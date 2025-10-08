Жительница Омской области получила шесть лет колонии за избиение младенца

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел днем 12 января в селе Юрьево: 19-летняя мать трижды ударила малыша ногой после того, как ребенок испачкался сажей, открыв печку, передает РИА «Новости».

В результате мальчик получил переломы ребер и травмы внутренних органов, уточнили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Женщина признала свою вину полностью, о чем сообщили в прокуратуре региона. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего и неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее молодая мать уже была привлечена к административной ответственности по аналогичной статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

В августе в подмосковной Балашихе мать жестоко избила восьмилетнюю дочь у подъезда, мотивируя это тем, что долго не могла ее найти, на нее завели уголовное дело.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новороссийске сотрудница учреждения ударила девочку по голове за то, что ребенок не хотел есть.