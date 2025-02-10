Рубио назвал ситуацию на Украине главной темой Мюнхенской конференции

В Госдуме оценили призыв Маска закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»

Депутат Горелкин: Маск признал радиовещание устаревшей технологией пропаганды

Tекст: Анастасия Куликова

«Инициатива Илона Маска продиктована прагматичным подходом, и с этой точки зрения он безусловно прав: зачем финансировать радиовещательные организации, этот рудимент прошлого века?», – сказал Антон Горелкин, председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.

«Как медиатехнолог Маск видит более современные и эффективные методы. Это глобальные цифровые платформы, использующие рекомендательные сервисы, при помощи которых можно успешно манипулировать огромной аудиторией», – отметил Горелкин.

«Но при этом прагматик Маск забывает или намеренно умалчивает о другой, теневой функции этих радиостанций. И «Радио Свобода», и «Голос Америки» (признаны иноагентами) используются спецслужбами в целях расширения своей агентурной сети. Доподлинно известно, что с помощью этих происходит вербовка граждан тех государств, на территории которых осуществляется вещание. Я своими глазами видел срочный трудовой договор «Радио Свободы»: в нем было написано, что вся информация, которую внештатный корреспондент получает в ходе работы, становится собственностью Госдепа США», – добавил депутат.

«Голос Америки» и «Радио Свобода» давно стоило закрыть, добавляет Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи. Он напомнил, что пик популярности этих площадок пришелся на 1970-е и 1980-е годы. Причем их слушателями чаще всего являлись советские диссиденты.

«Для них сам процесс подключения к данным частотам был окутан романтикой. Однако станции не брезговали распространять ложную, непроверенную информацию», – указал собеседник. Парламентарий подчеркнул, что эти структуры сыграли важную роль в процессе распада СССР.

«Но время радиостанций прошло, а Маск пытается урезать неэффективные платежи Белого дома. Недавно ему удалось приостановить работу Агентства США по международному развитию (USAID). Уверен, за «Голос Америки» и «Радио Свобода» он возьмется с не меньшим упорством», – добавил он.

«Однако лоббистов интересов радиостанций в США достаточно много. Глубинное государство будет препятствовать идеям Маска. Посмотрим, кто кого. Если же ему удастся прикрыть любимые платформы советских диссидентов, это сыграет на руку России: двумя каналами дезинформации станет меньше», – заключил Матвейчев.

Ранее Илон Маск, глава департамента эффективности правительства (DOGE), призвал закрыть финансируемые властями США «Голос Америки» и «Радио Свобода» «Никто больше их не слушает. Это просто сумасшедшие из числа радикально левых, которые говорят сами с собой и сжигают один млрд долларов в год из средств американских налогоплательщиков», – объяснил предприниматель свою позицию.

Маск ответил на пост Ричарда Гренелла, спецпосланника президента США по особым поручениям. Тот назвал радиостанции «пережитком прошлого», который финансируется за счет налогоплательщиков.

В МИД России считают, что идея Маска связана с тем, что радиостанции «пропагандировали не американскую внешнюю политику, а идеологию ультралиберализма. При этом, по мнению Марии Захаровой, в реальности закрытие этих СМИ вряд ли произойдет. «Думаю, пропагандистские ресурсы они оставляют. Только переформатируют под новые реалии», – сказала она в разговоре с «Комсомольской правдой».

Сенатор Алексей Пушков назвал призыв американского бизнесмена закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода» проявлением здравого смысла. «Илон Маск демонстрирует воистину новое мышление», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Маск обрушился с критикой на USAID, назвав его «змеиным гнездом радикально-левых марксистов, которые ненавидят Америку». На минувшей неделе администрация США фактически приостановила деятельность агентства.

Позднее Маск опубликовал скриншот с заголовком статьи «Независимые СМИ в России и на Украине теряют финансирование из-за заморозки USAID» и подписал: «Независимые СМИ», надрываюсь от смеха». Газета ВЗГЛЯД писала, что произойдет с данной структурой в будущем.