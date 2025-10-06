НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
В акции «Поделись своим знанием» приняли участие 45 тыс. молодых людей
Просветительская акция Общества «Знание» объединила школьников и студентов во всех регионах России, предоставив возможность получить уникальные знания от известных деятелей.
Свыше 45 тыс. школьников и студентов приняли участие в ежегодной просветительской акции «Поделись своим знанием», которая проходила с 1 по 30 сентября, сообщает Общество «Знание». В течение месяца в каждом регионе России лекторы и государственные деятели рассказывали молодым людям о достижениях страны в различных сферах, традиционных ценностях, культуре, спорте, образовании и карьерных возможностях.
По словам Георгия Будного, заместителя генерального директора Российского общества «Знание», главный итог акции – это десятки тысяч молодых людей, получивших новые знания из первых уст: «На наших мероприятиях школьники и студенты смогли узнать много полезной и важной информации, а также лично пообщаться с теми, кто сегодня пишет историю России. Именно такой прямой диалог формирует у молодежи целостную картину мира и гордость за свою родину», – отметил Будный.
За месяц проведено 4 тыс. лекций, встреч и мастер-классов. Самыми активными регионами стали Самарская, Свердловская, Кемеровская, Оренбургская, Ростовская, Нижегородская области, а также Пермский, Ставропольский, Хабаровский края, Республика Мордовия и ХМАО – Югра. Наиболее ярко акция прошла в Приволжском федеральном округе, особенно в Кировской области, где участие приняли региональные министры.
Среди спикеров мероприятия – первый зампред Комитета Совета Федерации Любовь Глебова, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, депутат Госдумы Юлия Дрожжина, председатель Херсонской областной Думы Татьяна Томилина, а также известные военкоры, спортсмены и деятели культуры. В числе тем, вызвавших наибольший интерес, были «Возвращение в состав России: сила единства», «СВОи герои: кто сегодня защищает страну», «Геноцид советского народа» и история русской культуры.
Особое внимание уделили 80-летию российской атомной отрасли: прошли 250 тематических лекций, участники которых познакомились с проектами по строительству атомных ледоколов и узнали о роли атомной энергии. Организатором выступило Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения, Минобрнауки, Российских студенческих отрядов, АСИ, Ассоциации развития финансовой грамотности, сторонников партии «Единая Россия» и соцпроекта «Команда Звездный Десант». Акция реализована в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».