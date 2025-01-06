Tекст: Александра Юдина

Кофман в своих соцсетях назвал решение командования ВСУ сформировать новые бригады странным, передает РИА «Новости».

По его словам, несмотря на проблемы с мобилизацией, украинское командование предпочло создавать новые подразделения, а не восполнять потери среди лучших и опытных бойцов.

Эксперт подчеркнул, что западные союзники Киева пока не предоставили обещанного вооружения, необходимого для оснащения новых бригад.

Кроме того, Кофман отметил отсутствие сплоченности среди вновь сформированных частей на передовой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН сообщили, что на Украине военные подвергают пыткам мобилизованных мужчин, отказывающихся служить по соображениям совести, а также нарушаются международные соглашения и Конституция Украины.

12 декабря Monde сообщила, что набор в украинскую армию сократился почти вдвое: с 35 тыс. человек в месяц в начале конфликта до 20 тыс. человек этой осенью.