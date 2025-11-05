Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.0 комментариев
Шойгу предупредил о цифровом порабощении СНГ из-за технологий Запада
Шойгу: Западные технологии ведут к цифровому порабощению
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил на встрече секретарей совбезов СНГ, что внедрение западных цифровых технологий может привести к потере независимости государств в сфере управления.
Шойгу предупредил коллег по СНГ о планах Запада по цифровому порабощению, передает ТАСС.
По словам Шойгу, технические решения западных стран изначально предполагают доступ к пользовательским данным без их уведомления, а внедрение этих технологий ведет к утрате независимости в критически важных сферах государственного управления.
«Призываю всех вас к более плотной координации действий в сфере обеспечения информационной безопасности и информационного суверенитета наших стран», – обратился секретарь Совбеза России к коллегам.
Шойгу отметил, что в сфере информационной безопасности существуют серьезные нерешенные угрозы. Он подчеркнул необходимость тщательно проверять любые предложения по модернизации цифровой инфраструктуры, строительству дата-центров, развитию сетей связи и обмена данными.
На встрече секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве Шойгу назвал политику Запада продолжением колониальной системы и заявил, что западные государства используют паразитические методы для восстановления глобальной монополии. В рамках этих стратегий применяется широкий спектр средств: незаконные санкции, политическое вмешательство, идеологические диверсии и разжигание розни.
Он подчеркнул, что совокупный государственный долг стран «Группы семи» составляет 61,4 трлн долларов, а темпы его роста превосходят экономический рост этих государств. Секретарь СБ РФ отметил, что внедрение подобной модели развития требует сохранения монополистического доминирования Запада на мировой арене. В качестве альтернативы он назвал многополярный мир, в рамках которого государства СНГ заинтересованы в стабильном и суверенном развитии.
Шойгу также призвал к более плотной координации действий в сфере обеспечения информационного суверенитета стран СНГ.
Ранее Шойгу заявил, что страны Запада все чаще отрабатывают захватнические сценарии против государств с Востока.