Популярная в TikTok 104-летняя блокадница Нина Сахарнова умерла в Петербурге

Tекст: Антон Антонов

Женщина находилась в больницах Петербурга с 11 ноября, изначально ее госпитализировали с подозрением на воспаление легких. Врачи сняли отек легких и оказывали необходимую помощь. Однако Сахарнова сказала близким, что уже просто устала, пишет «Фонтанка».

«Она попросила, чтобы ей дали спокойно умереть. И после этого отключилась. После ее перевели в реанимацию. [Нам] надо это пережить», – заявила ее внучка Вероника Колдина.

Последние годы Сахарнова отмечала, что предпочитает домашнюю обстановку медицинским учреждениям, уделяя больше времени общению с близкими.

21 ноября ее перевели на лечение в Госпиталь для ветеранов войн, где она провела в реанимации почти неделю. День рождения 25 ноября она встретила практически не приходя в себя.

Сахарнова прославилась в 99 лет благодаря видеоблогу в TikTok, который она вела вместе с внучкой Вероникой. Она охотно рассказывала подписчикам о своей жизни, участвовала в трендах и даже танцевала, отвечая на вопросы о столетней жизни и своей истории. Например, ее спрашивали: «А вам правда так много лет?» «Как дожить до 100 лет?» «Вы видели людей, которые родились в XIX веке?».

Когда началась Великая Отечественная ей было 19 лет, она училась в институте киноинженеров. В блокаду работала на телефонной станции, потом – на железной дороге, играла в любительском театре. После войны устроилась в министерство морского флота – сначала в регистр, а потом в конструкторское бюро.

