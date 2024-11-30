  • Новость часаЗа сутки ВСУ потеряли более 250 военных и технику на Курском направлении
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    4 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    14 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    30 ноября 2024, 14:25 • Новости дня

    СБУ предъявила обвинение генералу ВС России Никифорову

    СБУ заочно обвинила российского генерал-полковника Никифорова в «нарушении законов войны»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение генерал-полковнику Евгению Никифорову, командующему группировкой «Запад» Вооруженных сил России.

    «Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-полковника Евгения Никифорова. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины заочно предъявили генералу обвинение», – говорится в сообщении СБУ.

    Ранее суд на Украине приговорил российского актера и режиссера Владимира Машкова к десяти годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность страны. СБУ также обвинила создателя дронов «Ланцет» Александра Захарова в «пособничестве в ведении войны». Кроме того, офис генпрокурора Украины заявил, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заочно получила обвинения в пособничестве изменению границ.

    29 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО

    Зеленский предложил НАТО принять контролируемую Украиной территорию ради прекращения войны

    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может заключить соглашение о прекращении огня, если контролируемые ею территории будут защищены под «зонтом НАТО». Об этом сообщает Sky News. Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО должно признавать международно признанные границы Украины, но временно оставлять «оккупированные восточные регионы» за рамками соглашения.

    Он добавил, что необходимо быстро включить территории под контроль Киева в НАТО, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин не попытается вновь захватить украинские земли. Зеленский подчеркнул, что без такой защиты Россия может снова напасть.

    В беседе с журналистом Стюартом Рэмси Зеленский также отметил, что готов работать с избранным президентом США Дональдом Трампом для укрепления позиций Украины. Президент Украины выразил желание напрямую сотрудничать с Трампом, чтобы избежать возможных разногласий и недопонимания с его окружением.

    Это первое заявление Зеленского о возможности прекращения огня, включая временное признание российской оккупации украинских территорий. Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи украинской земли России, в том числе Крыма, аннексированного в 2014 году.

    Зеленский также отметил, что украинская конституция запрещает передачу территорий, и заявил, что подобные изменения возможны только через «свободный и честный референдум», проведенный под контролем Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего украинскими сухопутными войсками Александра Павлюка, а новым командующим назначил Михаила Драпатого. Зеленский также сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл ему детали разговора с президентом России Владимиром Путиным. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, что связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев, и подчеркнул, что после государственного переворота на Украине фактически начался процесс воссоединения украинского народа с Россией.

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    29 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина может проиграть в конфликте с Россией, если ситуация не изменится, заявил экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

    В интервью британской газете Financial Times Кулеба высказал мнение о возможном поражении Украины в конфликте с Россией, если текущая ситуация не изменится, передает ТАСС. «Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ход событий? Нет, их нет. Если все так и продолжится, мы проиграем», – заявил он.

    Экс-министр также отметил, что «ситуация на поле боя выглядит плохо». Кулеба выразил обеспокоенность недостаточной поддержкой со стороны западных союзников, которые, по его мнению, не предоставляют Киеву необходимое количество вооружений.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил уверенность, что в случае прекращения американской военной помощи Украина будет неспособна одержать победу в конфликте. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Украина уже проиграла России, однако мировые СМИ не признают этого до завершения американских выборов.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    29 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС

    Стало известно об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед налоговой инспекцией

    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    У блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», исчез долг в 1,5 млрд рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), пишут СМИ.

    Несмотря на то что Блиновская в настоящее время находится в следственном изоляторе, никаких долгов перед российской налоговой у нее не числится, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Life.

    Налоговый юрист Блиновской выразил удивление по поводу этой ситуации, заявив, что не понимает, как произошла ликвидация такого крупного долга.

    Ранее арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую, известную как «королева марафонов», банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества после обвинений в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 млн рублей. Федеральная налоговая служба России ликвидировала ИП Блиновской в связи с признанием ее банкротом вскоре после решения суда.

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    29 ноября 2024, 18:39 • Новости дня
    Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича

    Медведев спрогнозировал Зеленскому судьбу хуже Януковича

    Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев выразил мнение, что в случае нового майдана на Украине Владимир Зеленский может столкнуться с более тяжелой судьбой, чем экс-президент Виктор Янукович.

    Медведев на своей странице во «ВКонтакте» обратил внимание на заявление украинского МИД, в котором тот осудил разгон протестов в Грузии.

    Он напомнил, что выборы на Украине после окончания действия срока Зеленского так и не провели, но при этом украинский МИД смеет осуждать Грузию.

    «Остается ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на майдан. Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев обвинил Владимира Зеленского в стремлении удержать власть на Украине ради собственной безопасности и выживания.

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    29 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат Саралиев: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

    Россия передала Украине тела 502 погибших, в ответ получив 52 тела своих военнослужащих, сообщил Саралиев, передает РБК.

    По его словам, координацией обмена с российской стороны занималось Министерство обороны России. Украинская сторона выразила благодарность за содействие в организации обмена Международному комитету Красного Креста.

    В апреле Саралиев сообщил, что российская сторона вернула тела более 30 погибших российских военнослужащих. В начале ноября Украина вернула России 37 тел погибших военных, получив останки 563 своих бойцов.

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    30 ноября 2024, 05:42 • Новости дня
    Объявленная в розыск правнучка Чкалова открыла стартап в Бельгии

    Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова зарегистрировала стартап May23 в Бельгии

    Объявленная в розыск правнучка Чкалова открыла стартап в Бельгии

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящаяся в международном розыске по обвинению в призывах к терроризму Дарья Богданова, правнучка легендарного летчика Чкалова, зарегистрировала стартап в бельгийской провинции Брабант.

    Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова, находящаяся в международном розыске по обвинению в призывах к терроризму, зарегистрировала стартап в Бельгии. Проект получил название May23, он размещен в пригороде Левена, Фламандский Брабант, передает РИА «Новости».

    Согласно бельгийским регистрационным документам, стартап May23 занимается разнообразной деятельностью, включая производство мыла и моющих средств, книгоиздание, организацию мероприятий, а также производство обучающих фильмов и видеоклипов. Богданова зарегистрирована как самозанятый предприниматель в Бельгии и платит налоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правнучку Валерия Чкалова, Дарью Богданову, обвинили в призывах к терроризму и поместили в перечень экстремистов и террористов за оправдание терроризма в интервью с Олегом Кашиным. Богданова сбежала за границу и была объявлена в международный розыск, ее обвиняют по статье, предусматривающей до семи лет лишения свободы. Она не стала обжаловать заочный арест, и решение суда вступило в законную силу. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.

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    29 ноября 2024, 21:25 • Новости дня
    Минцифры сообщило о новых правилах бронирования сотрудников от армии
    Минцифры сообщило о новых правилах бронирования сотрудников от армии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России обновлены правила бронирования сотрудников компаний, касающиеся условий, по которым организация может быть признана обеспечивающей устойчивую работу экономики, сообщило Минцифры.

    По данным ведомства, «скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики», передают «Ведомости».

    Уточняется, что изменения касаются перечня условий, при которых организации могут быть признаны обеспечивающими устойчивую работу экономики. Такие компании получают право на бронирование своих сотрудников по отдельному решению.

    В министерстве добавили, что в течение декабря обновленные условия оформления брони будут доведены до сведения компаний.

    Ранее Минцифры опровергло информацию об отмене отсрочки от срочной службы для ИТ-специалистов, подчеркнув, что отсрочка продолжает действовать без изменений.

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    30 ноября 2024, 12:20 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удары нанесены по скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», снаряд РСЗО HIMARS и 45 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 36958 беспилотников, 586 ЗРК, 19572 танка и других бронемашин, 1497 боевых машин РСЗО, 18748 орудий полевой артиллерии и минометов, 28889 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне Минобороны сообщало, что ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием

    Ранее на этой неделе ВС России также поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины.

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    30 ноября 2024, 06:52 • Новости дня
    Солдаты ВСУ бежали с позиций у Сватово в ЛНР

    Военные ВСУ покинули позиции у Сватово в ЛНР

    Солдаты ВСУ бежали с позиций у Сватово в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины начали покидать позиции в районе Сватова в ЛНР, что квалифицируется как бегство, отметил военный эксперт Андрей Марочко.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали покидать свои позиции в районе города Сватово Луганской народной республики, сообщает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это больше похоже на бегство или самовольное оставление позиций.

    Он добавил: «Юго-западнее Сватово также есть позитивные моменты на линии боевого соприкосновения: боевики начинают покидать позиции в районе населенного пункта Надия. Больше это похоже на бегство или самовольное оставление позиций, но вместе с тем противник пока еще сопротивляется на данном участке местности».

    Ранее Марочко сообщил что российские военнослужащие создали огневой мешок для ВСУ в районе Сватова. Это дало возможность российской армии усилить свое присутствие и давление на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лишились украинские вооруженные силы возможности снабжения и ротации на Сватовском участке из-за успехов российских войск, контролирующих дорогу Боровая-Сватово.

    Мобилизованные граждане Украины под конвоем прибыли на позиции ВСУ в районе Сватова для участия в боевых действиях, получив оружие и боеприпасы после прибытия.

    Российские военнослужащие ударом высокоточного боеприпаса уничтожили под городом Сватово расчет САУ ВСУ, обстреливавший территорию республики.

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    30 ноября 2024, 10:27 • Новости дня
    ПВО отбила атаку дронов ВСУ на Дагестан

    Меликов сообщил о безуспешной атаке дронов ВСУ для атаки Каспийска

    ПВО отбила атаку дронов ВСУ на Дагестан
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные предприняли безуспешную попытку атаки беспилотниками по объектам в Каспийске, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

    Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что вооруженные силы Украины совершили попытку атаки дронами на объекты в Каспийске.

    По его словам, атака была безрезультатной, и на данный момент нет сведений о разрушениях и пострадавших.

    Между тем, была приостановлена работа международного аэропорта в Махачкале.Генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов сообщил, что режим «Ковер» введен до 11:30 мск, передает ТАСС.

    Минобороны ранее сообщило, что за ночь над регионами России уничтожено 11 дронов ВСУ над Белгородской областью и над Черным морем.

    В пятницу ПВО за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Краснодарском крае, Брянской области, Крыму и Ростовской области.

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    30 ноября 2024, 10:35 • Новости дня
    Отключена высоковольтная линия на Запорожской АЭС
    Отключена высоковольтная линия на Запорожской АЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запорожская АЭС временно лишилась одной из линий электроснабжения «Ферросплавная-1», питание установлено от «Днепровской» линии, сообщает пресс-служба станции.

    На ЗАЭС была отключена одна из двух высоковольтных линий электроснабжения под названием «Ферросплавная-1», передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате отключения не было зафиксировано никаких нарушений пределов и условий безопасности на станции. Персонал ЗАЭС находится в состоянии готовности к реагированию на возможные происшествия.

    Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, ее мощность составляет 6 ГВт, что делает ее крупнейшей атомной станцией в Европе. На данный момент все шесть энергоблоков станции остановлены и находятся в состоянии «холодный останов».

    Напомним, 23 ноября Запорожская АЭС возобновила получение электроэнергии по основной линии «Днепровская» после срабатывания автоматики. Минобороны сообщало, что российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ, с которых осуществлялись запуски беспилотников-камикадзе по Запорожской АЭС.

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    30 ноября 2024, 06:28 • Новости дня
    ВСУ потеряли сотни бойцов и технику под Константиновкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска группировки «Юг» нанесли значительные потери ВСУ, уничтожив до 290 человек и несколько единиц бронетехники в боях под Константиновкой.

    Группировка «Юг»  нанесла значительные потери Вооруженным силам Украины, передает РИА «Новости». Начальник пресс-центра Вадим Астафьев сообщил, что подразделения успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, уничтожив до 290 военнослужащих.

    Артиллерийскими ударами были поражены бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов. Улучшение позиций произошло на переднем крае, где велись интенсивные боевые действия. Формирования 54-й механизированной, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ понесли потери в районах Константиновки, Дачного и Славянска.

    Астафьев уточнил, что успешные действия российской группировки способствуют укреплению положения войск в зоне боевых действий. Поддержка артиллерии и боеприпасов помогла достичь тактического преимущества на передовой. Основное внимание уделяется отражению атак и нанесению максимального урона противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник пресс-центра группировки «Восток» сообщил о потерях ВСУ в зоне ответственности до 140 военных, уничтожении техники и освобождении населенного пункта Раздольное.

    Украинская армия понесла за последние сутки значительные потери, включая 250 военнослужащих и разнообразную военную технику, один украинский солдат сдался в плен, сообщило Минобороны.

    Российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории, сообщало Минобороны.

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    29 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    ЦБ разъяснил свои опасения по криптовалютам

    ЦБ заявил о рисках криптовалют для россиян и об отсутствии изменений в своем отношении

    ЦБ разъяснил свои опасения по криптовалютам
    @ Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России (ЦБ) продолжает считать криптовалюту активом с повышенными рисками для физических лиц, заявил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния.

    «Отношение к криптовалюте. Нет, наше отношение не поменялось. Мы считаем, что для физических лиц этот актив несет повышенные риски и, таким образом, использоваться не должен», – сказал Габуния в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ЦБ продолжает следить за развитием мировых тенденций в сфере криптовалют. Однако, по его словам, заметного перехода от слов к делу в этом направлении пока не наблюдается.

    Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты, включая майнинг и сделки в рамках экспериментального правового режима. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что криптовалюту невозможно считать надежным средством для сбережений из-за ее непредсказуемости и волатильности, однако она может быть полезна для внешнеторговых операций.

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    30 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    Британский наемник в плену показал языческие татуировки

    Британец Джеймс Андерсон в плену в Курске показал татуировку «компас викингов»

    Tекст: Денис Тельманов

    В плену в Курской области британский наемник Джеймс Андерсон продемонстрировал татуировки с языческими и религиозными символами, включая рунический компас викингов на правой ладони.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен в Курской области, оказался обладателем татуировки с древнескандинавским символом Вегвизир на правой ладони. Оберег, известный как «компас викингов», использовался для навигации и оберегал путешественников согласно древним верованиям, передает РИА «Новости».

    Наемник был задержан 23 ноября после незаконного пересечения российской границы и участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Суд в Курске заключил под стражу Андерсона, который обвиняется в деятельности против мирного населения на территории Курской области.

    Помимо Вегвизира, на левой груди Андерсона вытатуирована цитата из псалтыря: «обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их». В разговоре с журналистами британец признал, что попытка ВСУ вторгнуться в российский регион была ошибкой, отметив значительное преимущество российской армии в вооружении и численности.

    Андерсон также предостерег других от участия в боевых действиях против России, указав на высокую вероятность пленения и последующего длительного заключения в российских тюрьмах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки, а также заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон.

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    29 ноября 2024, 16:46 • Новости дня
    ЦБ анонсировал новые меры для борьбы с ипотечными схемами «с субсидией от застройщика»
    ЦБ анонсировал новые меры для борьбы с ипотечными схемами «с субсидией от застройщика»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России (ЦБ) планирует ввести новые регуляторные меры для ужесточения требований к формированию резервов банков, связанных с высокорисковыми ипотечными схемами, чтобы минимизировать их распространение, сообщил зампред ЦБ Филипп Габуния.

    Габуния отметил, что подробности о том, как будут работать эти меры, регулятор объявит позднее, передает РИА «Новости».  Согласно данным ЦБ, банки и застройщики продвигают свои совместные маркетинговые программы на первичном рынке, по ним в III квартале выдавалась почти каждая вторая рыночная ипотека. При этом схемы продажи квартир «с субсидией от застройщика», как правило, основаны на том, что в обмен на льготы заемщик приобретает жилье по повышенной стоимости.

    В конце сентября ЦБ опубликовал стандарт защиты ипотечных заемщиков, который станет обязательным с 1 января 2025 года. Этот документ направлен на минимизацию высокорисковых схем ипотечного кредитования и улучшение информированности заемщиков о кредитных условиях и рисках.

    Стандарт также преследует цель предотвратить случаи, когда банки направляют средства, выданные по ипотечному кредиту, на аккредитив вместо счета эскроу, где они могут находиться длительное время без использования по назначению. Это должно повысить прозрачность и защиту потребителей на рынке ипотечного кредитования.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность возрождением сомнительных схем на ипотечном рынке после завершения программы льготной ипотеки.

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    Фигуристка Загитова за год нарушила ПДД почти 200 раз

    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

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    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

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    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

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    Как СССР убедил Финляндию в пользе нейтралитета

    30 ноября исполняется 85 лет со дня начала советско-финской войны. И те события, что привели к ее началу, и то, что происходило с Финляндией после Второй мировой, доказывают слова начальника Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина: «Сотрудничество с Россией приносило Финляндии гораздо больше пользы, чем ее попытки следовать в фарватере агрессивной русофобской политики». Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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