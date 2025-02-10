Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
MET Group продолжила переговоры с Украиной о газе для Приднестровья
Компания MET* Group ведет переговоры с оператором ГТС Украины о возможных поставках газа в Приднестровье, но от комментариев по контракту воздержалась.
Трейдер MET* Group не предоставил комментариев по поводу контракта на поставки газа в Приднестровье, сообщает ТАСС. Однако, как заявили в пресс-службе компании, переговоры с оператором газотранспортной системы (ГТС) Украины продолжаются. Компания готова к поставкам газа в любую точку Европы, включая Молдавию, при условии согласия украинской стороны на транзит через свою территорию.
«Как уже упоминалось, MET Group в целом готова к поставкам в любую точку Европы, в том числе к оказанию помощи Молдавии. Но такие поставки возможны только в том случае, если оператор ГТС Украины будет готов к поставкам. Мы ведем переговоры с оператором ГТС Украины. Заинтересованные стороны стремятся к достижению поставленных целей», – заявили в MET Group.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Кишинев использует энергетический кризис для давления на Приднестровье. Ранее сообщалось, что Приднестровье столкнулось с угрозой «завоздушивания» газовых систем из-за почти исчерпанных запасов топлива, что может привести к длительным перебоям в газоснабжении и серьезным последствиям для потребителей.
Напомним, Молдавия решила дать Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг, а глава Приднестровья обратился в ООН за помощью.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ