Названы лауреаты Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина

Tекст: Валерия Городецкая

Торжественная церемония объявления победителей прошла 18 ноября в Государственном историческом музее на Красной площади, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Гран-при конкурса присвоено фотохудожнику из Москвы Екатерине Якель за серию «Русский характер: бег с препятствиями», посвященную ветеранам боевых действий, которые благодаря спорту обрели новый смысл после полученных травм.

«Героизм проявляется не только во время боевых действий и военных операций, но и в обычной повседневной жизни... Герои – это не только те люди, которые защищают Родину на передовой, но и те, кто находит в себе силы жить дальше», – отметила Якель на церемонии награждения.

В номинации «Главные новости» лучшей в категории одиночная работа признана фотография индонезийского автора Резы Сайфуллы «Перевернутая лодка рохинджа». В этой же номинации, но среди серий, первое место занял Абдельрахман Алкалут за фотопроект о страданиях жителей Газы.

Первое место в спортивной номинации за одиночную фотографию «Последний забег: падение чемпиона» присуждено С.М. Аль Музтаба Росулу из Бангладеш, а в популярной среди участников категории «Моя планета» отмечены работы Мэндань Чжу и Мустафы Абдулхади.

Среди победителей в портретной номинации работы фотожурналистов из Мьянмы и России, а лучшие атмосферные кадры в разделе «Вид сверху» признаны у Ансельмо Кунья душ Сантуша из Бразилии.

Организаторы сообщили, что церемония в Москве даст старт международному выставочному турне, которое пройдет в Эфиопии, Сербии и Аргентине, а список стран-участниц этого тура будет расширяться.