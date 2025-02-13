Тбилиси назвал «не имеющей цены» антигрузинскую резолюцию Европарламента

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Ни один документ, который не признает выбор народа Грузии и не уважает его, не представляет для нас никакой цены и важности», – заявил глава профильного комитета парламента.

По его словам, резолюция, кроме всего прочего, содержит «дезинформацию и ложь».

«Этот документ также прямо противоречит национальным интересам Грузии и является примером грубого вмешательства в наши внутренние дела», – сказал Махашвили.

Председатель комитета отметил также, что европарламентарии при подготовке подобных антигрузинских документов руководствуются собственными «финансовыми и политическими интересами» и «целенаправленно вредят репутации Грузии, которая не открыла «второй фронт».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в ЕП очень сильны позиции «deep state». По его словам, это «очередная, шестая за последние годы несправедливая резолюцию по Грузии, что является атакой на грузинское государство».

«У таких резолюций нет цены, но это вызывает сожаление и тяжело отражается на репутации европейской бюрократии в нашей стране», - заявил он.

«За» резолюцию проголосовало 400 европарламентариев, «против» - 63, «воздержался» 81.

Противники «Грузинской мечты», в частности, «продолжают признавать» Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и представителем грузинского народа» и призывают Совет ЕС пригласить ее на предстоящий саммит Европейского политического сообщества, чтобы представлять на нем Грузию».

Они требуют продолжения политики санкций к лидерам правящей партии Грузии и называют выборы в парламент Грузии 26 октября 2024 года «сфальсифицированными». Между тем, партия «Альтернатива для Германии» зарегистрировала в ЕП резолюцию с осуждением вмешательства извне во внутренние дела южнокавказской республики.