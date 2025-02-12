За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Британия объявила о новой военной помощи Украине
Reuters: Британия объявила о новой военной помощи Украине на 186 млн долларов
Британия в рамках встречи стран-союзников в Брюсселе объявила о предоставлении Украине военной помощи, включающей дроны, танки и системы ПВО, пишет Reuters.
По данным Reuters, Британия предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 150 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 186 млн долларов, передает РИА «Новости». В предоставленную помощь войдут дроны, танки и системы противовоздушной обороны.
Об этом решении было объявлено на встрече стран-союзников, которая состоялась в Брюсселе в среду. «В среду Британия, созвавшая встречу стран-союзников в Брюсселе, заявила, что предоставит Украине военную помощь на сумму 150 млн фунтов стерлингов, включая дроны, танки и системы противовоздушной обороны», – пишет агентство.
Ранее бюджетный комитет Бундестага не стал проводить чрезвычайное заседание по запросу Свободной демократической партии Германии для обсуждения военной помощи Киеву на 3 млрд евро.
Также сообщалось, что Министр обороны США Пит Хегсет в ходе рабочей поездки призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения по поводу прекращения военной помощи от США, считая это серьезной угрозой для ВСУ и их способности противостоять России.