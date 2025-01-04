Самарский губернатор получил «подозрение» от СБУ в «поддержке терроризма»

Tекст: Алексей Дегтярев

СБУ предъявила ему «подозрение в финансировании террористической деятельности оккупационной армии России», пояснил Федорищев в своем Telegram-канале.

Украинская спецслужба заявила, что губернатор неоднократно посещал «оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины», вручал ВС России средства РЭБ, провизию, бронежилеты, ударные дроны и транспорт.

«Почему только подозрение?! Приезжал и продолжу это делать. Только не на «оккупированные территории», а в наши российские регионы. С гуманитарной помощью жителям, с военной помощью для наших бойцов и командиров, которые сражаются за свободу и правду», – ответил он на эти обвинения.

Федорищев отметил, что продолжит помогать российским военным и жителям этих регионов до тех пор, пока не наступит «полная и безоговорочная победа».

В ноябре 2024 года СБУ заочно обвинила командующего группировкой «Запад» ВС России генерал-полковника Евгения Никифорова в «нарушении законов войны».