Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?2 комментария
Стало известно о назначении Яковлева главой совета директоров «Крыльев Советов»
«РБК Спорт»: Яковлев станет председателем совета директоров «Крыльев Советов»
Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев станет председателем совета директоров «Крыльев Советов», его кандидатура будет обсуждаться на заседании 10 января.
Как передает «РБК Спорт», вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев будет назначен председателем совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» на заседании 10 января. Об этом сообщили два независимых источника, знакомых с ситуацией.
Совет директоров клуба, который выступает в Российской премьер-лиге, планируется провести 10 января. На повестке, помимо других вопросов, стоит выбор нового председателя. Ожидается, что на эту должность будет назначен Яковлев.
В руководстве Самарской области отметили, что окончательное решение примут акционеры, добавив: «Решение примут акционеры 10 января. Поэтому сейчас о конкретном решении говорить невозможно».
Ранее Яковлев занимал должность министра спорта Тульской области и был помощником Алексея Дюмина, который ныне является секретарем Госсовета и продолжает курировать спортивные вопросы. На данный момент должность председателя совета директоров клуба занимает научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета Габибулла Хасаев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев готовит обращение в прокуратуру с просьбой проверить решения о госфинансировании футбола, принятые при бывшем губернаторе Дмитрии Азарове. Полиция Самарской области начала проверку после заявления губернатора о коррупции в российском футболе, чтобы установить возможные случаи злоупотребления полномочиями. Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в самарском футбольном клубе «Крылья Советов», сравнив ее с бандитизмом.