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На Украине засекретили данные о состоянии критической инфраструктуры
Верховная рада засекретила информацию о состоянии критической инфраструктуры
Верховная рада Украины приняла законопроект, который относит сведения о состоянии критической инфраструктуры к государственной тайне, включая планы по ее защите и созданию материально-технических резервов.
Сведения о состоянии и защите объектов критической инфраструктуры Украины теперь будут засекречены, передает ТАСС. Законопроект, принятый Верховной радой, делает данные о планах по обеспечению защиты этих объектов и материально-технических резервах государственной тайной.
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила об этом решении через свой телеграм-канал. Она подчеркнула, что информация о состоянии объектов, а также об организации их защиты теперь станет недоступной для общественности.
Законопроект также охватывает создание и использование резерва для ликвидации последствий на этих объектах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за атак на газовую инфраструктуру на Украине были введены ограничения энергоснабжения для промышленности. В Полтавской области пострадала энергетическая инфраструктура. Эксперт объяснил, что удары России по газовой инфраструктуре Украины имеют целью усложнить производство энергии и создать дополнительные трудности для украинской экономики.