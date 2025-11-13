Всемирный день доброты и День РХБЗ отмечается 13 ноября

Tекст: Катерина Туманова

Всемирный день доброты отмечается 13 ноября благодаря созданному в 1997 году в Японии движению волонтеров «Всемирное движение за доброту». Его участники в 1998 году провели 13 ноября в Токио первую конференцию движения, а день ее открытия дал старт новому празднику, который призывает творить добрые дела.

Всемирный день курицы – самой популярной домашней птицы отмечается каждый второй четверг ноября. В этом году неофициальный праздник приходится на 13 ноября и напоминает о роли курицы в питании, здоровье, сельском хозяйстве, экономике и других сферах, вклад в которые делает эта небольшая домашняя птица.

В этот же день, 13 ноября, мясник из Вены Иоганн Георг Ланер в 1805 году смешал свиной и говяжий фарш и явил миру именинницу – сосиску! С тех пор она претерпела десятки вариаций и способов приготовления, для вспоминания о которых и существует День рождения сосиски.

В России в этот четверг 107 лет отмечают войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), которые появились 13 ноября 1918 года в Красной армии как подразделения химической защиты. Название РХБЗ у войск появилось в 1992 году, чтобы отражать их специфику защиты, адресованную и военным, и гражданским лицам.

Как рассказал начальник войск РХБ защиты ВС России генерал-­майор Алексей Ртищев в интервью газете «Красная звезда», личный состав демонстрирует высокий профессионализм, мужество и самоотверженность в том числе в ходе СВО.

«В войсках РХБ защиты награждены более 5 тыс. человек, из них государственными наградами – более 2500 военнослужащих. За особые отличия в спецоперации высокого звания Героя России удостоены шесть офицеров войск», – рассказал Ртищев.

Также 13 ноября отмечается День войск радио- и радиотехнической разведки (РиРТР) ВС России. Он чествует военнослужащих, которые отвечают за разведку радиоэлектронного пространства.

Кроме того, в этот четверг празднуют День службы защиты государственной тайны ВС России. Минобороны, предлагая дату профпраздника, заявило, что в 1918 году 13 ноября вышел приказ Реввовенсовета Советской Республики об учреждении подразделения в структуре Главного Штаба по вопросам шифрования и работе с секретными документами.

В этот четверг также празднуют Международный день слепых, Всемирный день качества, День фейерверка и День осенней шали. При этом в Эквадоре отмечают День образования, в Аргентине – День национальной мысли, в Панаме – День журналиста, в США – День индийского пудинга.

По кусочку именинного пирога стоит раздать Анатолию, Ивану, Петру, Артемию, Николаю, Леонида, Сергею и Алексею.