На Украине выпустить предложили марку с матерной фразой Зеленского

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в рамках проекта предлагается дорисовать Зеленского на марке, а также добавить его бранное выражение, использованное в комментарии о Будапештском меморандуме, передает Ura.ru.

Смелянский указал, что идея создать марку возникла после интервью Зеленского. Он предложил таким образом продолжить серию о «русском военном корабле».

Директор «Укрпошты» также представил макет марки, на котором изображено подписание меморандума тремя президентами, включая Зеленского, но без участия британского премьера Джона Мейджора.

Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году, предоставлял Украине гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного вооружения.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий охарактеризовал трехчасовое интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому журналисту как проявление политического саморазоблачения и агонии, критикуя его за переход на «площадную брань».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался.

Зеленского возмутила реакция Запада на действия России. Оценивая заявления западных стран, он сказал: «Это *** (нецензурный аналог слова «ерунда», – прим. ВЗГЛЯД)».

Зеленский также отказался говорить на русском языке, подчеркнув свое презрение к русскому народу, и заявил, что свободно владеет русским, но отказался использовать его в интервью с Лексом Фридманом.