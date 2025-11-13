  • Новость часаЛавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику
    Во Франции неизвестный беспилотник пролетел над колонной танков
    Госдума одобрила законопроект об ограничении числа штрафов за езду без ОСАГО
    Семьи погибших солдат ВСУ позвали на спектакль «Веселая вдова»
    Токаев: Казахстан искренне заинтересован в процветании России
    Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой
    Захарова: Киев сорвал договоренности по обмену пленными
    Определены сроки создания чатов всех многоквартирных домов в Max
    Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    13 ноября 2025, 00:27 • Новости дня

    Всемирный день доброты и День РХБЗ отмечается 13 ноября

    Tекст: Катерина Туманова

    Четверг, 13 ноября, – особый день в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, экологических, гастрономических, шутливых и вдохновляющих праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.

    Всемирный день доброты отмечается 13 ноября благодаря созданному в 1997 году в Японии движению волонтеров «Всемирное движение за доброту». Его участники в 1998 году провели 13 ноября в Токио первую конференцию движения, а день ее открытия дал старт новому празднику, который призывает творить добрые дела.

    Всемирный день курицы – самой популярной домашней птицы отмечается каждый второй четверг ноября. В этом году неофициальный праздник приходится на 13 ноября и напоминает о роли курицы в питании, здоровье, сельском хозяйстве, экономике и других сферах, вклад в которые делает эта небольшая домашняя птица.

    В этот же день, 13 ноября, мясник из Вены Иоганн Георг Ланер в 1805 году смешал свиной и говяжий фарш и явил миру именинницу – сосиску! С тех пор она претерпела десятки вариаций и способов приготовления, для вспоминания о которых и существует День рождения сосиски.

    В России в этот четверг 107 лет отмечают войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), которые появились 13 ноября 1918 года в Красной армии как подразделения химической защиты. Название РХБЗ у войск появилось в 1992 году, чтобы отражать их специфику защиты, адресованную и военным, и гражданским лицам.

    Как рассказал начальник войск РХБ защиты ВС России генерал-­майор Алексей Ртищев в интервью газете «Красная звезда», личный состав демонстрирует высокий профессионализм, мужество и самоотверженность в том числе в ходе СВО.

    «В войсках РХБ защиты награждены более 5 тыс. человек, из них государственными наградами – более 2500 военнослужащих. За особые отличия в спецоперации высокого звания Героя России удостоены шесть офицеров войск», – рассказал Ртищев.

    Также 13 ноября отмечается День войск радио- и радиотехнической разведки (РиРТР) ВС России. Он чествует военнослужащих, которые отвечают за разведку радиоэлектронного пространства.

    Кроме того, в этот четверг празднуют День службы защиты государственной тайны ВС России. Минобороны, предлагая дату профпраздника, заявило, что в 1918 году 13 ноября вышел приказ Реввовенсовета Советской Республики об учреждении подразделения в структуре Главного Штаба по вопросам шифрования и работе с секретными документами.

    В этот четверг также празднуют Международный день слепых, Всемирный день качества, День фейерверка и День осенней шали. При этом в Эквадоре отмечают День образования, в Аргентине – День национальной мысли, в Панаме – День журналиста, в США – День индийского пудинга.

    По кусочку именинного пирога стоит раздать Анатолию, Ивану, Петру, Артемию, Николаю, Леонида, Сергею и Алексею.

    12 ноября 2025, 11:43 • Новости дня
    СВР сравнила планы Армении отказаться от зерна из России с поцелуем Иуды
    СВР сравнила планы Армении отказаться от зерна из России с поцелуем Иуды
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Службе внешней разведки России сравнили возможные планы Армении отказаться от российского зерна и закупать его на Украине с «поцелуем Иуды».

    По данным СВР, во французском министерстве Европы и иностранных дел (на Кэ д'Орсе) недоумевают, отмечая, что Ереван политически мотивирован отказаться от российского зерна в пользу более дорогого украинского.

    Как сообщается на сайте СВР, Армения традиционно закупала зерно в России, однако теперь, по данным СВР, власти страны хотят таким образом продемонстрировать солидарность с Украиной и ослабить связи с Москвой. При этом стоимость украинского зерна превышает российское более чем вдвое, и Ереван рассчитывает на компенсации от Евросоюза.

    В ЕС, как отмечают в СВР, рассматривают это предложение как своеобразную «акцию три в одном»: поддержка Армении, поддержка Киева и попытка вбить клин между Москвой и Ереваном. В завершение СВР заявляет, что предложение Армении не разовая инициатива: Евросоюзу придется компенсировать разницу в цене зерна на постоянной основе, что вызывает скепсис и опасения в Брюсселе.

    «Такой вот поцелуй Еревана», – отметили в СВР.

    Ранее Россия поставила партию зерна в Армению по железнодорожному маршруту через Азербайджан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет.

    12 ноября 2025, 19:44 • Новости дня
    Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой
    Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев прекратил мирные переговоры с Москвой, заявил замглавы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица.

    По словам Кислицы, переговоры завершились «без ощутимого прогресса», передает ТАСС со ссылкой на Liga.net. «Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об открытости России к переговорам с Киевом.

    В МИД заявили о готовности России к переговорам с Украиной в Стамбуле.

    12 ноября 2025, 22:22 • Видео
    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    12 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    В Госдуме объяснили всплеск в Финляндии преступлений против русских

    Депутат Колесник: Политика русофобии привела Финляндию к всплеску национализма

    В Госдуме объяснили всплеск в Финляндии преступлений против русских
    @ MARKKU OJALA/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Хельсинки откровенно нагнетает русофобию. Это привело к всплеску национализма в Финляндии, а также к тому, что любой диалог с финном превращается в «разговор с телевизором», сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее число преступлений на почве ненависти в Финляндии достигло рекордного уровня.

    «Не удивительно, что в Финляндии выросло число преступлений на почве ненависти, в том числе против русских. В этом виноваты финские политики, выбравшие путь конфронтации с Россией и нагнетающие русофобию в стране», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Я много раз был в Финляндии и Прибалтике, и везде ощущалась эта русофобия. В 1982 году, будучи военными курсантами, мы гуляли по Таллину и на нас сбросили кирпич с крыши. К счастью, ни в кого не попали. Да, финны были более сдержаны, но холод в отношении русских чувствовался всегда», – продолжил он.

    «Теперь же Хельсинки, не стесняясь, откровенно нагнетает ненависть к русским всеми способами. Это привело к тому, что финны уже мыслят антироссийскими штампами. Любой диалог с ними превращается в разговор с телевизором», – посетовал парламентарий.

    Собеседник также указал на лицемерный характер финский русофобии. «Я вижу, как в Калининград регулярно прилетают бизнесмены из Финляндии и потом направляются на материковую часть России по своим делам. При этом возвращаясь домой, они продолжают нас ругать», – заметил депутат.

    «Но я хочу напомнить, что Москва защищает русских в любой точке мира. К тому же в середине прошлого века на территории Финляндии действовала советская военно-морская база Порккала-Удд. У нас очень сильная историческая память, и неизвестно, к каким последствиям для Хельсинки это может привести», – резюмировал Колесник.

    Ранее в Финляндии количество преступлений на почве ненависти достигло рекордного уровня, сообщает Yle со ссылкой на доклад полицейской академии. В 2024 году было зарегистрировано 1,8 тыс. инцидентов, что на 13% больше, чем в 2023 году. Из них на первом месте по распространенности стоят словесные оскорбления и угрозы, на втором – физические нападения.

    Причем если не брать в расчет коренных финнов, а рассматривать гражданство или страну рождения жертв, то наиболее распространенными объектами преступлений стали граждане России, Эстонии, а также родившиеся в бывшем СССР. Исследователи указали, что причиной может быть украинский кризис.

    Мотивом преступлений на почве ненависти чаще всего становится расизм. Почти 70% сообщений были связаны с инцидентами, мотив которых был связан с этнической или национальной принадлежностью жертвы. Кроме того, конфликты провоцируют сексуальная ориентация и религиозная принадлежность людей.

    В прошлом месяце посольство России в Хельсинки выразило обеспокоенность уровнем русофобии в Финляндии, подчеркнув ее проявление в спортивной сфере, включая недавний инцидент на футбольном матче в Турку, который был прерван из-за оскорбительных выкриков на национальной почве в адрес игроков клуба «Яро» российского происхождения.

    13 ноября 2025, 00:35 • Новости дня
    Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.

    По словам Лаврова, европейские столицы отказываются от прямых контактов с Москвой и вводят все новые санкции, которые «бумерангом еще больше добивают их экономики».

    «[Европейские столицы] саботируют любые миротворческие усилия, отказываются от прямых контактов с Москвой. Вводят все новые санкции, которые бумерангом еще больше добивают их экономики. Открыто ведут приготовления к новой большой европейской войне против России. Уговаривают Вашингтон не идти на честное и справедливое дипломатическое урегулирование», – приводит ТАСС его слова в интервью Corriere della Sera.

    Лавров отметил, что большинство европейских столиц составляют костяк «коалиции желающих», цель которой – затягивание конфликта на Украине.

    Другого способа отвлечь внимание своего электората от резко усугубившихся внутренних социально-экономических проблем у них, видимо, нет, – подчеркнул министр.

    «На деньги европейских налогоплательщиков они спонсируют террористический режим в Киеве, поставляя вооружения, из которых последовательно убивают мирных жителей российских регионов и украинцев, которые хотят убежать от войны и нацистских палачей», – сказал Лавров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

    12 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    Не принятая в школу Москвы девочка-переселенка из Латвии отлично сдала тест

    Tекст: Катерина Туманова

    Восьмилетняя Оля, переехавшую в Россию из Латвии из-за притеснений русскоговорящего населения, сдала тест на право учиться в московской школе на отлично (18 баллов из 20), но чиновники посчитали ее уровень знания русского языка недостаточным.

    Согласно результатам обязательного для детей переселенцев теста на знание русского языка, Оля набрала с первого раза 18 баллов из 20, но в школу зачислять ребенка не позволили, как рассказала агентству «Регнум» мать девочки Виктория.

    По ее словам, чиновники связались с ней и признали ошибку, добавив, что Оля не единственная, кто попал в такую ситуацию.

    «Нам пришел результат апелляционной комиссии. Изучили документ и увидели, что Оля изначально успешно прошла тестирование! Дочь выполнила почти все задания и набрала 18 баллов из 20 возможных, но ее все равно завернули и отказались зачислить в школу. Я вообще не понимаю, что происходит!» – поделилась Виктория.

    Позднее сотрудница департамента образования Москвы связалась с ней, чтобы сверить данные, и призвала ждать ответа из школы о наличии мест рядом с домом. В противном случае искать для ребенка школу уже третий месяц учебного года придется заново.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, русские дети записали видеообращение после провала «антимигрантского» экзамена. В Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов. Русскоговорящую девочку из Латвии не приняли в школу в Москве за якобы недостаточное знание русского языка. Девочка при этом общается на русском языке свободно, и даже пишет стихи.

    12 ноября 2025, 20:19 • Новости дня
    Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
    Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
    @ Валерий Левитин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность ряду телеведущих, включая Леонида Якубовича и Александра Гордона.

    В список также попали Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Валдис Пельш. Соответствующее распоряжение о награждении почетными грамотами подписал российский лидер.

    Глава государства отметил заслуги телеведущих в области средств массовой информации и их многолетнюю добросовестную работу. Документ, подписанный Путиным, был опубликован на официальном сайте правовых актов.

    Ранее Путин наградил почетными грамотами сотрудников Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

    12 ноября 2025, 18:02 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект об ограничении числа штрафов за езду без ОСАГО
    Госдума одобрила законопроект об ограничении числа штрафов за езду без ОСАГО
    @ Анна Майорова/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому водителей, не имеющих полиса ОСАГО, будут штрафовать не более одного раза в день, если нарушение зафиксировано камерами.

    Документ, предложенный группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вносит изменения в статью 12.37 КоАП РФ, касающуюся несоблюдения требований об обязательном страховании, передает ТАСС.

    Согласно действующей статье, за отсутствие ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей. За повторное нарушение штраф может составить от трех тыс. до пяти тыс. рублей. Законопроектом предлагается дополнить статью примечанием, ограничивающим привлечение к ответственности более одного раза в день при фиксации нарушения камерами два и более раза.

    В пояснительной записке к законопроекту указано, что поправки связаны с разработкой Банком России, Минфином, МВД и Российским союзом автостраховщиков дополнительного механизма контроля за исполнением обязанности по страхованию.

    В сентябре в Госдуму внесли законопроект об одном штрафе в сутки за езду без ОСАГО.

    12 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    Песков согласился со словами Вучича о подготовке Европы к войне с Россией

    Песков: Москва видит подготовку Европы к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве разделяют мнение о том, что европейские страны готовятся к военному конфликту с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Наше видение совпадает. Действительно, очень такие сильные промилитаристские настроения в европейских странах», – сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией.

    Президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    12 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве
    Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран на торжественной церемонии в Кремле.

    Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва придает колоссальное значение этому документу, передает ТАСС. По его словам, подписание на высшем уровне призвано подчеркнуть высокий статус декларации.

    Напомним, Путин и Токаев в среду провели переговоры в Кремле.

    В ходе встречи российский лидер заявил о переводе расчетов с Казахстаном на рубли и тенге.

    12 ноября 2025, 14:55 • Новости дня
    Мишустин предложил новое название для «белых хакеров»

    Мишустин: Для «белых хакеров» нужно новое название

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин предложил заменить термин «белые хакеры» на «аналитики по уязвимости критических систем жизнеобеспечения», чтобы точнее отражать суть их работы.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил отказаться от термина «белые хакеры» для специалистов по уязвимости критических систем. Об этом сообщает ТАСС.

    «Можно совет профессиональной команде? Называйте специалистов, как вы их назвали в кавычках белых хакеров, например, аналитиками по уязвимости критических систем жизнеобеспечения», – заявил Мишустин представителю компании Positive Technologies на выставке форума «Цифровые решения».

    По мнению премьера, новое название более точно отражает суть работы этих специалистов. Он подчеркнул важность их роли в обеспечении безопасности критической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мишустин заявил о необходимости ускорить переход ключевых отраслей на отечественные цифровые платформы и программное обеспечение в условиях санкций.

    Также Мишустин пообещал обеспечить общедоступный спутниковый интернет на всей территории России к 2027 году.

    Проект бюджета на 2026–2028 годы правительство впервые внесло в Госдуму полностью в электронном виде.

    12 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Токаев назвал визит в Россию главным событием года

    Токаев: Визит в Россию – основное событие года для Казахстана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал государственный визит делегации республики в Россию главным событием этого года, отметив тщательную подготовку российской стороны.

    Президент Казахстана Токаев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что государственный визит в Россию стал основным событием текущего года для республики, передает ТАСС.

    Токаев отметил исключительное гостеприимство и тщательную подготовку российской стороны к визиту. «Я хотел бы выразить сердечную признательность за исключительное гостеприимство в ходе нашего визита. Мы воочию убедились, что российская сторона тщательно подготовилась, продумала мельчайшие аспекты, нюансы данного мероприятия», – сказал Токаев.

    Он подчеркнул, что Казахстан тщательно готовился к этому визиту, проводя консультации по линии министерств и ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в узком составе открылась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Лидеры России и Казахстана накануне провели неформальную двухчасовую беседу в Кремле.

    А после завершения официальных мероприятий президенты планируют посетить гала-концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре в Москве.

    12 ноября 2025, 18:22 • Новости дня
    Госдума упразднила стажировку в МВД

    Госдума отменила стажировку для впервые поступивших на службу в МВД

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума приняла в третьем чтении закон, который упраздняет стажировку для граждан, впервые поступающих на службу в органы внутренних дел, что позволит ускорить процесс комплектования кадров.

    Госдума приняла закон об упразднении института стажеров в органах внутренних дел, передает «Интерфакс». По мнению авторов законопроекта, депутата Василия Пискарева и сенатора Андрея Клишаса, действующий порядок негативно отражается на комплектовании органов внутренних дел, увеличивая срок приема на службу.

    В пояснительной записке к документу говорится, что принятые меры помогут ускорить назначения на должности и позволят сотрудникам выполнять служебные обязанности в полном объеме. Отмечается, что это особенно важно «в связи со складывающейся оперативной обстановкой, необходимостью ускорения комплектования территориальных органов МВД России, в том числе дислоцированных в приграничных с Украиной субъектах Российской Федерации».

    При этом, как сказано в законе, для лиц, впервые поступивших на службу, организуют индивидуальное обучение под руководством непосредственного руководителя и наставника из числа опытных сотрудников.

    Кроме того, с гражданином, впервые поступающим на службу, заключается первый контракт на срок от года до пяти лет. Это позволит упростить процедуру увольнения сотрудника, если в течение первого года службы будет установлено, что он не соответствует требованиям.

    Уточняется, что трудовые договоры с условием об испытательном сроке, заключенные до дня вступления в силу закона, продолжат действовать на прежних условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Владимир Колокольцев ранее заявил о непростой ситуации с кадрами в органах внутренних дел. В мае 2024 года министр отмечал, что в МВД не хватает 150 тыс. человек.

    Позже президент Владимир Путин поручил правительству разработать меры для устранения кадрового дефицита в МВД.

    12 ноября 2025, 15:01 • Новости дня
    Мишустин: В Москве в 2026 году запустят беспилотное такси

    Мишустин пообещал первое беспилотное такси в Москве в 2026 году

    Мишустин: В Москве в 2026 году запустят беспилотное такси
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве в 2026 году планируется запустить первое беспилотное такси, но на первоначальном этапе в салоне будет находиться водитель-испытатель, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Первое беспилотное такси может появиться в Москве в 2026 году, но пока с водителем-испытателем в салоне, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на главной пленарной сессии форума «Цифровые решения», передает ТАСС.

    Мишустин рассказал, что коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне.

    Он попросил обратить внимание на то, что подобные технологии должны внедряться только после того, как пройдут все необходимые испытания и докажут, что безопасны и удобны для граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава «Яндекса» Тигран Худавердян рассказал, что беспилотные такси в Сан-Франциско превращаются в места для интимных встреч.

    Замминистра транспорта Андрей Никитин ранее сообщал, что первые беспилотные такси появятся на улицах российских городов не ранее 2030 года из-за высокого внимания к безопасности технологии.

    Президент России Владимир Путин отметил, что в Москве активно внедряются беспилотные такси, логистические и сервисные системы, а столичный IT-сектор за шесть лет увеличился более чем в четыре раза.

    12 ноября 2025, 20:54 • Новости дня
    Токаев: Казахстан искренне заинтересован в процветании России
    Токаев: Казахстан искренне заинтересован в процветании России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил, что Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации.

    Токаев выразил благодарность президенту России за личный вклад в укрепление отношений между двумя странами.

    «Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире. Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации», – приводит слова президента Казахстана сайт Кремля.

    Токаев отметил, что переговоры прошли в открытой и доверительной атмосфере, а их результаты он назвал практическими и полезными.

    Напомним, Путин и Токаев в среду провели переговоры в Кремле.

    Ранее Токаев назвал визит в Россию главным событием года. Путин назвал содержательными переговоры с Токаевым в Москве. Лидеры подписали декларацию о стратегическом партнерстве.

    Во время визита в США президент Казахстана Токаев назвал Трампа посланником свыше.

    12 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    В Госдуме предложили запретить курьерам ездить по тротуарам

    Депутаты предложили запретить курьерам ездить на электросамокатах по тротуарам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В связи с ростом ДТП с участием электросамокатов и электровелосипедов депутаты Госдумы предложили запретить курьерам ездить на них по тротуарам.

    Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили запрос министру транспорта Андрею Никитину с предложением запретить курьерам перемещаться по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах, передает ТАСС.

    Депутаты отметили рост числа ДТП с участием таких транспортных средств. По словам парламентариев, около двух третей таких ДТП происходят в местах для пешеходов, в том числе на тротуарах. Авторы письма считают, что основной вклад в рост аварийности вносят работники служб доставки, так как некоторые из них не обладают необходимыми навыками безопасной езды.

    По мнению депутатов, такая мера позволила бы заметно снизить количество ДТП в пешеходной зоне и повысить уровень безопасности горожан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с предложением запретить движение курьерского транспорта по тротуарам и пешеходным зонам.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее также высказывал инициативу подобного запрета.

    В Москве всего за два месяца прокатного сезона произошло 159 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ, один человек погиб, 170 получили травмы.

