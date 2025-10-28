Убийца экс-премьера Японии Абэ признал вину в суде

Tекст: Алексей Дегтярев

Тэцуя Ямагами 45 лет, он проживает в Японии, его обвиняют в убийстве экс-премьера Синдзо Абэ в 2022 году.

«Все соответствует действительности. Нет никаких сомнений в том, что это сделал я», – заявил он в ходе первого заседания суда, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Киодо».

Нападение на Абэ произошло восьмого июля 2022 года во время его выступления на митинге в префектуре Нара. В политика дважды выстрелили из самодельного оружия со спины, вторым выстрелом он был ранен в шею и грудь.

Поясняя свой мотив, Ямагами сообщил, что решился на убийство из-за предполагаемой связи Абэ с «Церковью объединения», куда его мать пожертвовала около 740 тыс. долларов. Эти траты привели семью к банкротству и лишили детей средств к существованию.

Суд рассматривает обвинения против Ямагами по статьям об убийстве и нарушении закона об обороте огнестрельного оружия.

Напомним, экс-премьер Японии Синдзо Абэ стал жертвой нападения в июле 2022 года. В него дважды выстрелили во время его уличного выступления в японском городе Нара. Он умер в больнице, куда был госпитализирован после покушения. Убийце предъявили обвинение еще в 2023 году.