Ульянов отметил рвение ЕС и НАТО поддержать Киев «до последнего украинца»

Tекст: Ирма Каплан

«Похоже, что за последние три года страны НАТО и ЕС продемонстрировали свою поддержку продолжения военных действий на Украине до тех пор, пока не останется последний украинец. Это правда или преувеличение?» – задался дипломат риторическим вопросом в Telegram-канале.

Напомним, Россия неоднократно выступала против намерения Запада накачивать Киев оружием, указывая на то, что подобные шаги ведут к эскалации и отдаляют возможность дипломатического урегулирования конфликта.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что хочет получить от американского президента Дональда Трампа принципиальное согласие на отмену ограничений при продаже вооружений на Украину.

Зеленский также приезжал в Вашингтон с намерением обсудить с Трампом вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Но после беседы с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США, отметив, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.