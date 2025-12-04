Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
В посольстве заявили о задержке Болгарией выплат российских пенсий
С января выплата российских пенсий в Болгарии задерживается после введения санкций против Газпром Банка, который занимался международными переводами. Решение этого вопроса затягивает Национальный страховой институт, сообщило посольство России.
Позже российская сторона предложила альтернативный банк для выплат, но для возобновления платежей нужно заручиться подтверждением со стороны государства-получателя. Однако ответа компетентного болгарского органа не последовало. При этом пенсии выведены из-под санкций, к тому же многие из потерпевших давно являются гражданами Болгарии, передает ТАСС.
В российском посольстве отметили, что создавшаяся проблема носит исключительно социально-гуманитарный характер. В дипведомстве выразили надежду, что «болгарские власти сделают все возможное для скорейшего возобновления платежей».
По данным посла в Болгарии Элеоноры Митрофановой, проблема пенсий касается около 6 тыс. человек.
Ранее в пресс-службе Соцфонда сообщили, что ограничения трех стран мешают своевременной выплате пенсий за рубежом.