Подполковник ВС США Дэвис: Зеленский запнулся, говоря о завершении конфликта на Украине

Tекст: Вера Басилая

Дэвис указал на странную реакцию Зеленского, когда ему задали вопрос о том, как закончится СВО. По его словам, он растерялся, сказал, что не знает, как разрешится ситуация, поскольку этот вопрос не стоит на повестке дня, передает РИА «Новости».

«Это был один из тех моментов, когда правда вышла наружу», – отметил Дэвис, добавив, что Зеленский интуитивно хочет сказать правду о конфликте, но не готов открыто обсуждать территориальные потери.

По словам Дэвиса, реакция президента Украины объясняется его нежеланием лгать о возврате к границам 1991 года. Фактически, Зеленский оказался в сложной ситуации, когда экономическое банкротство страны, военные поражения и усталость западных партнеров усиливают необходимость переговоров. Однако, украинский лидер пока не отказывается от своих условий переговоров при поддержке третьих стран.

Ранее Дэвис заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность территориальных уступок со стороны Украины, чтобы способствовать прекращению конфликта с Россией.

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News смягчил свою позицию по вопросу территориальных уступок России, признав невозможность силового возвращения границ 1991 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками.