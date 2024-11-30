30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.4 комментария
СБУ предъявила обвинение генералу ВС России Никифорову
СБУ заочно обвинила российского генерал-полковника Никифорова в «нарушении законов войны»
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение генерал-полковнику Евгению Никифорову, командующему группировкой «Запад» Вооруженных сил России.
«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-полковника Евгения Никифорова. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины заочно предъявили генералу обвинение», – говорится в сообщении СБУ.
Ранее суд на Украине приговорил российского актера и режиссера Владимира Машкова к десяти годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность страны. СБУ также обвинила создателя дронов «Ланцет» Александра Захарова в «пособничестве в ведении войны». Кроме того, офис генпрокурора Украины заявил, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заочно получила обвинения в пособничестве изменению границ.