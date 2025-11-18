  • Новость часаВ Рязани объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара
    Поляков запугивают российскими и украинскими диверсантами
    Минобороны сообщило о контроле над дорогой Северск – Красный Лиман
    Песков назвал «бегущую впереди паровоза» страну ЕС
    Красная рыба подорожала из-за лососевых вшей и климатической аномалии
    Путин: Россия – единственная страна, способная серийно строить атомные ледоколы
    Власти Турции опровергли прекращение поставок газа из России
    Песков сообщил о причастности Киева к теракту на польской ж/д
    Автоэксперт объяснил снижение смертности при ДТП в России
    NASA решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    18 ноября 2025, 21:20 • Новости дня

    Названы лауреаты Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве прошло награждение участников XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

    Торжественная церемония объявления победителей прошла 18 ноября в Государственном историческом музее на Красной площади, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Гран-при конкурса присвоено фотохудожнику из Москвы Екатерине Якель за серию «Русский характер: бег с препятствиями», посвященную ветеранам боевых действий, которые благодаря спорту обрели новый смысл после полученных травм.

    «Героизм проявляется не только во время боевых действий и военных операций, но и в обычной повседневной жизни... Герои – это не только те люди, которые защищают Родину на передовой, но и те, кто находит в себе силы жить дальше», – отметила Якель на церемонии награждения.

    В номинации «Главные новости» лучшей в категории одиночная работа признана фотография индонезийского автора Резы Сайфуллы «Перевернутая лодка рохинджа». В этой же номинации, но среди серий, первое место занял Абдельрахман Алкалут за фотопроект о страданиях жителей Газы.

    Первое место в спортивной номинации за одиночную фотографию «Последний забег: падение чемпиона» присуждено С.М. Аль Музтаба Росулу из Бангладеш, а в популярной среди участников категории «Моя планета» отмечены работы Мэндань Чжу и Мустафы Абдулхади.

    Среди победителей в портретной номинации работы фотожурналистов из Мьянмы и России, а лучшие атмосферные кадры в разделе «Вид сверху» признаны у Ансельмо Кунья душ Сантуша из Бразилии.

    Организаторы сообщили, что церемония в Москве даст старт международному выставочному турне, которое пройдет в Эфиопии, Сербии и Аргентине, а список стран-участниц этого тура будет расширяться.

    18 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа

    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия активно и последовательно развивает уникальный ледокольный флот, подчеркнул президент Владимир Путин.

    «Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой», – сказал Путин на церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, «Сталинград» будет символом таланта и созидательной силы российского народа. Президент выразил уверенность, что судно будет достойно носить свое имя.

    «Уверен, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена», – сказал он.

    Путин также отметил, что Россия – единственная страна в мире, способная вести серийное производство надежных атомных ледоколов.

    Он добавил, что несмотря на текущие сложности, Россия продолжит наращивать возможности ледокольного флота и развивать судостроение.

    Президент обратил внимание, что строительство атомных ледоколов в России ведется исключительно на основе отечественных технологий.

    Ранее Кремль анонсировал участие Путина в закладке атомного ледокола «Сталинград».

    В марте Путин заявил о планах по усилению ледокольного флота и строительству новых атомных ледоколов для обеспечения конкурентоспособности Трансарктического коридора.

    18 ноября 2025, 19:46 • Новости дня
    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России

    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов России подготовило проект мер, которые будут использованы в ответ на возможную конфискацию российских активов западными странами, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

    Министр подчеркнул, что эти меры могут быть реализованы при принятии соответствующих решений западными государствами, передает ТАСС.

    «Аналогичные. Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Так что такой пакет есть в составе наших предложений», – заявил он.

    Напомним, Еврокомиссия предложила странам ЕС рассмотреть три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к кабмину из-за изъятия активов в Европе.

    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    18 ноября 2025, 14:57 • Новости дня
    Представители России и БРИКС обсудили энергетические поставки в Германию с депутатом АдГ
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе симпозиума «БРИКС – Европа» в Сириусе парламентарий от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре провел переговоры с представителями России и стран БРИКС.

    По его словам, между участниками произошел обмен важной информацией, а также закладывались основы доверительных отношений, передает ТАСС.Котре отметил, что партия АдГ видит для себя важную миссию поддерживать диалог с Россией, несмотря на оппозиционный статус в Германии. Он подчеркнул, что даже в кризис нужны переговоры между странами, чтобы сохранять каналы взаимодействия.

    «Несмотря на нашу роль оппозиционной партии, нас восприняли всерьез как партнера при обсуждении вопроса о восстановлении энергетических поставок», – заявил Котре.

    Напомним, депутаты АдГ посетили Сочи на фоне угроз исключения из партии.

    Ранее делегация АдГ анонсировала предстоящий визит в Россию.

    18 ноября 2025, 14:00 • Новости дня
    Песков заявил о бесполезности самолетов Rafale для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки французских истребителей Rafale не смогут изменить положение дел на линии боевого соприкосновения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Какие бы самолеты ни продавались киевскому режиму, ситуацию на фронтах изменить это не сможет», – заявил Песков журналистам, передает ТАСС.

    По его словам, к такому выводу пришли все военные эксперты.

    Агентство Reuters сообщало, что в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского во Францию стороны обсудят передачу систем ПВО SAMP/T, ракет и истребителей Rafale.

    Издание Military Watch Magazine писало, что французские истребители Rafale не смогут оказать значительного влияния на исход боевых действий на Украине.

    Ранее Зеленский проводил переговоры в Греции по поводу возможных поставок зенитных ракетных комплексов Patriot и истребителей Mirage 2000-5 Mk2 в случае, если Греция приобретет у Франции 12 новых самолетов Rafale.

    18 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Компания из Твери удалила храм Василия Блаженного с упаковки туалетной бумаги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После жалоб на оскорбление чувств верующих компания «Тверь Тиссью» изменила дизайн своей туалетной бумаги, убрав собор Василия Блаженного и Спасскую башню Кремля с упаковки.

    Компания «Тверь Тиссью» убрала изображения собора Василия Блаженного и Спасской башни Кремля с обертки туалетной бумаги, передает ТАСС. По словам представителя фирмы, решение о смене этикетки приняли сразу после возникновения ситуации. Этикетку заменили, сразу после публикаций в медиа, сообщили в компании.

    Скандал разгорелся после обращения депутата Госдумы Михаила Матвеева, который сообщил, что использование семантики известных символов на хозяйственных товарах может восприниматься как дискредитация органов власти и оскорбление чувств верующих. Он также пригрозил подать заявление в Генеральную прокуратуру России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти пообещали наказать грузинский ресторан в Оренбурге за использование стилизованного изображения Собора Василия Блаженного с хинкали вместо куполов на листовках.

    18 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Лихачев: Россия строит больше атомных ледоколов, чем СССР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что Советский Союз не достигал таких масштабов строительства атомных ледоколов, как современная Россия.

    Он подчеркнул, что даже в самые «тучные» советские времена не строилось такого количества ледоколов одновременно, передает РИА «Новости».

    Заявление Лихачева прозвучало в ходе церемонии закладки нового атомного ледокола «Сталинград», которая прошла в режиме видеоконференции.

    Во вторник президент России Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград». Он заявил, что ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа.

    18 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    ЦБ начал обсуждение правил скидок на Ozon и Wildberries

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Центробанке начали открытый диалог с финансовыми структурами и платформами относительно механизмов предоставления скидок на популярных маркетплейсах, сообщили в пресс-службе регулятора.

    Банк России открыто инициировал обсуждение вопросов предоставления скидок на маркетплейсах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В релизе отмечается, что диалог ведется не только с участниками финансового рынка, но и с представителями онлайн-платформ и правительством.

    В Центробанке отмечают: «Скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента. Но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент». В регуляторе считают, что маркетплейсы, выступая инфраструктурой, должны соблюдать равные условия для банков, чтобы потребители выигрывали от здоровой конкуренции и получали больше скидок.

    На данный момент обсуждение ведется в открытом формате, причем Банк России приглашает к диалогу все заинтересованные стороны. В регуляторе убеждены, что такой подход приведет к поиску оптимальных решений для рынка и покупателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой являются частью программы лояльности. А Wildberries назвал ограничения скидок на маркетплейсах абсурдными.

    При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цена товара на маркетплейсе должна быть одинаковой вне зависимости от способа оплаты.

    В то же время руководитель «Сбера» Герман Греф заявил, что сумма неуплаченных налогов маркетплейсами из-за предоставленных скидок достигла в этом году 1,5 трлн рублей.

    18 ноября 2025, 19:16 • Новости дня
    Компания-разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. признана нежелательной в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России объявила нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World.

    Компания учреждена в 1995 году в Киеве и занимается разработкой игр, а также компьютерным программированием. Наиболее известна разработкой серии S.T.A.L.K.E.R.

    «Генеральной прокуратурой Российской Федерации деятельность украинской организации GSC Game World объявлена нежелательной», – говорится в пресс-релизе на сайте Генпрокуратуры России. Уточняется, что компания занимается сбором средств для поддержки ВСУ через собственный сайт и фонд помощи военнослужащим Lesia UA, а также фонд «Повернись живим», который уже признан нежелательным в России.

    По данным надзорного ведомства, в 2022 году руководство GSC Game World перевело около 17 млн долларов фонду помощи украинским военным. На эти деньги приобретались ударные беспилотники, комплектующие и автомобили для ВСУ.

    В 2024 году, по информации Генпрокуратуры, компания выпустила новую компьютерную игру, которая, по оценке ведомства, продвигает украинские нарративы и содержит агрессивный русофобский контент.

    Ранее блогер и писатель Дмитрий Пучков (Гоблин) в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал игру S.T.A.L.K.E.R. 2 «дрянью от украинских нацистов».

    18 ноября 2025, 09:26 • Новости дня
    Стубб заявил о необходимости согласия Бельгии по активам России

    Tекст: Вера Басилая

    Решения по судьбе 210 млрд евро российских активов, замороженных в Евросоюзе, должны учитывать интересы Бельгии, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Президент Финляндии Александер Стубб в интервью бельгийской газете Le Soir отметил, что любое решение Евросоюза относительно замороженных активов России должно устраивать Бельгию, передает ТАСС.

    Стубб также выразил несогласие с теми, кто оказывает давление на бельгийские власти по этому вопросу.

    Большая часть из 210 млрд евро замороженных суверенных активов России на территории Евросоюза сосредоточена на платформе Euroclear, базирующейся в Бельгии.

    Ранее власти Франции допустили, что кредит на сумму 140 млрд евро, предоставленный на Украине и обеспеченный замороженными российскими активами, может не быть возвращен из-за юридических трудностей.

    Глава Euroclear Валери Урбан заявила, что у бельгийского депозитария хранится 193 млрд евро российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежит Центробанку России.

    Валери Урбан также предупредила о вероятности судебного иска для блокировки передачи замороженных российских активов европейскими властями.

    В Службе внешней разведки заявили, что в случае конфискации этих активов Бельгии придется нести серьезную ответственность.

    18 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции дал разрешение на строительство седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 под названием «Сталинград» на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации в Петербурге.

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев обратился к главе государства с просьбой дать разрешение на установку закладной доски для нового судна, передает ТАСС.

    «Просим вашего разрешения на установку закладной доски атомного ледокола Сталинград», – сказал Лихачев. Путин в ответ заявил: «Разрешаю».

    Ранее Кремль анонсировал участие Путина в закладке атомного ледокола «Сталинград».

    Путин заявил, что ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа.

    18 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    СМИ: Больницы Волгограда проверят после смерти пациентки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Волгоградские медучреждения ожидает проверка из-за гибели 64-летней женщины, которую неоднократно переводили между больницами и отказали в госпитализации, сообщили местные СМИ.

    Комитет здравоохранения Волгоградской области проведет проверку в связи со смертью 64-летней пациентки. Женщина, пережившая приступы удушья, сначала была направлена из районной больницы в областную, затем переведена в больницу № 3, где ей также отказали в госпитализации, сообщает РИА «Новости». 

    Позже состояние пациентки ухудшилось дома у родственников, после чего вызванная скорая доставила ее уже в больницу № 5. Через несколько дней родные узнали о переводе женщины в больницу № 1, где она скончалась в реанимации.

    В ведомстве сообщили, что комитет проверит все факты, отраженные в обращении. Также там просят законного представителя направить письменное обращение. После этого будет проведена проверка и предоставлен официальный ответ.

    Проверка коснется всех обстоятельств оказания медицинской помощи женщине. Ожидается официальный вывод комитета после получения письменного обращения от родственников погибшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее прокуратура суда Бухареста возбудила уголовное дело по факту смерти 20 пациентов реанимации больницы Святого Пантелеймона за три дня.

    До этого следователи Владивостока начали проверку сообщений о смерти пациента в одной из больниц города.

    А в красноярском пансионате «Ветеран» 89-летнюю женщину-ветерана избили соседки за желание посмотреть по телевизору пасхальную службу.

    18 ноября 2025, 14:08 • Новости дня
    Госдума одобрила во втором чтении федеральный бюджет на 2026–2028 годы
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума утвердила во втором чтении проект федерального бюджета на 2026–2028 годы, к проекту парламентарии подали 715 поправок на сумму порядка 8 трлн рублей.

    Одна из ключевых поправок увеличила финансирование фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» – на эти цели предусмотрено свыше 50 млрд рублей на три года, передает ТАСС.

    В блоке «Образование» дополнительно выделят 9,7 млрд рублей на социальные стипендии для 52 тыс. студентов, а также более 11 млрд рублей на работу военных учебных центров при вузах, рассказала вице-спикер Виктория Абрамченко. Дополнительные 1,5 млрд рублей направят на проведение чемпионатов по профессиональному мастерству для молодежи.

    Согласно документу, ежегодно 1 млрд рублей пойдет на развитие протезно-реабилитационных центров для инвалидов и участников СВО. В рамках фонда «Круг добра» более 15 млрд рублей выделят на лечение детей с орфанными заболеваниями. Программа лекарственного обеспечения для взрослых пациентов с высокозатратными болезнями получит 35 млрд рублей в ближайшие три года. Поправка от «Единой России» добавит еще более 4 млрд рублей на лекарства в 2026 году. В итоге расходы на эти цели превысят 247 млрд рублей, обеспечив препаратами более 190 тыс. пациентов ежегодно.

    На нацпроект «Молодежь и дети» дополнительно выделят 15,6 млрд рублей, еще 2,2 млрд рублей – на капремонт школ. Модернизация дорожной сети потребует 170 млрд рублей. Семьям с детьми на Дальнем Востоке расширят выплаты на ипотеку, а для арктических регионов появятся новые меры детского отдыха и оздоровления.

    Расходы на развитие села увеличены на 13,5 млрд рублей и за три года составят свыше 200 млрд рублей. Кредиты аграриям вырастут на 5,7 млрд рублей, поддержка малого агробизнеса – на 7,8 млрд рублей. Развитие станкоинструментальной промышленности для ОПК, авиа- и автомобилестроения получит около 9 млрд рублей. Еще 200 млн рублей уйдут на производителей литейно-термического оборудования.

    Около 50 млрд рублей направят на компенсацию лизинговым компаниям, предоставляющим скидки при покупке грузовых автомобилей. На поддержку отечественных игр и контента за три года выделят более 600 млн рублей.

    Бюджет предусматривает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, достигнув 276 трлн рублей. Прогнозируемые доходы составят 40,3 трлн рублей в 2026 году, 42,9 трлн рублей в 2027 году и 45,9 трлн рублей в 2028 году, расходы – 44,069 трлн, 46,096 трлн и 49,383 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета на три года оценивается в пределах 3,2–3,8 трлн рублей ежегодно.

    Инфляция ожидается на уровне 4%. Государственный отечественный долг установлен на начало 2027 года в 37,436 трлн рублей, внешний долг – 66,8 млрд долларов. Фонд национального благосостояния в 2026 году составит 13,637 трлн рублей. Прожиточный минимум в 2026 году будет 18 939 рублей на душу населения, для трудоспособных – 20 644 рублей, для пенсионеров – 16 288 рублей, для детей – 18 371 рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов.

    Ранее президент Владимир Путин заявил об устойчивости федерального бюджета России.

    18 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Ростех представил новый радар для дронов-перехватчиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил радиолокационную станцию, способную направлять беспилотные аппараты для кинетического поражения опасных воздушных целей, сообщили в пресс-службе компании.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» завершил создание компактной радиолокационной станции обзора воздушного пространства. Новая система получила мобильное исполнение и оснащена автономными системами питания, позиционирования и ориентации.

    РЛС может работать с различными оптико-тепловизионными средствами, а также предоставлять радиолокационные данные в автоматизированные системы управления. Станция выполняет функции наведения и управления БПЛА-перехватчиками, что позволяет уничтожать потенциально опасные беспилотные летательные аппараты кинетическим способом.

    Как передает ТАСС, в пресс-службе холдинга подчеркнули, что технология существенно увеличивает эффективность противодействия угрозам со стороны дронов, особенно в составе современных комплексов ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее корпорация «Ростех» поставила два многоцелевых истребителя Су-57 пятого поколения иностранному заказчику. Также Ростех разработал новый антидрон для защиты мостов от БПЛА.

    Холдинг «Росэл» запустил серийное производство гиростабилизированных оптико-электронных нагрузок ГОЭН-60 для ударных дронов.

    18 ноября 2025, 18:28 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в установке корпуса реактора АЭС «Эд-Дабаа»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси примут участие в установке корпуса реактора первого энергоблока на египетской атомной электростанции «Эд-Дабаа».

    Мероприятие пройдет в режиме видео-конференц-связи 19 ноября и будет приурочено к этапу установки корпуса реактора в проектное положение, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что возводя в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и обучая египетских студентов ее обслуживанию, Россия фактически создает в стране новую отрасль.

    Ас-Сиси подчеркнул важность отношений Египта с Россией.

    18 ноября 2025, 14:02 • Новости дня
    Названа стоимость учебно-тренировочного самолета Tango

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Серийные легкомоторные учебно-тренировочные самолеты Tango, разработанные S7 Group, поступят в производство в 2027 году по цене около 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе авиакомпании-разработчика S7 Group.

    Серийные поставки учебно-тренировочных самолетов Tango, разработанных S7 Group, в промышленных объектах запланированы на 2027 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

    Стоимость одного самолета оценивается в 100 млн рублей. В S7 Group сообщили, что сейчас воздушные суда проходят заводские испытания, а в 2026 году начнутся сертификационные испытания с отечественным двигателем.

    Кроме того, в будущем году начнется проектирование двухдвигательной версии самолета. Она будет создана для подготовки пилотов и обеспечения современных технических средств учреждений гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летний демонстратор воздушного судна Tango, разработанного S7 Group, совершил первый испытательный полет.

    Сначала судно оснастили бельгийским двигателем UL Power 520is.

    Компания S7 создала и презентовала поршневой двигатель АПД-520 «Лидер» собственной разработки.

