Reuters: Британия объявила о новой военной помощи Украине на 186 млн долларов

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Reuters, Британия предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 150 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 186 млн долларов, передает РИА «Новости». В предоставленную помощь войдут дроны, танки и системы противовоздушной обороны.

Об этом решении было объявлено на встрече стран-союзников, которая состоялась в Брюсселе в среду. «В среду Британия, созвавшая встречу стран-союзников в Брюсселе, заявила, что предоставит Украине военную помощь на сумму 150 млн фунтов стерлингов, включая дроны, танки и системы противовоздушной обороны», – пишет агентство.

Ранее бюджетный комитет Бундестага не стал проводить чрезвычайное заседание по запросу Свободной демократической партии Германии для обсуждения военной помощи Киеву на 3 млрд евро.

Также сообщалось, что Министр обороны США Пит Хегсет в ходе рабочей поездки призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения по поводу прекращения военной помощи от США, считая это серьезной угрозой для ВСУ и их способности противостоять России.