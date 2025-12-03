  • Новость часаПять человек пострадали в ДТП с автобусом в Твери
    Украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги
    Игровая платформа Roblox заблокирована в России
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    Названа причина смерти бывшей жены Ефремова
    На Украине сняли защиту с русского языка
    Румыния уничтожила угрожавший судоходству в Черном море украинский морской дрон
    Венгрия и Словакия решили подать в суд на ЕС за запрет нефти и газа из России
    Ушаков заявил о влиянии успехов российской армии на переговоры по Украине
    ЕС включил Россию в финансовый «черный список»
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    3 декабря 2025, 21:30 • Новости дня

    ЕР предоставила право участникам СВО на бесплатное второе профобразование

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники спецоперации и контртеррористических операций теперь могут получить второе среднее профессиональное образование бесплатно. Соответствующие изменения в законодательство были приняты по инициативе «Единой России».

    Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон, предоставляющий участникам СВО, контртеррористических операций, боевых действий, а также силовикам, выполняющим специальные задачи в зоне спецоперации и на прилегающих территориях, право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования, говорится на сайте «Единой России». Поправки внесены в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев ранее отметил, что предоставление возможности получить второе профессиональное образование способствует адаптации участников СВО к гражданской жизни, повышению квалификации и расширению профессиональных перспектив. Он заявил: «Подобная мера укрепляет систему социальной защиты бойцов и подчеркивает признание заслуг наших защитников, а также способствует развитию системы профессионального образования в стране».

    Поступление на программы среднего профессионального образования для указанной категории граждан станет льготным, как и при получении первого среднего профессионального образования.

    2 декабря 2025, 23:40 • Новости дня
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Хакеры группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у побережья Турции.

    Данные личного состава ВСУ были получены в результате взлома одного из персональных компьютеров командования военно-морскими силами Украины,  передает РИА «Новости», указывая на список имен и фото бригады, атаковавшей суда.

    «Среди них боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов: начальник 3-й группы и старшина Деркач Андрей Александрович, старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Козлов Артем Александрович, оператор и матрос 2-й группы Печенюк Михаил Николаевич, старший оператор и старший матрос 2-й группы Семко Максим Константинович», – сказано в документе.

    Представитель группировки Beregini пояснил, что в полученном списке практически весь личный состав 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов спецназначения военно-морских сил Украины (в/ч А4770) – «это те, кто взрывал танкеры у берегов Турции».

    Кибергруппы рассчитывают, что обнародование имен поможет российским спецслужбам и привлечет внимание к этим атакам на международной арене.

    В результате этих атак танкер Kairos под флагом Гамбии был подожжен 28 ноября, экипаж смог эвакуироваться, а на следующий день атаке подвергся танкер Virat, находившийся также у берегов Турции. Российский танкер Midvolga-2 был атакован в Черном море, однако пострадавших среди членов экипажа не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют об опасном обострении обстановки и не имеют оправдания.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение на коммерческие танкеры у берегов Турции является грубым нарушением безопасности и показывает суть киевского режима.

    Между тем 2 декабря в Черном море на расстоянии примерно 150 км от турецкого побережья был атакован российский танкер Midvolga-2 с подсолнечным маслом, следовавший в Грузию. При этом танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата примерно в 65 км от берега в Черном море, был отбуксирован в район Стамбула. Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы опубликовали  доказательства своей причастности к нападению на танкеры под иностранным флагом в Черном море.

    3 декабря 2025, 05:35 • Новости дня
    Рубио назвал ключевой предмет разногласий по Украине

    Рубио назвал предметом спора на переговорах 20% ДНР под контролем Киева

    Рубио назвал ключевой предмет разногласий по Украине
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ключевым предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% Донецкой Народной Республики (ДНР), оставшейся под контролем Киева, считает госсекретарь США Марко Рубио.

    «То, из-за чего они буквально сейчас спорят, – это пространство примерно в 30-50 км и 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем Украины]. Мы пытались выяснить, и я думаю, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее», – приводит ТАСС слова Рубио на телеканале Fox News.

    Президент России Владимир Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине. «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», – заявил президент России.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Российская сторона в ходе переговоров ознакомилась с документом по Украине из 27 пунктов, а также получила еще четыре документа, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он также заявил о договоренности с США не раскрывать суть переговоров в Кремле.

    3 декабря 2025, 20:44 • Видео
    Переговоры по Украине в Москве: главное

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    3 декабря 2025, 01:50 • Новости дня
    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по Украине

    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по миру на Украине

    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по Украине
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона в ходе переговоров ознакомилась с документом по Украине из 27 пунктов, а также получила еще четыре документа, суть которых обсуждалась с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, российская сторона с американскими коллегами обсудила  содержание тех проектов и документов, которые были переданы американцами. Конкретные формулировки не обсуждались, обсуждалась суть, заложенная в представленных документах.

    «С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия», – заявил Ушаков в ходе беседы с журналистом, трансляцию которой вела пресс-служба Кремля.

    Он добавил, что обсуждались и территориальные проблемы, без которых Россия не видит решение кризиса. Подробности Ушаков озвучивать не стал, сославшись на договоренность с американцами пока не раскрывать суть переговоров.

    «Был документ, который содержал 27 пунктов, он был передан, мы с ним знакомились, естественно», – сказал помощник российского президент. – «Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером».

    Ушаков подчеркнул, что, несмотря на пока еще отсутствующий компромиссный вариант  плана по Украине, процесс мирного урегулирования «точно не стал дальше».

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    3 декабря 2025, 00:45 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились через пять часов
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились через пять часов
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле, завершилась около полуночи почти через пять часов после начала

    «Встреча завершилась только что», – написал после полуночи в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам о том, что стороны на переговорах обсуждали не формулировки, а суть, в том числе в отношении территориальных вопросов.

    «Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной. И продолжалась не пять минут, а пять часов. Была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшего совместной работы», – сказал помощник президента.

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским президентом по мирному урегулированию на Украине прибыл в американское посольство в Москве, передает РИА «Новости».

    Кроме того, один из участников переговоров, глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети о том, как прошла встреча.

    «Продуктивно», – подписал он фото с переговоров, размещенные в соцсети Х.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России.

    Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где иностранных гостей накормили посикунчиками и блюдами русской кухни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». При этом глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира».

    3 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Политолог дал оценку переговорам Путина и Уиткоффа в Кремле

    Политолог Корнилов: Европа будет до конца «вставлять палки в колеса» переговорам по Украине

    Политолог дал оценку переговорам Путина и Уиткоффа в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейская пресса выпустила серию материалов по следам встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками. «Отличились» британские СМИ, которые исказили слова помощника президента России Юрия Ушакова, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. По его прогнозам, Европа будет до последнего «вставлять палки в колеса» переговорного трека.

    «Встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером, зятем американского лидера Дональда Трампа – продолжалась пять часов. Это свидетельствует о том, что обсуждение явно было живым и подробным», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    В этой связи примечательна реакция европейских СМИ. «Отличилась», в частности, британская пресса. Там слова помощника президента России о том, что мир на Украине по итогам переговоров стал «точно не дальше», были вольно процитированы. В материале одного из изданий заявление подано следующим образом: «Мы не ближе к разрешению кризиса на Украине», указал Корнилов.

    «Все-таки есть разница между словами «ближе» и «дальше». Британцы решили по-своему выкрутить эти слова», – уточнил собеседник. Он напомнил, что европейские политики активно пытаются помешать переговорному процессу с момента появления плана Трампа, который, как подтвердили и российская сторона, и лично президент США, является лишь наброском вопросов для обсуждения.

    «Я полагаю, что сейчас вырисовываются более конкретные соглашения. Речь идет уже о четырех отдельных документах. По всей видимости, американцы поняли, что не могут решить все вопросы в диалоге между Россией и Украиной, и часть из них потребует привлечения НАТО. Отсюда, видимо, и различные проекты. Также распределяются возможные подписанты тех или иных соглашений», – предположил эксперт.

    Как бы то ни было, по прогнозам Корнилова, Европа будет «до конца вставлять палки в колеса» переговорного трека. «Европейские политики вместе с Владимиром Зеленским пытаются заморозить конфликт по линии соприкосновения, а дальше якобы вести переговоры», – напомнил собеседник.

    «Москва прекрасно понимает, почему они это делают. Их задача – остановить наступление ВС России, дать передышку украинской армии и возможности довооружиться, а затем с новой силой возобновить боевые действия. Поэтому позиция российской стороны четкая: мы выступаем за то, чтобы переговоры велись параллельно с боевыми действиями. Иначе это будет несправедливо и иррационально», – подчеркнул Корнилов.

    В этой связи примечательно заявление госсекретаря США Марко Рубио. Тот сообщил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине служат оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса. «Фактически Рубио говорит, что это небольшая площадь для остальной территории Украины и, мол, упираться смысла нет. Он не берет во внимание последствия такого решения: ни исторические, ни экономические, ни политические. И это во многом является трансляцией позиции Трампа», – добавляет политолог Марат Баширов.

    «А мы понимаем последствия, и украинские элиты понимают последствия. И они катастрофические для нынешней украинской власти и всего бомонда вокруг ее. Американцы всегда все упрощали и переводили на деньги – это их внешнеполитическая практика. … Трамп видит миллиарды за капитуляцией, мы видим историческую миссию нашего поколения для России», – акцентировал эксперт.

    Напомним, во вторник Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. «Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, a пять часов», – сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров.

    Он рассказал, что разговор начался с того, что представители Трампа передали «приветы и наилучшие пожелания» Путину. Российский лидер передал своему американскому коллеге «не только дружеские приветы», но «и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали». Основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.

    «Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений», – цитирует Ушакова официальный сайт Кремля.

    Помощник президента уточнил, что изначально США передали документ из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече. Компромисс по ключевым вопросам пока не найден. «Некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться», – подчеркнул Ушаков.

    До поездки в Москву, 30 ноября и 1 декабря, Уиткофф дважды общался с представителями Украины. Портал Axios писал, что после встречи в Кремле американские переговорщики отправятся в одну из европейских стран, где, предположительно, планируют провести встречу с Владимиром Зеленским. Однако в среду стало известно о ее отмене, передает ТАСС.

    3 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Ушаков заявил о договоренности с США не раскрывать суть переговоров в Кремле

    Ушаков: Компромиссного варианта по итогам переговоров в Кремле пока нет

    Tекст: Катерина Туманова

    Компромиссного варианта плана по Украине пока нет, но некоторые американские наработки, выглядят приемлемыми, их можно обсуждать, заявил журналистам после пятичасовых переговоров в Кремле помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров», – сказал Ушаков по окончании переговоров.

    Он уточнил, что в ходе пяти часов «конструктивной и содержательной беседы»  стороны не обсуждали конкретные формулировки или конкретные предложения, обсуждалась суть того, что положено в американские документы.

    По словам Ушакова, российская сторона рассмотрела документ, который содержал 27 пунктов.

    «Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером», – сообщил он.

    Ушаков подчеркнул, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного долгосрочного урегулирования на Украине, а это, отметил он, главный итог встречи.

    Помощник президента России также заявил, что стороны договорились на уровне помощников и других представителей продолжить контакты, в частности с Уиткоффом и Кушнером.

    «С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику… к ряду предложений <...> Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим решение кризиса <....> Была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейших совместных мер для достижения урегулирования долгосрочного, мирного урегулирования украинского кризиса», – отметил Ушаков.

    Помощник российского президента указал на то, что возможность встречи на высшем уровне будет зависеть от уровня прогресса, которого смогут достичь переговорщики. Ушаков особо выделил, что обе стороны передали друг другу приветы и наилучшие пожелания. Американская делегация – российской стороне от президента США.

    «В свою очередь наш президент попросил передать дружеские приветы [президенту США Дональду] Трампу, причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали», – добавил спикер.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». При этом глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    3 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Власти задержали в Кургане подростка по подозрению в госизмене
    Власти задержали в Кургане подростка по подозрению в госизмене
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники УФСБ пресекли действия 17-летнего юноши, который действовал в интересах украинского террористического движения и был арестован за госизмену.

    Задержание было проведено сотрудниками УФСБ России по Курганской области, передает РИА «Новости». Подростка подозревают в совершении государственной измены по статье 275 УК РФ.

    Пресс-служба ведомства сообщила, что он установил связь через Telegram с представителем подконтрольного СБУ украинского террористического движения и предложил помощь, направленную против безопасности России.

    По данным следствия, задержанный размещал на улицах Кургана надписи с призывами вступать в террористическую организацию Украины. Он также фотографировал автомобили с символикой СВО и отправлял изображения собеседникам, осознавая, что целью подобных действий является сбор информации о жителях региона, поддерживающих спецоперацию на Украине, а также организация поджогов их транспорта.

    В ведомстве отметили, что за выполнение заданий молодой человек получил вознаграждение в 30 долларов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он был арестован и сейчас находится под стражей. За государственную измену предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 тыс. рублей за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины.

    Суд назначил жительнице Петербурга и Карелии 14 лет колонии общего режима за работу на украинские спецслужбы.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца по подозрению в госизмене после передачи им разведке Украины персональных данных сотрудников силовых структур России.

    3 декабря 2025, 17:05 • Новости дня
    Ушаков заявил о влиянии успехов российской армии на переговоры по Украине
    Ушаков заявил о влиянии успехов российской армии на переговоры по Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Прогресс российской армии на Украине за последние недели оказал заметное влияние на атмосферу и динамику диалога между Москвой и Вашингтоном, отметил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Успехи Вооруженных сил России на Украине оказали заметное влияние на процесс переговоров между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС. Об этом на брифинге заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По его словам, именно военные достижения последних недель сыграли значительную роль: «На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель российской армии на поле боя». Ушаков отметил, что положительная динамика на фронте привела к изменениям в атмосфере и содержании дискуссий между сторонами.

    Он подчеркнул, что российская делегация учитывала эти успехи при выработке своих позиций. Переговоры, по словам помощника президента, проходили в более конструктивном русле благодаря успешным действиям на фронте.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что перспектива проведения саммита России и США будет зависеть от прогресса во встречах помощников и представителей внешнеполитических ведомств двух стран.


    3 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Червоное в Запорожской области
    Российские войска освободили Червоное в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Червоное в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям штурмовой, трех механизированных бригад, двух штурмовых полков и бригады теробороны около Воздвижевки, Косовцево, Зализничного и Гуляйполя в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 235 военнослужащих, танк, три бронемашины, немецкую 155-мм самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000, боевую машину чешской РСЗО Vampire и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Хотени и Новой Сечи в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Вильчей, Старицей, Варваровкой и Лиманом.

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три бронемашины и склад матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Купянска-Узлового, Моначиновки, Новоосиново, Благодатовки в Харьковской области и Александровки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили до 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», 13 пикапов, две станции РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Северска, Краматорска, Славянска, Берестока, Дружковки, Степановки, Карповки и Константиновки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, два склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Анновки, Димитрова, Родинского, Доброполья, Светлого, Водянского, Торецкого, Белицкого и Белозерского в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, бронемашина «Казак» и два артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов, а с начала 2025 года освободили 275 населенных пунктов.

    3 декабря 2025, 19:12 • Новости дня
    Румыния уничтожила угрожавший судоходству в Черном море украинский морской дрон
    Румыния уничтожила угрожавший судоходству в Черном море украинский морской дрон
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военные Румынии уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    Украинский морской дрон Sea Baby был взорван вооруженными силами Румынии на расстоянии 36 морских миль к востоку от порта Констанца, передает Минобороны Румынии.

    Как отмечается, беспилотник представлял угрозу для кораблей, следующих по международным морским путям в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что нападения на танкеры в Черном море являются пиратством и происходят в экономических зонах других государств. Россия пообещала принять ответные меры на атаки по торговым судам.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал атаку на коммерческие танкеры в турецких водах грубым нарушением безопасности и охарактеризовал эти действия как показатель сути киевского режима.

    Источник в украинских спецслужбах подтвердил ответственность Украины за нападения у побережья Турции.

    3 декабря 2025, 07:17 • Новости дня
    ПВО сбила за ночь 102 украинских беспилотника над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 102 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России.

    ПВО России перехватила и уничтожила 102 украинских беспилотника самолетного типа за ночь, передает РИА «Новости».

    Согласно данным министерства, наибольшее число дронов было сбито над территориями Белгородской (26) и Брянской (22) областей. Кроме того, 21 беспилотник ликвидирован над Курской областью, 16 – над Ростовской, семь – над Астраханской, шесть – над Саратовской и четыре – над Воронежской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России уничтожили сорок пять украинских беспилотников за одну ночь. Военные также сбили шесть украинских беспилотников над Крымом.

    3 декабря 2025, 02:50 • Новости дня
    Ушаков раскрыл отсутствие намерения у американцев ехать в Киев из Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    После переговоров в Кремле американский спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в американское посольство, после чего улетели в Вашингтон, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «Насколько я знаю, американские коллеги сейчас поехали в посольство, затем поедут в Вашингтон, домой… Они не обещали, что поедут в Киев, обещали, что вернутся домой, в Вашингтон», – заявил он журналистам после переговоров в Кремле, трансляцию которой вела пресс-служба Кремля.

    Ушаков добавил, что главным итогом переговоров стала готовность сторон взаимодействовать и работать над достижением мира.

    «Вернутся коллеги домой, обсудят те вопросы, которые сегодня затрагивались, затем, как я полагаю, они выйдут на нас по телефону и мы продолжим обсуждение», – обозначил перспективы Ушаков.

    В подтверждение сказанного, Уиткофф отправился в американское посольство в Москве, где промыл менее часа, а затем около двух ночи самолет американской делегации покинул столицу.

    «Борт вылетел из московского аэропорта Внуково около 02:02 мск», – сообщил источник ТАСС в диспетчерских службах.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Ушаков в беседе с журналистами отметил, что российская сторона получила от США еще четыре документа по Украине. Кроме того, Россия и США договорились не раскрывать суть переговоров в Кремле.

    3 декабря 2025, 16:46 • Новости дня
    Ушаков: Путин обсуждал с делегацией США только Украину
    Ушаков: Путин обсуждал с делегацией США только Украину
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время встречи в Кремле обсуждался исключительно вопрос урегулирования ситуации на Украине, без затрагивания других тем.

    Российский президент провел переговоры с двумя представителями США, посвященные исключительно украинскому урегулированию, передает ТАСС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение коснулось только проблемы преодоления кризиса на Украине.

    По словам дипломата, встреча прошла вечером в Кремле и носила очень содержательный характер.

    «Вчера вечером состоялись очень содержательные переговоры нашего президента в Кремле с двумя американскими представителями, в ходе которых, в основном – можно сказать, полностью – обсуждалась одна проблема – проблема преодоления кризиса на Украине», – заявил он на брифинге.

    Других тем во время переговоров между российской и американской сторонами не поднималось. Подробности содержания дискуссии и имена американских участников встречи не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России заявил, что сообщения об отказе Владимира Путина от мирного плана США по урегулированию ситуации на Украине некорректны.

    Москва и Вашингтон впервые провели прямой обмен мнениями по мирному плану, при этом Россия получила четыре новых документа для обсуждения. Переговоры России и США по урегулированию кризиса на Украине могут быть более эффективными при полной конфиденциальности обсуждений.

    Россия готова к неограниченному числу встреч с представителями США для достижения мирного урегулирования на Украине.

    2 декабря 2025, 22:42 • Новости дня
    Переговоры Путина с Уиткоффом длятся почти три часа

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Москве продолжаются уже около трех часов с момента начала в 19.35.

    О начале переговоров Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом стало известно около 19.35 по московскому времени, передает ТАСС. О завершении встречи на данный момент официально не объявлено.

    Во встрече с российской стороны принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, который также занимает должность спецпредставителя по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. С американской стороны присутствовал предприниматель, инвестор и основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где иностранных гостей накормили посикунчиками и блюдами русской кухни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». При этом глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира».

    3 декабря 2025, 09:45 • Новости дня
    Нанесен удар по полигону ВСУ в Запорожской области

    ВС России нанесли удар по полигону ВСУ под Вольнянском

    Tекст: Вера Басилая

    Полигон украинских военных севернее Вольнянска в Запорожской области в обед 2 декабря был поражен ударом, по предварительным данным, есть много погибших и раненых, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по полигону ВСУ, находящемуся севернее Вольнянска на подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает РИА «Новости».

    Лебедев заявил, что в результате удара есть много погибших и раненых.

    Ранее Вооруженные силы России поразили объекты энергетической и газовой инфраструктуры, которые использовали подразделения Вооруженных сил Украины.

    До этого Вооруженные силы России уничтожили гарнизон Вооруженных сил Украины на востоке Волчанска.

    Американцы предпочли Россию саммиту НАТО с особым умыслом

    В среду в Брюсселе пройдет саммит НАТО на уровне глав МИД, однако госсекретарь США Марко Рубио на нем не появится. Поскольку именно США – ведущая держава альянса, этот демарш сам по себе стал более важным событием, чем любые вероятные итоги европейского междусобойчика. Тем более он перекликается с переговорами по Украине, которые прошли в Москве. Подробности

    Путин указал истинного врага рабоче-крестьянской армии Украины

    Успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России, считают эксперты, комментируя взятие крупных населенных пунктов. На этой неделе под контроль ВС РФ перешли такие важные города, как Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Одновременно развивается операция по взятию Гуляйполя в Запорожской области. Как это скажется на настроениях в украинской армии? Подробности

    Киевский режим ведет дело к полной морской блокаде Украины

    Атаки Украины на гражданское судоходство вызвали возмущение не только в России, но даже среди западных союзников киевского режима. Как технически были осуществлены эти акты пиратства, какова была их главная политическая цель и почему исполнители этих нападений были вынуждены торопиться? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

  • О газете
