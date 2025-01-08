В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
На Украине выпустить предложили марку с матерной фразой Зеленского
На Украине предложили создать почтовую марку, иллюстрирующую подписание Будапештс кого меморандума 1994 года президентами Борисом Ельциным, Биллом Клинтоном и Леонидом Кучмой, сообщил генеральный директор компании «Укрпошта» Игорь Смелянский.
По его словам, в рамках проекта предлагается дорисовать Зеленского на марке, а также добавить его бранное выражение, использованное в комментарии о Будапештском меморандуме, передает Ura.ru.
Смелянский указал, что идея создать марку возникла после интервью Зеленского. Он предложил таким образом продолжить серию о «русском военном корабле».
Директор «Укрпошты» также представил макет марки, на котором изображено подписание меморандума тремя президентами, включая Зеленского, но без участия британского премьера Джона Мейджора.
Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году, предоставлял Украине гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного вооружения.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий охарактеризовал трехчасовое интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому журналисту как проявление политического саморазоблачения и агонии, критикуя его за переход на «площадную брань».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался.
Зеленского возмутила реакция Запада на действия России. Оценивая заявления западных стран, он сказал: «Это *** (нецензурный аналог слова «ерунда», – прим. ВЗГЛЯД)».
Зеленский также отказался говорить на русском языке, подчеркнув свое презрение к русскому народу, и заявил, что свободно владеет русским, но отказался использовать его в интервью с Лексом Фридманом.