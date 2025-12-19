В Новосибирске разделили потоки школьников из-за вспышки туберкулеза

Tекст: Алексей Дегтярёв

У учеников организовали раздельный вход и расписание, чтобы минимизировать контакты между школьниками, сказал руководитель учреждения, передает РИА «Новости».

Часть детей приходит к первому уроку, часть – позже, а также что школа согласовала новое меню с пищевым комбинатом и начала витаминизацию. Введены ограничения на посещение школы родителями и отменены массовые мероприятия, включая новогодние праздники.

Меры по диагностике охватили всех контактировавших с заболевшими. Один ребенок с открытой формой туберкулеза проходит лечение с конца 2024 года, еще пятеро лечатся от менее опасной формы болезни. Медики подчеркивают необходимость координации между педагогами, родителями и специалистами для предотвращения распространения инфекции.

Областное министерство здравоохранения со ссылкой на главного детского фтизиатра Ирину Павленок сообщило, что лечение заболевших займет не менее шести месяцев.

Нескольких учеников с положительной реакцией на туберкулезные тесты госпитализированы для уточнения диагноза. В школе продолжается углубленное иммунологическое обследование детей и флюорографическое исследование сотрудников, а также усилены дезинфекционные мероприятия.

В 2024 году в Дальнегорск в Приморском крае задержали подозреваемых в распространении туберкулеза в одной из местных школ.