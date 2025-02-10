MET Group продолжила переговоры с Украиной о газе для Приднестровья

Tекст: Ольга Иванова

Трейдер MET* Group не предоставил комментариев по поводу контракта на поставки газа в Приднестровье, сообщает ТАСС. Однако, как заявили в пресс-службе компании, переговоры с оператором газотранспортной системы (ГТС) Украины продолжаются. Компания готова к поставкам газа в любую точку Европы, включая Молдавию, при условии согласия украинской стороны на транзит через свою территорию.

«Как уже упоминалось, MET Group в целом готова к поставкам в любую точку Европы, в том числе к оказанию помощи Молдавии. Но такие поставки возможны только в том случае, если оператор ГТС Украины будет готов к поставкам. Мы ведем переговоры с оператором ГТС Украины. Заинтересованные стороны стремятся к достижению поставленных целей», – заявили в MET Group.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Кишинев использует энергетический кризис для давления на Приднестровье. Ранее сообщалось, что Приднестровье столкнулось с угрозой «завоздушивания» газовых систем из-за почти исчерпанных запасов топлива, что может привести к длительным перебоям в газоснабжении и серьезным последствиям для потребителей.

Напомним, Молдавия решила дать Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг, а глава Приднестровья обратился в ООН за помощью.