Washington Post: Украина рискует проиграть войну из-за плохой сделки с Трампом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет Washington Post, Украина находится на критическом этапе конфликта, который длится уже третий год. Российская агрессия привела к значительным потерям территории и войск, ставя под угрозу существование Украины в ее довоенных границах. В ближайшие недели решится, сможет ли страна сохранить свой суверенитет с гарантиями безопасности для граждан.

Ситуация на Украине имеет последствия, выходящие за рамки региона. На кону стоит авторитет Соединенных Штатов и НАТО, которые с самого начала конфликта поддерживают Украину. Отступление западных союзников может показать их неспособность к долговременной поддержке и вызвать сомнения в их обещаниях, что может повлиять на решения Китая относительно Тайваня.

Украинцы сопротивляются попыткам Моссквы поглотить страну в свою империю. Однако они сталкиваются с недостатками в вооружении и поддержке из-за колебаний администрации Байдена. Издание пишет, что в конечном итоге Украина получила современные системы вооружения, но с задержками, позволившими России укрепить свои позиции на поле боя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа, а также он рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.