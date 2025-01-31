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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Эта попытка забросить мостик на ту сторону реки, мосты на которой сожжены давно и бесповоротно, – это нечто интуитивное, вроде как положить платок, смоченный в холодной воде, на пылающий лоб.

    17 комментариев
    31 января 2025, 09:45 • Новости дня

    Стало известно о новых взрывах в Киеве

    В Киеве и пригородах повторно прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Киеве и его пригородах снова произошли взрывы, а в городе была объявлена воздушная тревога в 9.05 утра по московскому времени.

    В Киеве и его пригородах снова прозвучали взрывы, передает ТАСС. Это произошло на фоне объявления воздушной тревоги, согласно данным украинского министерства цифровой трансформации. Сообщается, что тревога была объявлена в 9.05 утра по московскому времени, что подтверждается данными онлайн-карты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прогремели взрывы, что вызвало воздушную тревогу в городе. В Киевской области причиной взрывов стала работа сил ПВО. Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что в Киеве заметили беспилотный летательный аппарат возле здания парламента.

    30 января 2025, 22:21 • Новости дня
    Стало известно о скоплении сил ВСУ в Черниговской области

    Лебедев: ВСУ готовят провокацию на границе с Россией в Черниговской области

    Стало известно о скоплении сил ВСУ в Черниговской области
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Черниговской области Украины наблюдается значительное скопление военной техники и личного состава, идет обучение мобилизованных мужчин на танковом полигоне возле села Сапонова Гута, что вызывает опасения о возможной подготовке к действиям на границе, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, украинские военные накапливают силы в Черниговской области, в Городнянском районе местные жители часто наблюдают военную технику и военнослужащих. Местное население сообщает, что военные носят новую форму, а техника свежеокрашена, что может свидетельствовать о ее недавнем поступлении и подготовке к активным действиям, передает РИА «Новости».

    Лебедев предположил, что украинские военные, возможно, готовятся к провокации на границе с Россией. Он добавил, что такие действия могут быть инициированы «с подачи западных кураторов». Подполье также сообщает о функционирующем танковом полигоне в районе села Сапонова Гута, где проходят обучение мобилизованные мужчины, в основном в возрасте около 30 лет. Подразделения там комплектуются под руководством офицеров из стран НАТО.

    До этого подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области.


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    30 января 2025, 12:38 • Новости дня
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский может задержать обрушение фронта в Донбассе только снижением минимального возраста для мобилизации с 25 до 18 лет, указало российское Минобороны.

    Снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Под давлением Запада киевский режим решил поменять законы, чтобы снизить возраст мобилизации. Численность новобранцев, поступающих в учебные центры ВСУ, не превышает 30 тыс. человек в месяц.

    Даже с учетом активизации работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на протяжении последних шести месяцев эта цифра остается неизменной.

    Такие условия, подчеркнули в ведомстве, вынуждают направлять новобранцев без должной подготовки на линию боевого соприкосновения, что ведет к дальнейшему сокращению численности ВСУ.

    Напомним, офис Зеленского запланировал изменения в закон о призыве на военную службу, в частности, введение добровольного контракта для мужчин от 18 до 25 лет, которые пока не подпадают под мобилизацию.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    30 января 2025, 23:07 • Новости дня
    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице

    Хинштейн призвал экс-начальника ГУ МВД Москвы разместить беженцев в его отеле

    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к экс-начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить беженцев из приграничных районов в его гостинице, где имеются свободные номера.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями города Фатеж обратился к бывшему начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить в его гостинице беженцев из приграничных районов.

    «Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи, – сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.

    «Прямо со сцены обратился <...> с просьбой услышать позицию людей», – добавил Хинштейн, отметив, что Пронин является почетным гражданином Курской области.

    Встреча, проведенная в здании местного дома культуры, собрала более 200 человек. Жители активно задавали вопросы, касающиеся инфраструктуры, образования и жилья. Среди обсуждаемых тем было состояние дорог, нехватка образовательных учреждений и культурных объектов, а также качество водоснабжения. Жители также поднимали вопросы, касающиеся компенсаций за утраченное имущество и возможностей размещения в гостиницах.

    Напомним, генерал-полковник полиции в отставке Владимир Пронин родом из Фатежского района Курской области. С 2001 по 2009 год возглавлял ГУВД Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн наложил взыскание на курского министра Алексея Карнаушко за преждевременную и неподтвержденную оценку ущерба от действий ВСУ на сумму 750 млрд рублей. Кроме того Хинштейн заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.

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    30 января 2025, 21:48 • Новости дня
    Фицо: Киев допустил транзит азербайджанского газа в Европу

    Премьер Словакии Фицо заявил о готовности Украины транзитировать азербайджанский газ в ЕС

    Фицо: Киев допустил транзит азербайджанского газа в Европу
    @ IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности Украины рассмотреть транзит азербайджанского газа через свою территорию в ЕС, но подчеркнул, что наилучшим решением для Европы было бы возобновление транзита российского газа.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление о транзите газа через Украину, передает ТАСС. По словам Фицо, под давлением Украина готова рассмотреть вариант транзита азербайджанского газа в Европу. Это заявление было сделано в интервью телеканалу TA3.

    Фицо подчеркнул, что несмотря на обсуждения транзита азербайджанского газа, наилучшим решением для Европы было бы возобновление прокачки российского газа через украинскую территорию.

    Словацкий премьер отметил, что наличие российского газа в транзите способствовало бы более стабильным энергетическим поставкам в Европу. Он выразил надежду на то, что переговоры приведут к возобновлению поставок.

    Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщил, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня.

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    30 января 2025, 16:01 • Новости дня
    Кандидат в президенты Румынии Джорджеску назвал Украину вымышленным государством
    Кандидат в президенты Румынии Джорджеску назвал Украину вымышленным государством
    @ Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Румынский политик Кэлин Джорджеску, кандидат в президенты, заявил, что Украина является вымышленным государством, и выразил мнение о возможных изменениях границ в регионе, сообщило издание «Украинская правда».

    «Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика», – заявил Джорджеску в своем выступлении. Он также выразил поддержку идее раздела Украины и изменения границ в регионе. На вопрос о том, верит ли он в возможное изменение границ, политик ответил утвердительно, передают «Известия».

    Джорджеску отметил, что мир меняется, и в будущем границы могут быть пересмотрены. Он добавил, что у Румынии есть интересы в Северной Буковине и Буджаке, а также в Северном Марамуреше, который ранее был частью Закарпатья.

    Политик также упомянул Львов, который, по его мнению, может остаться с Польшей, и Малороссию.

    Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что президент Украины Владимир Зеленский угрожает безопасности Европы из-за своих политических действий, включая газовое сотрудничество с соседними странами, а издание American Thinker обвинило украинское правительство в коррупции и преступности, отмечая, что действия Зеленского и его режима поставили мир на грань катастрофы.

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    30 января 2025, 17:24 • Новости дня
    Словацкий министр заявила о критическом уровне газа в хранилищах Украины
    Словацкий министр заявила о критическом уровне газа в хранилищах Украины
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня, заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова в четверг.

    «Объем газа в украинских хранилищах снизился до критической границы в 10%. После остановки транзита российского газа Украине необходимо импортировать как минимум 100 млн кубометров в месяц», – сообщила Сакова в соцсетях, передает РИА «Новости».

    «Украине не хватит газа для собственного потребления», – отметила Сакова. Также она указала на ухудшающийся прогноз погоды, который предсказывает понижение температуры в феврале на украинской территории.

    По словам министра, рост цен на газ стал ощутим по всей Европе, достигнув максимальных показателей с начала года.

    Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%.

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    30 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Минобороны: За последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
    Минобороны: За последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние шесть месяцев теряет порядка 50 тыс. человек ежемесячно, сообщило Министерство обороны.

    Численность потерь украинских сил за последние полгода составляет более 50 тыс. человек ежемесячно, в то время как приток новобранцев заметно ниже и составляет около 30 тыс. человек, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери ВСУ стабильно превышают 50 тыс. человек, в январе 2025 года эти потери составили 51 тыс. 960 человек, в декабре 2024 года – 48 тыс. 470 человек, а в ноябре 2024 года этот показатель достигал 60 тыс. 805 человек.

    В начале января Минобороны России сообщало, что украинские войска в 2024 году потеряли около 593 тыс. 410 военнослужащих. Самые большие потери зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.

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    30 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Кличко обвинил Зеленского в дестабилизации Киева

    Кличко обвинил Зеленского в дестабилизации Киева и блокировании восстановления

    Кличко обвинил Зеленского в дестабилизации Киева
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о нарастающем давлении на местные власти украинской столицы со стороны правоохранительных органов, обвинив их в манипуляциях и нарушениях.

    Кличко заявил об усилении давления на местную власть со стороны украинских правоохранителей, передает РИА «Новости».

    По его словам, окружение Зеленского пытается дестабилизировать власть в Киеве и разрушить местное самоуправление.

    Кличко отметил, что новый глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко блокирует восстановление поврежденных зданий и инфраструктуры, что приводит к проблемам в управлении городом.

    Мэр Киева также подчеркнул, что давление со стороны правоохранителей усилилось недавно, и они используют манипуляции, ложь и фиктивные уголовные дела для дискредитации местной власти.

    Кличко сообщил, что в следственных действиях против киевских властей задействованы все силовые структуры Украины.

    Ранее Кличко обвинил нового главу Киевской городской военной администрации в дестабилизации управления городом и попытке перехватить полномочия мэра.

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    30 января 2025, 16:33 • Новости дня
    В Словакии задержали украинца по подозрению в подготовке госпереворота

    Полиция Словакии задержала украинца по подозрению в подготовке госпереворота

    В Словакии задержали украинца по подозрению в подготовке госпереворота
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота, его депортируют, сообщил портал Dennik N.

    По данным Dennik N, полиция Словакии задержала гражданина Украины по подозрению в причастности к подготовке государственного переворота в стране, передает ТАСС.

    Руководитель словацкой полиции Яна Машкарова заявила, что украинского гражданина необходимо выдворить из страны в кратчайшие сроки. В настоящее время сотрудники пограничной полиции Словакии занимаются процедурой административного выдворения задержанного.

    На прошлой неделе в столице Словакии Братиславе прошли массовые протесты против правительства Роберта Фицо, которые организовала проукраинская организация «Мир Украине», собравшая 60 тыс. человек.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил вероятность организации «майдана» в Словакии.

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    30 января 2025, 23:04 • Новости дня
    СБУ возбудила дело из-за утечки слов Буданова о будущем Украины

    СБУ начала расследование после утечки слов Буданова о срочных переговорах и угрозе Украине

    СБУ возбудила дело из-за утечки слов Буданова о будущем Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    СБУ начала уголовное расследование после утечки информации о высказываниях главы ГУР МО Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) о необходимости скорейших переговоров и угрозе существованию Украины, заявил депутат Рады Роман Костенко.

    Депутат заявил, что служба безопасности Украины возбудила уголовное дело после того, как украинские СМИ опубликовали информацию о заявлении Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) об угрозе будущему Украины, если переговоры не пройдут до лета. Костенко уточнил, что утечка касается национальной безопасности и закрытой информации. Однако он не сообщил, против кого конкретно возбуждено дело, передает РИА «Новости».

    «Есть политические лидеры, которые должны знать обстановку на высшем уровне, но не разглашать ее в прямом эфире», – заявил он.

    Ранее издание «Украинская правда» опубликовало материал о закрытой встрече в Верховной раде, где присутствовали представители генштаба ВСУ, парламентских фракций и глава украинской разведки Кирилл Буданов, который, по словам неназванного источника, заявил, что без серьезных переговоров к лету на Украине начнутся «очень опасные процессы для самого существования Украины».

    Депутат Госдумы Алексей Чепа указал на риск переворота на Украине из-за слов Буданова.

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    30 января 2025, 16:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали Энергодар с помощью дрона-камикадзе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные произвели атаку на город Энергодар, на территории которого располагается Запорожская атомная электростанция, сообщил врио главы города Максим Пухов.

    Киевский режим атаковал Энергодар с помощью дрона-камикадзе, пояснил Пухов, передает ТАСС. По его словам, в результате нападения никто не пострадал, возгорания не последовало.

    Несколькими днями ранее ВСУ также использовали дрон для атаки на Энергодар, его сбили.

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    30 января 2025, 23:52 • Новости дня
    Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой по завышенной цене

    Экс-замсекретаря СНБО Украины сообщил о закупке Минобороны мин времен Второй мировой по 600 евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос сообщил, что Министерство обороны страны приобрело противотанковые мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку.

    Министерство обороны Украины закупило для армии противотанковые мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку, сообщает ТАСС. Эту информацию озвучил генерал в отставке Сергей Кривонос, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей» он упомянул, что обсуждаемая закупка получила огласку в контексте недавнего сообщения журналиста Юрия Бутусова о поставках некачественных гранат для ВСУ.

    Кривонос подчеркнул, что тротил, которым наполнены эти мины, имеет срок хранения в 35 лет в идеальных условиях, и напомнил, что с момента окончания Второй мировой войны прошло значительно больше времени. Генерал выразил мнение, что закупленные мины могут стать большой проблемой для военного ведомства Украины, назвав их «дерьмом», которое принесет «огромное количество головной боли».

    Осенью прошлого года на Украине уже разгорелся скандал из-за поставок бракованных артиллерийских мин. Военнослужащие жаловались на качество боеприпасов калибра 120 мм, произведенных концерном «Укроборонпром», и позже началось изъятие мин калибра 82 мм. Министр обороны Украины Рустем Умеров признавал, что около 20% боеприпасов, используемых ВСУ, не срабатывают. В январе 2025 года украинские СМИ продолжали сообщать о поступлении в армию бракованных снарядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров подвергался критике из-за проблем с закупкой вооружений, которые могли подорвать усилия по снабжению ВСУ, писала Politico, а в статье украинского издания «Зеркало недели» отмечалось, что его работа в министерстве обороны за год не принесла ожидаемых результатов.

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    30 января 2025, 21:04 • Новости дня
    Священники в 2024 году вернули на позиции в Курской области 700 солдат

    Протоиерей Василенков: Священники в 2024 году вернули на позиции в Курской области 700 солдат

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Порядка 700 военнослужащих срочной службы, покинувших позиции в Курской области в 2024 году, вернулись благодаря беседам со священниками, сообщил главный военный священник РПЦ протоиерей Дмитрий Василенков.

    Когда ВСУ начали наступление, 700 срочников, покинувших позиции, поговорили со священнослужителями. «Из них 46 отказников, вдруг все как один отказались убегать и сказали: верните нас на фронт, мы будем драться до конца», – цитирует протоиерея Life.ru.

    Напомним, украинская армия за все время боевых действий на Курском направлении потеряла более 56 тыс. 140 военнослужащих, 325 танков, 241 БМП.

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    30 января 2025, 13:22 • Новости дня
    AT: Мир оказался на грани катастрофы из-за Зеленского

    American Thinker: Действия Зеленского и его режима привели мир к катастрофе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Действия президента Украины Владимира Зеленского и его режима поставили мир на грань катастрофы, пишет издание American Thinker, обвиняя украинское правительство в коррупции и преступности.

    Как передает РИА «Новости», издание American Thinker опубликовало статью, в которой обвиняется президент Украины Владимир Зеленский и его режим в том, что они поставили мир на грань катастрофы. В статье описывается, что Зеленский возглавляет «преступное государство», а коррупция в стране является одной из главных причин текущих глобальных проблем.

    «Глава преступного государства Зеленский и большинство украинцев утверждают, что их страна спасла Европу и Запад от России. Ну да, конечно. Мир оказался на грани катастрофы из-за коррупции этой преступной страны», – говорится в материале.

    Кроме того, обозреватель издания призвал к началу переговоров для скорейшего завершения боевых действий, а также к прекращению военной и финансовой поддержки Киева со стороны западных стран. Он считает, что дипломатическое решение и отказ от поддержки помогут стабилизировать ситуацию в регионе.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский вводит в заблуждение украинцев и мировое сообщество, заявляя, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда российские войска стояли под Киевом, хотя на самом деле он был подписан позже, после отвода войск.

    Американский обозреватель Тэд Снайдер считает, что экс-глава США Джо Байден и Владимир Зеленский обязаны объяснить свои решения, связанные с продолжением конфликта на Украине и отказом от переговоров с Москвой.

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    31 января 2025, 07:33 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 49 украинских БПЛА в семи регионах России

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 49 украинских БПЛА в семи регионах России

    Tекст: Александра Юдина

    Система российской противовоздушной обороны за ночь уничтожила 49 украинских беспилотников, включая 25 над Ростовской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников.

    В частности, над Ростовской областью было перехвачено 25 дронов, над Волгоградской – восемь. В Курской области уничтожено шесть беспилотников, в Ярославской – четыре, в Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае – по два аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Воронежской области беспилотный летательный аппарат упал, в результате чего водитель автомобиля получил ранение ноги. Также повреждено остекление промышленного предприятия.

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      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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