  • Новость часаПотери ВСУ в Курской области превысили 59 тыс. военнослужащих
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Экономике России жизненно необходимы новые заводы и рабочие руки
    Эксперт: Уолц подтвердил отказ США от спонсорства Киева
    Рар объяснил отсутствие победителя по итогам дебатов Шольца и Мерца
    Су-57 произвел фурор на выставке Aero India
    Посол Алипов: США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    Пушилин рассказал Путину о радости жителей Донбасса от пробок на дорогах
    ВСУ перебросили резервистов в Курскую область
    Цены на газ в Европе достигли рекордного уровня
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Канадцы или англичане – как их там ни называй – сожгли Белый дом и Капитолий.

    18 комментариев
    10 февраля 2025, 14:22 • Новости дня

    Уголовное дело возбуждено после вспышки инфекций в частной клинике в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Москве завели уголовное дело после того, как несколько пациенток частной клиники попали в больницу с инфекциями, сообщили в пресс-службе столичного Главного следственного управления СК.

    Женщины попали в больницу 8 февраля, после прохождения процедур в частной клинике столицы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Пострадавших экстренно доставили в инфекционную больницу после посещения коммерческого медицинского учреждения.

    Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего

    В декабре Люблинский райсуд Москвы отправил под домашний арест хирурга Татьяну Станкевич, которую обвиняют в оказании небезопасных медицинских услуг двум девушкам.

    9 февраля 2025, 19:55 • Новости дня
    Умер народный артист СССР Олег Стриженов

    Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет

    Умер народный артист СССР Олег Стриженов
    @ Кавашкин Борис/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В возрасте 95 лет ушел из жизни актер советской и российской сцены Олег Стриженов, ставший лауреатом многих театральных премий и членом Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.

    Как сообщает РИА «Новости», народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. О смерти артиста сообщила его помощница. «Да, это так», – подтвердила она в ответ на вопрос о кончине.

    Олег Стриженов был признан народным артистом СССР в 1988 году. Он получил множество театральных наград, включая премию «Золотой орел» в 2009 году за вклад в киноискусство. Стриженов также был членом Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. Его вклад в развитие театра и киноискусства высоко ценится не только в России, но и за ее пределами.

    Участие в таких проектах, как «Золотой орел», а также работа в Академии кинематографических искусств делают его фигуру значимой в культурной жизни страны. Его уход стал утратой для многих поклонников и коллег.

    Коментарии (16)
    10 февраля 2025, 11:55 • Новости дня
    Су-57 произвел фурор на выставке Aero India

    Су-57 вызвал огромный интерес на авиационной выставке в Индии

    Су-57 произвел фурор на выставке Aero India
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж, привлекая многочисленных зрителей и делегации из разных стран, особенно из Индии.

    Новейший российский многофункциональный истребитель Су-57Э привлек к себе внимание на международной авиационно-космической выставке Aero India, вызвав фурор, пишет ТАСС.

    Экспортная модификация самолета, управляемая заслуженным летчиком-испытателем, Героем России Сергеем Богданом, собрала вокруг себя множество зрителей и участников мероприятия.

    Рядом с экспозицией истребителя постоянно отмечается повышенная концентрация зрителей. Уличную экспозицию посетили делегации из нескольких зарубежных стран, которые проявили значительный интерес к российскому самолету. Богдан тепло приветствовал гостей российской экспозиции и обменивался с ними рукопожатиями, особенно тепло встретив индийских коллег.

    Помимо статической экспозиции, Су-57Э в рамках Aero India проведет тренировочные полеты 10 февраля, а уже 11 февраля состоится первый демонстрационный полет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США признали, что российский Су-57 является лучшим по боевой испытанности среди аналогов, Индия пообещала оценить возможности этого истребителя, а глава ОАК сообщил о достижении высоких темпов его производства.

    Коментарии (5)
    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    Коментарии (5)
    10 февраля 2025, 06:14 • Новости дня
    Российские войска штурмовали девятиэтажку в Дзержинске 27 дней

    Боец рассказал о штурме девятиэтажки в Дзержинске и тактике украинских войск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска 27 дней вели штурм девятиэтажного дома в ходе освобождения Дзержинска, превращенного в укрепленный район украинскими силами.

    Как передает РИА «Новости», российский командир взвода, сержант Василий Мастюгин рассказал о подробностях штурма девятиэтажного здания в Дзержинске. Эта операция заняла 27 дней, так как здание было мощно укреплено и использовалось как огневая точка. Мастюгин отметил, что в ходе операции встретились как с националистами, так и с наемниками.

    По словам Мастюгина, украинские военные группы обычно состоят из шести-семи человек, включая двух опытных бойцов и нескольких новобранцев. Он подчеркнул, что именно опытные военнослужащие представляют собой основную угрозу. Однако, как сообщил сержант, после их устранения новобранцев можно убедить сдаться или отступить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске, где ранее украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен, а штурмовики российской армии уничтожили польских наемников.

    Коментарии (46)
    9 февраля 2025, 19:07 • Новости дня
    Маск предложил закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»

    Маск предложил США закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки» как бесполезные

    Маск предложил закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и известный предприниматель Илон Маск заявил, что «Радио Свобода» и «Голос Америки» должны быть закрыты из-за их низкой популярности и высоких затрат на поддержание их деятельности, составляющих около 1 млрд долларов в год.

    Американский миллиардер Илон Маск призвал к закрытию радиостанций «Радио Свобода» и «Голос Америки». Соответствующее заявление предприниматель сделал в своей социальной сети X (ранее Twitter, заблокирован в России), отметив, что данные станции больше никого не интересуют.

    Маск подчеркнул, что ежегодное содержание этих радиостанций обходится в 1 млрд долларов, которые собираются с американских налогоплательщиков. По его мнению, станции управляются теми, кого он назвал «сумасшедшими радикальными левыми».

    Он также добавил: «Да, закройте их. Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии). Никто их больше не слушает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск саркастически высказался о «независимых» СМИ России и Украины, которые оказались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).


    Коментарии (24)
    10 февраля 2025, 02:39 • Новости дня
    ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область

    Командование ВСУ перебросило свыше 320 резервистов из Чернигова и Сум в Курскую область

    ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Суджанский район Курской области командование ВСУ направило более 320 резервистов из Чернигова и Сум, включая десантников и штурмовиков.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, командование Вооруженных сил Украины осуществило масштабную переброску резервистов в Суджанский район Курской области.

    В город на бронетранспортерах прибыли свыше 320 десантников и штурмовиков. Предположительно, колонна проследовала из Чернигова.

    Представитель российских силовых структур отметил, что усиление группировки на территории района свидетельствует о стремлении Украины продолжать увеличивать свое присутствие в этом регионе. В связи с этим, российская сторона продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

    До этого сообщалось, что группировка «Север» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ в Курской области. По данным Минобороны, всего было уничтожено более 320 военных и значительное количество техники, включая пять танков и БМП Bradley.

    Коментарии (24)
    9 февраля 2025, 20:20 • Новости дня
    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Советник президента США Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник по национальной безопасности президента США Майкл Уолц заявил, что после окончания украинского конфликта гарантии безопасности Украины лягут на европейские страны, а не на США.

    Уолц в интервью NBC News заявил, что после окончания конфликта на Украине европейские страны примут на себя ответственность за этот конфликт. Он подчеркнул, что в вопросах гарантий безопасности вся нагрузка ляжет на Европу.

    Уолц также отказался комментировать детали разговора президента США с президентом России Владимиром Путиным, но подтвердил поддержку американским лидером завершения конфликта на Украине. Он добавил, что глава Соединенных Штатов намерен «возместить» расходы на военную помощь Украине через «партнерство с украинцами в области их редкоземельных материалов, природных ресурсов, нефти и газа».

    По словам американского чиновника, после окончания конфликта на Украине именно европейские страны будут обязаны «взять на себя» аспект гарантий безопасности.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Коментарии (24)
    10 февраля 2025, 06:03 • Новости дня
    Массовый убийца Бекмансуров изучал ошибки «коллег» перед нападением на ПГУ

    Бекмансуров перед атакой на Пермский университет изучал ошибки массовых убийц

    Tекст: Максим Попов

    Тимур Бекмансуров тщательно готовился к нападению на Пермский государственный университет, изучая ошибки других массовых убийц и приобретая необходимое оружие и экипировку, следует из материалов уголовного дела.

    Как передает РИА Новости, Тимур Бекмансуров, студент первого курса юрфака, в сентябре 2021 года устроил стрельбу в Пермском государственном университете. В результате атаки погибли шесть человек, а несколько десятков получили ранения. Всего по делу о покушении на убийство потерпевшими проходят 59 человек.

    Суд установил, что Бекмансуров заранее планировал нападение. Он приобрел охотничье ружье и боеприпасы, прошел курс обучения стрельбе и изучил план университета. «Специально, подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки при совершении массовых убийств», – говорится в материалах суда.

    Молодой человек был задержан и получил серьезное ранение, в результате чего ему ампутировали часть ноги. В декабре 2022 года Бекмансуров получил пожизненный срок. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде в июне 2023 года оставил наказание без изменений. Попытка оспорить приговор в Верховном суде также не увенчалась успехом – приговор остался без изменений.

    Коментарии (7)
    10 февраля 2025, 00:16 • Новости дня
    Россия упрекнула Британию в сокрытии информации о Скрипалях
    Россия упрекнула Британию в сокрытии информации о Скрипалях
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российский посол в Британии Андрей Келин выразил надежду, что Сергей и Юлия Скрипали живы и здоровы, несмотря на сокрытие информации властями Великобритании.

    Как отметил Келин в интервью «АиФ», российское посольство в Британии обеспокоено  отсутствием информации о состоянии Сергея Скрипаля (экс-офицеру ГРУ, осужденного в России за госизмену) и его дочери Юлии. Он выразил надежду, что они живы и здоровы, однако отметил, что власти Британии скрывают правду о них. «Конечно, мы надеемся, что Сергей и Юлия Скрипали живы, здоровы и остаются на свободе. Но беспокойство за них только растет», – сказал дипломат.

    Келин указал на недавние события, когда Скрипалям не разрешили присутствовать на слушаниях по делу о гибели Дон Стерджесс, что, по его мнению, свидетельствует о нежелании Лондона показывать их на публике. Он считает, что это дискредитирует следственный процесс и подчеркивает политизированность дела.

    Посол также отметил, что Форин офис, спустя долгое время, сообщил, что Юлия осведомлена о возможности получить консульскую помощь от России. Тем не менее, информации о Сергее Скрипале предоставлено не было. Российская сторона продолжает настаивать на получении подробных сведений и личной встрече.

    По словам Келина, Россия не намерена оставаться в стороне и продолжает ставить вопросы перед Лондоном, как в публичной сфере, так и в двусторонних контактах.

    Напомним, в июне прошлого года представитель Скрипалей Джек Холборн заявил, что его клиенты не имеют желания лично присутствовать в качестве свидетелей на слушаниях по делу британки Дон Стерджес, опасаясь за собственную безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 июня 2018 года британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице.

    Позже в Скотланд-Ярде заявили, что мужчина и женщина якобы были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 20 июля Роули выписали, но в августе он снова попал в больницу из-за проблем со зрением.

    При этом посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.

    Британские власти не представили своим обвинениям никаких доказательств и по-прежнему закрывают глаза на довод Москвы о том, что и у других стран была возможность производства «Новичка».

    Коментарии (7)
    10 февраля 2025, 03:50 • Новости дня
    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений

    Небензя заявил о важности легитимного украинского руководства для мирных соглашений

    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Легитимность украинского руководства при подписании мирных соглашений с Россией может стать критически важной из-за указа Зеленского о запрете переговоров, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, для России крайне важно, чтобы мирные соглашения с Киевом подписывались легитимным украинским руководством, передает РИА «Новости». Это связано с указом президента Украины Владимира Зеленского, запрещающим переговоры с Россией, и вопросом его легитимности после истечения полномочий в прошлом году.

    Небензя отметил, что Россия всегда выражала готовность к диалогу с теми, кто стремится к устойчивому миру на взаимоприемлемых условиях. Однако сейчас возникает вопрос о том, кто будет подписывать потенциальные мирные соглашения и как они будут оформляться юридически.

    Он напомнил, что согласно конституции Украины, полномочия президента Зеленского истекли в мае прошлого года и не могут быть продлены, что добавляет сложности переговорам. «Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», – сказал Небензя. Он подчеркнул необходимость, чтобы подписанты имели законные полномочия.

    Ранее МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

    Коментарии (29)
    9 февраля 2025, 16:21 • Новости дня
    Страны Балтии перешли на европейскую систему электросетей

    Литва, Латвия и Эстония подключились к европейским электросетям

    Страны Балтии перешли на европейскую систему электросетей
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Балтии успешно присоединились к единой европейской системе электросетей, завершив выход из энергетической системы БРЭЛЛ, объединявшей их с Россией и Белоруссией, сообщил латвийский президент Эдгар Ринкевич.

    Ринкевич в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что Литва, Латвия и Эстония официально стали частью европейской системы электросетей, покинув прежнюю систему БРЭЛЛ. Президент подчеркнул, что этот шаг стал важным достижением для трех стран, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что перед присоединением к европейской системе компании-операторы всех трех стран провели испытания автономного режима работы своих электросетей. Литовский оператор Litgrid подтвердил, что испытания прошли успешно, что позволило плавно интегрировать сети в общеевропейскую систему.

    Ранее глава британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что прибалтийские страны, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим себе.

    Напомним, в субботу Литва завершила процесс отключения от единой энергосистемы БРЭЛЛ и приступила к изолированной работе электросетей до синхронизации с ЕС, запланированной на 9 февраля. До этого Эстония, Латвия и Литва подготовили уведомление для России о выходе из единой энергосистемы.

    Коментарии (15)
    9 февраля 2025, 18:04 • Новости дня
    Германия заподозрила Россию в шпионаже за обучением украинских военных на базе люфтваффе
    Германия заподозрила Россию в шпионаже за обучением украинских военных на базе люфтваффе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкие военные начали расследование по подозрению якобы в российском шпионаже после шести наблюдений дронов над базой в Швезинге, где проходят обучение украинские военные на системах Patriot.

    Немецкие военные начали расследование якобы российского шпионажа, пишет Politico. Причиной стали шесть случаев наблюдения дронов над базой в Швезинге, где проходят обучение украинские военные на системах Patriot. Издания пишут, что события разворачивались с 9 по 29 января, когда якобы неустановленные дроны несколько раз проникали в закрытое воздушное пространство над базой люфтваффе в Швезинге.

    Несмотря на задействование электронных контрмер, включая глушитель HP47, силам бундесвера не удалось сбить дроны или отследить их операторов. Инциденты были классифицированы как потенциальный шпионаж, об этом были уведомлены разведывательные службы. Бундесвер подтвердил факты наблюдения дронов, но воздержался от предоставления дополнительных деталей.

    База в Швезинге представляет собой важную цель для наблюдения из-за обучения на системах Patriot. Германия уже передала Украине несколько таких систем. По данным Suddeutsche Zeitung, военные чиновники считают, что дроны были технологически продвинутыми и не стандартными коммерческими моделями.

    Ранее в окружном суде Роттердама состоялось слушание по делу россиянина, обвиняемого в передаче данных по микрочипам в Россию, где обсуждались детали возможного нарушения санкционного режима.

    Коментарии (9)
    10 февраля 2025, 13:15 • Новости дня
    Посол Алипов: США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57

    Посол Алипов: США отменили участие F-35 и F-16 на Aero India из-за присутствия Су-57

    Посол Алипов: США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США отменили полетные программы истребителей F-35A и F-16 на выставке Aero India 2025 в Южной Индии после того, как стало известно о демонстрации российского истребителя Су-57, который впервые участвует в этом международном авиасалоне, сообщил посол России в Индии Денис Алипов.

    Посол отметил, что вопрос диверсификации связей Нью-Дели в области военно-технического сотрудничества с другими странами является естественным процессом. «Здоровая конкуренция является его неотъемлемой частью», – указал Алипов. «Главное, чтобы он осуществлялся не в ущерб интересам нашего сотрудничества», – добавил он, сообщает ТАСС.

    По словам Алипова, практика показывает, что противники не готовы к честной борьбе с Россией на международных выставках. «Узнав о демонстрации нашего Су-57 на Aero India, американские компании отказались от полетных программ F-35A и F-16», – подчеркнул посол.

    На международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж, привлекая многочисленных зрителей и делегации из разных стран, особенно из Индии.

    Ранее американский журнал Military Watch Magazine признал российский истребитель Су-57, участвующий в операциях на Украине с 2022 года, наиболее боеспособным среди самолетов пятого поколения.


    Коментарии (4)
    10 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году

    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году с вероятностью 66%

    Tекст: Максим Попов

    По оценкам онлайн-платформы Polymarket, вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году составляет 66%, тогда как шанс завершения конфликта президентом США Дональдом Трампом за 90 дней оценивается в 26%.

    По данным сервиса, вероятность прекращения огня в текущем году составляет 66%. 1 января этот показатель достиг своего максимума – 71%, как сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, букмекеры оценивают вероятность завершения украинского конфликта за 90 дней президентом США Дональдом Трампом в 26%. В ноябре этот показатель превышал 50%.

    Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (3)
    10 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева

    Эксперты: Европу и США ждет пикировка из-за гарантий безопасности Украине

    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США дистанцируются от гарантий безопасности Киеву, перекладывая всю ответственность на Европу. Но ситуацию могут осложнить давление европейских стран на Вашингтон и позиция Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Олег Барабанов и Станислав Ткаченко. Ранее советник президента США Майк Уолтц заявил, что гарантии безопасности Украине лягут на Европу.

    «Предупреждение Уолтца отражает один из ключевых подходов новой администрации: США больше не намерены тратить деньги на Украину. В Белом доме приводили достаточно большие цифры по ресурсам, отправленным Киеву. Сейчас Вашингтон подчеркивает: это проблема и задача Европы», – отметил Олег Барабанов, профессор РАН, программный директор клуба «Валдай».

    «Другое дело, что противники такого подхода сейчас начнут оказывать сильное давление на американцев в ходе предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности и другим каналам. Так что, возможно, планы Вашингтона, озвученные Уолтцом, в чистом виде не будут реализованы», – отметил собеседник.

    «Как бы то ни было, страхи европейцев, озвученные во время предвыборной гонки в США, воплощаются в жизнь. Они боялись, что на них лягут гарантии Киеву. Но пока это только разговоры. Должно пройти полтора-два месяца, чтобы прояснилась судьба переговорного процесса по Украине. Тогда станет понятно, насколько слова Уолтца реалистичны», – добавил он.

    «Уолтц озвучил ультиматум Европе и Украине: нужно заканчивать конфликт. Однако суть заключается в том, что Москва, скорее всего, не согласится на предоставление Брюсселем гарантий Киеву вне рамок общеевропейской системы безопасности. Иначе стабильности в регионе не будет», – заметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что после окончания российско-украинского противостояния европейским странам «придется взять на себя ответственность за этот конфликт», передает NBC News. Также он подчеркнул: «В плане гарантий безопасности ситуация будет полностью на стороне европейцев».

    Кроме того, Уолтц подтвердил приверженность главы Белого дома прекращению войны, добавив, что Вашингтон будет стремиться «возместить» стоимость военной помощи Киеву посредством «партнерства с Украиной в плане ее редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа».

    Со своей стороны, Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану признался, что не хотел бы даже думать о последствиях прекращения поддержки США.

    Ранее сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт России и США.

    В минувшие выходные американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя. Между тем в Кремле отказались подтвердить или опровергнуть слова американского президента о контактах.

    Коментарии (4)
    10 февраля 2025, 11:07 • Новости дня
    Приднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа в пользу поставок из Венгрии
    Приднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа в пользу поставок из Венгрии
    @ Артем Кулекин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики отказались от второго гранта ЕС в 60 млн евро для преодоления энергетического кризиса, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

    Речан заявил, что грант ЕС помог бы региону избавиться от шантажа и энергетической нестабильности в среднесрочной перспективе. Однако Тирасполь принял решение отказаться от 60 млн евро на закупку газа, передает ТАСС.

    По его словам, Венгерская энергетическая компания MET Gas and Energy Marketing AG продолжит поставки газа в Приднестровье после 10 февраля, когда будет исчерпан предыдущий грант Евросоюза. Это продолжение поставок будет осуществляться на основе соглашения между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом». Тирасполь оплатит авансом расходы на транзит газа от границы с Молдавией в регион.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики должны повысить тарифы на энергоресурсы для получения европейского гранта в 60 млн евро.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюз выделит Приднестровью 60 млн евро помощи при условии соблюдения ряда требований.

    До этого Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа объемом три млн кубометров в рамках соглашения о займе между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом».

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что газовый кризис в Приднестровье вызван действиями Украины и Молдовы, включая прекращение транзита с 2025 года и отказ Кишинева признать долг.

    Коментарии (2)
    Главное
    Российские войска штурмовали девятиэтажку в Дзержинске 27 дней
    Песков отказался подтвердить контакты Путина и Трампа
    В Приднестровье полностью восстановили газоснабжение
    Роднина сочла интересной идею однополых дуэтов в фигурном катании
    Стали известны обстоятельства травмирования комментатора Скворцова
    Хоккеист-любитель устроил драку на борту самолета Москва – Сургут
    Хулигана задержали за нападение на машину фигуристки Нугумановой в Москве

    Экономике России жизненно необходимы новые заводы и рабочие руки

    Российская экономика растет выше мировой и даже обгоняет США и тем более Евросоюз. Но если оставить все как есть, это изменится. Чтобы российская экономика продолжала расти, нужно строить новые заводы и создавать новые рабочие места, заявил президент. Почему текущий рост ненадежный и чего экономике не хватает? Подробности

    Перейти в раздел

    Меркель вмешалась в борьбу за власть не на стороне Украины

    Высказывание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Запад не должен допустить победы России на Украине, оказалось выдернутым из контекста. Меркель действительно так считает, но в данной ситуации работает против интересов властей Украины и даже собственной партии. Что это с ней? Подробности

    Перейти в раздел

    «Я была единственная женщина на весь полк». Как многодетная мать прошла СВО

    «Офицеры полка приняли меня как сестру и относились ко мне как к сестре, а для меня они уже – как братья. Я за каждого до сих пор переживаю». Ветеран СВО Зебахан Авазмурадова рассказала газете ВЗГЛЯД, почему многодетная мать решила отправиться в зону спецоперации и как мусульманская замужняя женщина чувствовала себя в полностью мужском коллективе. Подробности

    Перейти в раздел

    «Яичный кризис» доказывает превосходство соседей над США

    В Соединенных Штатах бушует продовольственный кризис, который плохо вяжется с образом всемогущей державы, вершащей судьбы самых удаленных уголков планеты. В стране дефицит самых обыкновенных куриных яиц. Каким образом он возник, почему внезапно приобретает политическую подоплеку и при чем здесь стремление новой администрации США присоединить Канаду? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    • Меркель: Нельзя допустить победы России

      Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............