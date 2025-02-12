На Украине засекретили данные о состоянии критической инфраструктуры

Верховная рада засекретила информацию о состоянии критической инфраструктуры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сведения о состоянии и защите объектов критической инфраструктуры Украины теперь будут засекречены, передает ТАСС. Законопроект, принятый Верховной радой, делает данные о планах по обеспечению защиты этих объектов и материально-технических резервах государственной тайной.

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила об этом решении через свой телеграм-канал. Она подчеркнула, что информация о состоянии объектов, а также об организации их защиты теперь станет недоступной для общественности.

Законопроект также охватывает создание и использование резерва для ликвидации последствий на этих объектах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за атак на газовую инфраструктуру на Украине были введены ограничения энергоснабжения для промышленности. В Полтавской области пострадала энергетическая инфраструктура. Эксперт объяснил, что удары России по газовой инфраструктуре Украины имеют целью усложнить производство энергии и создать дополнительные трудности для украинской экономики.