежной трансатлантической безопасности», – считают они.

    Документ был опубликован после того, как стало известно, что в среду состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации Bloomberg, европейских чиновников заранее не предупреждали о готовящейся беседе. Собеседник агентства назвал действия американского президента предательством, выразив опасения по поводу того, что Вашингтон якобы уступает основным требованиям России еще до начала переговоров.

    Напомним, Путин и Трамп обсудили широкий спектр тем, в том числе вопрос урегулирования конфликта на Украине. Лидер США высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. В то же время глава российского государства упомянул о необходимости устранения первопричин начала боевых действий.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа Путина и Трампа может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.

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    13 февраля 2025, 10:48 • Новости дня
    FT: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине

    Financial Times: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине

    FT: Европа шокирована исключением из мирных переговоров по Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Европа выражает беспокойство из-за возможных требований Белого дома об оплате восстановительных работ на Украине и направлении миротворцев от ЕС без их участия в переговорах, пишет Financial Times.

    Более полудюжины европейских чиновников выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон может потребовать от них финансировать восстановление Украины и размещать там войска для поддержания мирного соглашения, в котором они не будут участвовать, передает Financial Times.

    «Американцы не видят роли для Европы в крупных геополитических вопросах, связанных с войной. Это станет настоящим испытанием для единства», – отметил один из высокопоставленных представителей ЕС.

    По словам испанского министра иностранных дел Хосе Мануэля Альбареса, европейские лидеры настаивают, что ничего не должно быть решено относительно безопасности Европы без ее участия. Он добавил, что не должно приниматься решений касательно Украины без ее согласия.

    Ожидается, что на Мюнхенской конференции по безопасности европейские лидеры и министры будут стремиться получить более четкое представление о планах Белого дома.

    Ранее страны ЕС потребовали участия в переговорах США по Украине, заявив о необходимости их участия для достижения надежной трансатлантической безопасности и предоставления Украине гарантий безопасности.

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    13 февраля 2025, 09:25 • Новости дня
    Economist: Разговор президентов России и США встревожил Украину и Европу

    Economist: Телефонный разговор Путина и президента США вызвал страх у украинских чиновников

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США, сообщил Economist.

    Издание пишет, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера вызвал тревогу среди украинских и европейских чиновников. Они опасаются, что США могут изменить свою политику в отношении конфликта на Украине и оставить Киев без поддержки, передает ТАСС.

    Журнал Economist пишет, что в Киеве и столицах европейских стран опасения относительно положения Украины возникли еще во время предвыборной кампании в США. Ситуация ухудшилась после того, как 12 февраля президент США провел телефонные переговоры с Путиным, не консультируясь с Украиной, и объявил о немедленном начале переговоров об окончании войны.

    По данным издания, президент США пытается нормализовать отношения с Россией без получения ощутимых уступок. Украинские чиновники боятся, что дальнейшие решения будут приниматься без участия Киева, что может негативно сказаться на будущем страны.

    «Украине крышка. И Европе тоже, между прочим», – заявил изданию неназванный украинский чиновник.

    Ранее президенты России и США обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и международные вопросы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Глава Белого дома заявил, что предложил Владимиру Путину прекратить огонь на Украине, но российский лидер отметил, что ситуация требует долгосрочного решения.

    Американский лидер провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Америка приняла переговорную позицию России.

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    13 февраля 2025, 13:55 • Новости дня
    Медведев заявил о завершении «времени Европы»

    Медведев указал на отсутствие влияния Европы в разговоре президентов России и США

    Медведев заявил о завершении «времени Европы»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Европа утратила свое влияние в мировой политике.

    Медведев прокомментировал недавний телефонный разговор между лидерами России и США, который прошел без согласования с Европой, передает ТАСС.

    По мнению Медведева, это событие демонстрирует, что время Европы в мировой политике подошло к концу.

    Медведев отметил, что Европа, как «фригидная старая дева», обезумела от ревности и ярости, поскольку не была предупреждена о разговоре и не участвовала в консультациях по его содержанию или последующим заявлениям лидеров.

    «Неудивительно. Время Европы прошло. Она слаба, уродлива и бесполезна», – выразил свое мнение политик.

    Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что отсутствие влияния Европы в таких значимых дипломатических событиях свидетельствует о ее реальной роли в современном мире.

    Ранее Медведев подчеркнул значимость разговора Кремля и Белого дома, считая, что диалог важен для предотвращения глобальных конфликтов и необходим для улучшения отношений между РФ и США.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что главы России и США поставили российско-американские отношения на ноги.

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    13 февраля 2025, 07:18 • Новости дня
    ЕС поддержал целостность Украины после слов Хегсета

    Главы МИД ЕС поддержали территориальную целостность Украины на фоне заявлений Хегсета

    Tекст: Александра Юдина

    Главы МИД ряда европейских стран и представители ЕС подтвердили поддержку территориальной целостности Украины на совещании Weimar+ по безопасности.

    Главы МИД ряда европейских стран и представители Европейской комиссии и Европейской дипломатической службы выступили в поддержку территориальной целостности Украины после заседания в формате Weimar+, передает РБК.

    «Мы готовы усилить нашу поддержку Украины. Мы выступаем за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность», – указано в совместном заявлении Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании.

    Участники подчеркнули приверженность поддержке Украины до достижения справедливого и всеобъемлющего мира.

    По словам европейских представителей, мир должен гарантировать интересы Украины и соответствовать интересам европейских стран. В заявлении также отмечено ожидание возможности обсудить дальнейшие шаги вместе с американскими союзниками.

    Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО. По его словам, Европа должна предоставить львиную долю летальной и нелетальной помощи Украине в будущем.

    Коментарии (3)
    13 февраля 2025, 11:05 • Новости дня
    FT: США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы
    FT: США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры оказались в замешательстве после объявления президента США о переговорах с Россией по Украине, оставляющих страны ЕС без участия в мирном процессе, сообщила The Financial Times.

    Европейские страны встревожены исключением из переговоров между США и Россией по вопросу мира на Украине, пишет The Financial Times.

    После объявления президента США о начале переговоров с Владимиром Путиным, европейские столицы были ошеломлены. Они опасаются, что будут вынуждены покрыть расходы на послевоенную безопасность и восстановление без участия в самом процессе переговоров.

    Многие высокопоставленные европейские чиновники выразили обеспокоенность тем, что США могут потребовать от них финансирования реконструкции Украины и размещения войск без их участия в мирных переговорах. Один из чиновников ЕС отметил, что «американцы не видят роли Европы в крупных геополитических вопросах, связанных с войной», что станет серьезным испытанием для единства региона.

    Европейские лидеры намерены уточнить планы США на Мюнхенской конференции по безопасности, где обсудят ситуацию с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом. Однако, по данным НАТО, подробности американских целей на переговорах в Мюнхене раскрыты не будут, вопросы будут обсуждаться с европейскими столицами в ближайшие недели. Украинские чиновники также выразили недовольство недостаточной активностью европейских лидеров, указывая на ожидание указаний со стороны американского лидера.

    Один из дипломатов ЕС отметил, что есть предел тому, что ЕС может предоставить в плане финансов, оружия и, возможно, живой силы Украине.

    В отсутствие активного диалога с администрацией президента США, европейские чиновники, включая главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, сталкиваются с трудностями в организации встреч с представителями США. Многие национальные правительства вынуждены использовать только двусторонние контакты, чтобы получить информацию о мирном плане, а затем делиться ею с партнерами по ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Этот телефонный разговор вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США.

    Страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, чтобы обеспечить надежную трансатлантическую безопасность и предоставить Украине гарантии безопасности.

    Крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие.

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    12 февраля 2025, 23:17 • Новости дня
    Вайдель раскритиковала ЕС за бездействие по Украине

    Вайдель: ЕС ничего не сделал для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила о бездействии Евросоюза в урегулировании конфликта на Украине.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель заявила, что ЕС в течение трех лет не смог ничего сделать для урегулирования конфликта на Украине, сообщило ТАСС.

    «Вот как это происходит! США и Россия ведут переговоры. ЕС, лишенный руководства, не может ничего сделать уже более трех лет», – написала Вайдель на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), отреагировав на телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    По ее словам, «Брюссель и Берлин были заняты разрушением континента – нелегальной миграцией, высокими ценами на энергоносители, высокими налогами, налогами на выбросы углекислого газа, запретами, бюрократией и разрушением промышленности».

    Ранее стало известно, что Путин и Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. До этого президент США заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    13 февраля 2025, 01:07 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о просьбе Украины использовать замороженные активы России

    Украинские чиновники обратились к США с просьбой использовать 300 млрд замороженных активов

    Tекст: Максим Попов

    Украинские власти запросили у администрации США разрешение на использование 300 млрд замороженных российских активов для закупки оружия американского производства.

    По информации издания, украинские чиновники обратились к администрации бывшего президента США Дональда Трампа с просьбой позволить им использовать замороженные российские активы на сумму 300 млрд долларов для закупки американского оружия, передает РИА «Новости». Эта инициатива обсуждалась на ряде встреч между представителями Украины, некоторыми ее союзниками и командой Трампа в последние недели.

    По информации источников, знакомых с вопросом, предложение о изъятии активов и их использовании для закупки оружия было представлено и самому Трампу, но пока нет признаков, что он поддерживает это предложение. Однако с приходом новой администрации США некоторые союзники Украины вновь начали предлагать эту идею.

    Как отметил неназванный европейский дипломат, ЕС мог бы использовать тему замороженных активов в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку большая их часть расположена в Европе. Тем не менее, ряд европейских стран сохраняет позицию против изъятия активов, несмотря на давление со стороны Украины и ее союзников.

    До этого стало известно, что международный депозитарий Euroclear запланировал перевести Киеву в марте два млрд евро из замороженных активов России. Ранее Euroclear выразил несогласие с планами ЕС изъять заблокированные российские активы, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы.

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    13 февраля 2025, 11:40 • Новости дня
    Politico: Лидеры России и США поразили Европу планом мира на Украине

    Politico: США прекратили поддержку Украины и начали переговоры с Россией о мире

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские страны оказались в замешательстве из-за внезапного мирного плана президентов России и США по Украине, который предполагает начало переговоров с Москвой и отступление США от военной поддержки Киева пишет Politico.

    Президенты России и США шокировали Европу своим планом достижения мира на Украине, сообщает Politico. Мир был ошеломлен масштабом и внезапностью плана, который лишил Украину надежды на возвращение территорий. Министр обороны США Пит Хегсет объявил в Брюсселе о новой позиции Америки, заявив, что Украина не сможет вернуть себе Крым и восточные территории до границ 2014 года.

    Хегсет заявил, что продолжение борьбы за эти цели только затянет войну и принесет больше страданий. Теперь США планируют сократить свои обязательства по безопасности в Европе, позволяя европейским странам самим заниматься своей обороной.

    Украинский президент Владимир Зеленский, несмотря на сложившуюся ситуацию, выразил надежду на дальнейшие шаги совместно с США для обеспечения мира.

    В Европе реакция на эти заявления была неоднозначной. Европейские дипломаты подчеркнули, что мирные переговоры должны обязательно учитывать роль Украины и Европы.

    Германия и Латвия выразили несогласие с подходом новой американской администрации, подчеркивая важность участия Украины в любых мирных переговорах. Польша настаивает на усилении военной поддержки Украины перед началом переговоров с Россией, а Франция продолжает поддерживать путь Украины к вступлению в НАТО. Европейские страны требуют, чтобы мирное соглашение обеспечивало долгосрочные гарантии безопасности для Украины.

    В Киеве некоторые официальные лица, как, например, депутат Рады Александр Мережко, считают, что для возврата украинских территорий необходима дополнительная военная и экономическая поддержка от США.

    Ожидается, что делегация США начнет переговоры с представителями России в ближайшее время. В состав американской команды входят государственный секретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц.

    Ранее The Financial Times писала, что европейские лидеры оказались в замешательстве после объявления президента США о переговорах с Россией по Украине, оставляющих страны ЕС без участия в мирном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Этот телефонный разговор вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США.

    Страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, чтобы обеспечить надежную трансатлантическую безопасность и предоставить Украине гарантии безопасности.

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    13 февраля 2025, 06:27 • Новости дня
    Финским наемникам на Украине отправляли дроны и носки

    Волонтерские организации снабжали наемников на Украине техникой и одеждой

    Tекст: Максим Попов

    Финские волонтеры вынуждены обеспечивать наемников на Украине техникой и одеждой, включая беспилотники и носки, из-за недостаточного снабжения ВСУ.

    Как сообщает РИА «Новости», финские волонтеры активно помогают украинским добровольцам и наемникам. Они предоставляют им все необходимое – от носков до беспилотников – поскольку ВСУ не всегда могут обеспечить бойцов всем необходимым.

    Журналист Кости Хейсканен отмечает, что в Финляндии добровольцев и наемников называют волонтерами, которым нужна помощь. Благотворительные фонды, такие как «Организация национальной обороны» и «Your finnish friends», активно участвуют в сборе средств и поставках для поддержки добровольцев.

    «Your finnish friends» через Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская) проводят акции, сравнивая нынешние события с «Северной войной». Они отправляют оптику, дроны, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и транспорт.

    Партнерами этих фондов являются текстильная компания Karren Oy и «Злые корги», которые поддерживают Украину и поставляют технические устройства, включая более 2,5 тысячи ноутбуков и планшетов.

    Ранее МИД Финляндии разместил инструкцию для граждан, решивших стать наемниками в составе ВСУ, пояснив, что участие в конфликте на Украине не является преступлением.

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    13 февраля 2025, 13:14 • Новости дня
    Грузия напомнила ЕС о требованиях эскалации с Россией

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, на фоне заявлений Верховного комиссара ЕС Каи Каллас о продолжении Европой помощи Украине после переговоров президентов России и Америки, напомнил о требованиях к его стране идти на эскалацию с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «С февраля 2022 года получали требования Брюсселя об эскалации с Россией – ввести двусторонние санкции, закрыть границы, перекрыть небо. Никого не интересовало, что последовало бы за этим», – заявил он.

    «А если бы дело пошло плохо? Чтобы мы получили? Что делает Брюссель спустя три года после начала войны?», – задался вопросом глава высшего законодательного органа Грузии.

    «Публичные заявления на Х. Вот то, на что нам надо было надеяться?!», – сказал Шалва Папуашвили.

    Грузия участвует во всех международных санкциях против России, но не вводила двусторонние, руководствуясь национальными интересами.

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    13 февраля 2025, 10:41 • Новости дня
    Эксперт назвал «позитивным сигналом» требование АдГ не вмешиваться в дела Грузии

    Эксперт назвал «позитивным сигналом» требование «Альтернативы для Германии» не вмешиваться в дела Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе позитивно оценил поддержку Грузии со стороны партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на дебатах в Европарламенте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «АдГ внесла резолюцию в поддержку Грузии, это очень позитивный сигнал. Он говорит о наметившихся тенденциях в Европе в сторону здравого смысла. Уместно вспомнить, что эту партию поддерживает (американский предприниматель) Илон Маск», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

    «Лед тронулся, доминирование «леваков» на этом поле и их сознательные поклепы в адрес Грузии должны завершиться. Настает время реальной политики», – отметил эксперт.

    Петрэ Мамрадзе выразил надежду на «кропотливую работу на международном фланге властей Грузии».

    «Знаю, что многое делается премьер-министром Ираклием Кобахидзе, председателем парламента Шалвой Папуашвили, главой МИД Макой Бочоришвили», – сказал он.

    Партия «Альтернатива для Германии» зарегистрировала в ЕП, где в четверг пройдут дебаты по Грузии с критикой ее внешнего курса, резолюцию с осуждением вмешательства извне во внутренние дела южнокавказской республики.

    В проекте резолюции АдГ содержится призыв к европейским институтам «уважать желание парламента Грузии включиться в диалог и не вводить односторонние требования, которые не учитывают политические реалии в Грузии».

    Также АдГ «осуждает вмешательство во внутренние дела Грузии» и отмечает, что «только дело народа Грузии избирать политическое руководство».

    АДГ выступает против «давления ЕС на Грузию, в том числе путем угрозы санкций и остановки финансовой помощи».

    По мнению АдГ, такая политика «отдаляет главного стратегического партнера в регионе» – Грузию.

    Отмечается, что выборы в парламент Грузии 26 октября 2024 года соответствовали международным и внутренним стандартам, а правительство Грузии демонстрирует приверженность европейскому курсу.

    Также АДГ критикует отказ ЕС признать легитимный выбор народа Грузии и поддержку со стороны ЕС оппозиции, что «несет риск авторитету и доверию ЕС в регионе».

    Что касается дебатов в ЕП и других резолюций, противники «Грузинской мечты» «продолжают признавать Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и представителем грузинского народа» и призывают Совет ЕС пригласить ее на предстоящий саммит Европейского политического сообщества, чтобы представлять на нем Грузию». Они требуют продолжения политики санкций к лидерам правящей партии Грузии и называют выборы в парламент «сфальсифицированными».

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    13 февраля 2025, 12:23 • Новости дня
    МИД Китая отказался комментировать возможную встречу президентов России и США в КНР

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге заявил, что у него нет информации о возможной встрече лидеров России и США на китайской территории.

    Го Цзякунь отказался комментировать информацию, предоставленную газетой The Wall Street Journal, касающуюся якобы имевшего место предложения провести встречу лидеров России и США на территории КНР, передает ТАСС.

    «В настоящий момент у меня нет информации, которой я бы мог поделиться», – подчеркнул он.

    Напомним, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Этот телефонный разговор вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США.

    Ранее газета Politico писала, что Вашингтон объявил о начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, призвав Украину уступить территории, чем шокировал европейских союзников.

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