Российский рынок акций снизился утром вторника

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций в ходе утренней сессии вторника показывает снижение на 1,45%, передает РИА «Новости». По данным Московской биржи, к 7.03 мск значение индексa Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) опустилось до отметки 2440,88 пункта.

Как поясняет Московская биржа, утренние торги на рынке акций вновь были запущены с 27 января и стартуют в 6.50 мск, завершаясь в 9.50 мск. Основная сессия, в ходе которой формируется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX), проходит с 9.50 до 18.50 мск.

Для информационных целей в течение всего торгового дня, с 7.00 до 23.50 мск, рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2). Во время основной сессии значения обеих версий индекса совпадают.



