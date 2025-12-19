Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?2 комментария
В Новосибирске разделили потоки школьников из-за вспышки туберкулеза
В одной из новосибирских школ шесть учеников заболели туберкулезом, там вводится ступенчатое расписание, сообщил директор учебного заведения.
У учеников организовали раздельный вход и расписание, чтобы минимизировать контакты между школьниками, сказал руководитель учреждения, передает РИА «Новости».
Часть детей приходит к первому уроку, часть – позже, а также что школа согласовала новое меню с пищевым комбинатом и начала витаминизацию. Введены ограничения на посещение школы родителями и отменены массовые мероприятия, включая новогодние праздники.
Меры по диагностике охватили всех контактировавших с заболевшими. Один ребенок с открытой формой туберкулеза проходит лечение с конца 2024 года, еще пятеро лечатся от менее опасной формы болезни. Медики подчеркивают необходимость координации между педагогами, родителями и специалистами для предотвращения распространения инфекции.
Областное министерство здравоохранения со ссылкой на главного детского фтизиатра Ирину Павленок сообщило, что лечение заболевших займет не менее шести месяцев.
Нескольких учеников с положительной реакцией на туберкулезные тесты госпитализированы для уточнения диагноза. В школе продолжается углубленное иммунологическое обследование детей и флюорографическое исследование сотрудников, а также усилены дезинфекционные мероприятия.
В 2024 году в Дальнегорск в Приморском крае задержали подозреваемых в распространении туберкулеза в одной из местных школ.