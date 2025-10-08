Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.2 комментария
Жительница Омской области получила шесть лет колонии за избиение младенца
Жительница Кормиловского района Омской области получила шесть лет колонии за жестокое избиение 11-месячного сына, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел днем 12 января в селе Юрьево: 19-летняя мать трижды ударила малыша ногой после того, как ребенок испачкался сажей, открыв печку, передает РИА «Новости».
В результате мальчик получил переломы ребер и травмы внутренних органов, уточнили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Женщина признала свою вину полностью, о чем сообщили в прокуратуре региона. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего и неисполнение обязанностей по воспитанию.
Ранее молодая мать уже была привлечена к административной ответственности по аналогичной статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
В августе в подмосковной Балашихе мать жестоко избила восьмилетнюю дочь у подъезда, мотивируя это тем, что долго не могла ее найти, на нее завели уголовное дело.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новороссийске сотрудница учреждения ударила девочку по голове за то, что ребенок не хотел есть.