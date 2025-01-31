История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.2 комментария
Стало известно о новых взрывах в Киеве
В Киеве и пригородах повторно прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога
В Киеве и его пригородах снова произошли взрывы, а в городе была объявлена воздушная тревога в 9.05 утра по московскому времени.
В Киеве и его пригородах снова прозвучали взрывы, передает ТАСС. Это произошло на фоне объявления воздушной тревоги, согласно данным украинского министерства цифровой трансформации. Сообщается, что тревога была объявлена в 9.05 утра по московскому времени, что подтверждается данными онлайн-карты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прогремели взрывы, что вызвало воздушную тревогу в городе. В Киевской области причиной взрывов стала работа сил ПВО. Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что в Киеве заметили беспилотный летательный аппарат возле здания парламента.