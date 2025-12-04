В посольстве заявили о задержке Болгарией выплат российских пенсий

Tекст: Елизавета Шишкова

Позже российская сторона предложила альтернативный банк для выплат, но для возобновления платежей нужно заручиться подтверждением со стороны государства-получателя. Однако ответа компетентного болгарского органа не последовало. При этом пенсии выведены из-под санкций, к тому же многие из потерпевших давно являются гражданами Болгарии, передает ТАСС.

В российском посольстве отметили, что создавшаяся проблема носит исключительно социально-гуманитарный характер. В дипведомстве выразили надежду, что «болгарские власти сделают все возможное для скорейшего возобновления платежей».

По данным посла в Болгарии Элеоноры Митрофановой, проблема пенсий касается около 6 тыс. человек.

Ранее в пресс-службе Соцфонда сообщили, что ограничения трех стран мешают своевременной выплате пенсий за рубежом.