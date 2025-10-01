Дуров посетил частную школу в Казахстане

Tекст: Дарья Григоренко

В официальном Telegram-канале учебного заведения отмечается, что Дуров ознакомился с кампусом, условиями проживания учащихся и провел несколько часов в неформальном общении со школьниками, передает Газета.Ru.

Для пятисот учеников, приехавших из сельских районов страны, встреча с основателем Telegram стала заметным событием. Руководство школы подчеркнуло уникальность возможности лично пообщаться с человеком, создавшим платформу с аудиторией более миллиарда пользователей.

В ходе беседы Павел Дуров рассказал о своих первых шагах в программировании и школьных годах. Он также поделился взглядами на развитие искусственного интеллекта, подчеркнув, что биотехнологии, по его мнению, могут стать одним из главных трендов ближайшего будущего.

Кроме того, для группы школьников из отдаленных сел было организовано отдельное мероприятие. Эти дети получили возможность учиться в IQanat High School благодаря личному финансированию Павла Дурова, когда в прошлом году им не удалось получить образовательный грант.

Учащиеся поделились своими недавними успехами: победами в олимпиадах, конкурсах, хакатонах и достижениями в собственных IT-проектах. Один из школьников представил Telegram-бота, созданного на платформе Павла Дурова.