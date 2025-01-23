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    Американский журналист Фридман анонсировал интервью с Путиным
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    0 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    26 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    4 комментария
    23 января 2025, 08:27 • Новости дня

    В Киевской области прозвучали взрывы

    Tекст: Александра Юдина

    В Киевской области прогремели взрывы, причиной которых стала работа сил ПВО, в столице и областях объявлена воздушная тревога, сообщила региональная администрация.

    В Киевской области раздались взрывы, передает ТАСС.

    Региональная администрация пояснила, что взрывы связаны с работой сил противовоздушной обороны. В настоящее время в столице, а также в Житомирской, Киевской и Черниговской областях действует предупреждение об угрозе с воздуха.

    Также в Киеве вновь была объявлена воздушная тревога. Официальный ресурс для оповещения населения подтвердил информацию о тревоге.

    Режим предупреждения об угрозе с воздуха продолжает действовать в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

    Несколькими днями ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области и еще семи регионах Украины.

    22 января 2025, 11:12 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины

    Зеленский заявил, что Европа должна содержать миллионную армию Украины без НАТО

    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Зеленский заявил, что если Украина не станет членом НАТО и не получит четких гарантий безопасности, Киев планирует увеличить численность ВСУ до 1 млн человек, передает ТАСС.

    При этом лидер украинского режима подчеркнул необходимость содержания такой армии и обратился к европейским странам с просьбой о поддержке.

    Зеленский отметил, что Европа должна взять на себя расходы на содержание армии, так как Украина защищает не только себя, но и европейские ценности.

    Кроме того, он высказал мнение, что членство Украины в НАТО будет обходиться Европе дешевле, чем финансирование миллионной армии. Он также поддержал идею размещения на территории Украины западных войск, отметив, что минимально необходимое количество – 200 тыс. иностранных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС Центральной Европы и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.

    Коментарии (22)
    22 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Зеленский поздравил украинцев не с тем праздником

    Зеленский перепутал исторические факты в поздравлении с Днем соборности Украины

    Зеленский поздравил украинцев не с тем праздником
    @ Diego Ravier/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам допустил ошибку, перепутав историческое значение Дня соборности с объединением Левобережной и Правобережной Украины.

    Глава Украины Зеленский, выступая с поздравительным обращением ко Дню соборности Украины, неверно интерпретировал историческое значение этого праздника, передает ТАСС. Он заявил, что на Софийской площади был провозглашен «Акт злуки», объединивший Право- и Левобережную Украину. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала его слова «бредом» и указала на ошибочность этой информации.

    Геращенко уточнила, что День соборности посвящен воссоединению Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) и Украинской народной республики (УНР), а не объединению Левобережной и Правобережной Украины, как сказал Зеленский. Она подчеркнула, что ЗУНР не относится к традиционным регионам Левобережной Украины.

    День соборности Украины отмечается ежегодно 22 января в память о подписании Акта воссоединения между ЗУНР и УНР в 1919 году. Это событие стало важной вехой в истории Украины, закрепив единство западной и центральной частей страны.

    Ранее Зеленский, выступая в Верховной раде, оговорился и заявил, что у подрастающего поколения будет возможность купить жизнь в стране.

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    22 января 2025, 21:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    Коментарии (0)
    22 января 2025, 12:45 • Новости дня
    Зеленский заявил о непризнании новых регионов России

    Зеленский заявил, что Киев отказывается признавать новые российские регионы

    Зеленский заявил о непризнании новых регионов России
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    На экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает новые регионы России.

    Зеленский заявил, что его страна никогда не признает новые регионы России, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что несмотря на возможное давление извне, Украина продолжит свою политику в этом вопросе. «Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся – мы все равно не признаем», – сказал он.

    По словам Зеленского, Киев намерен сохранять свою позицию относительно утраченных территорий.

    Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение ста дней.

    Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Коментарии (22)
    22 января 2025, 19:07 • Новости дня
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

    Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что если Россия не выполнит это требование, то США введут новые санкции и пошлины на весь российский экспорт. Трамп также отметил, что украинский конфликт может закончиться как «легким», так и «сложным» путем, однако выразил предпочтение первому варианту как более мирному и конструктивному.

    Трамп заявил, что его целью не является навредить России, и он «любит русский народ». Он подчеркнул, что новые меры будут введены исключительно в случае продолжения нынешнего курса России в отношении Украины. По его мнению, мирный исход событий более предпочтителен как для России, так и для других мировых держав.

    Президент США также выразил обеспокоенность дальнейшими последствиями конфликта, отметив, что «дальше будет только хуже», если ситуация не изменится. Он отметил, что этот конфликт никогда бы не начался, если бы Трамп в тот момент был президентом США. По его словам, пора заключить соглашение, чтобы перестали гибнуть люди. 

    Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

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    22 января 2025, 18:43 • Новости дня
    Times: Британские офицеры выступили против мирного плана Трампа по Украине

    Times: Британские военные опасаются гонки вооружений после мирного соглашения Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленные офицеры Британии выражают озабоченность по поводу предложенного президентом США Дональдом Трампом урегулирования конфликта на Украине, опасаясь, что это даст России возможность нарастить военную мощь и спровоцировать новую гонку вооружений, сообщило издание Times.

    В статье сообщается, что у офицеров министерства обороны Британии есть опасения относительно мирной сделки Трампа, после которой между Россией и Западом может начаться гонка по подготовке армий к будущим конфликтам, передает РИА «Новости».

    Генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, возглавляющий корпус быстрого реагирования НАТО, отметил, что в следующем конфликте Россия сможет добиться больших успехов. Он подчеркнул, что подобная ситуация создаст дополнительные угрозы для безопасности в Европе и потребует значительных усилий по подготовке.

    Кроме того, союзники по НАТО выразили обеспокоенность тем, что Киев не находится в достаточно сильной позиции для начала переговоров, что может поставить его в невыгодное положение. Опасения связаны с возможной потерей территорий и снижением влияния Украины в регионе.

    Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом.

    Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

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    22 января 2025, 17:15 • Новости дня
    Слуцкий назвал бредом заявления Зеленского о стамбульских переговорах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий обвинил Владимира Зеленского в манипуляциях и фальсификации информации относительно стамбульских переговоров, назвав его заявления лживым бредом.

    Слова главы Украины Зеленского о том, что на стамбульских переговорах Россия якобы требовала от него уйти и хотела заменить его на Виктора Медведчука, являются лживым бредом и игрой на публику, заявил Слуцкий, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Зеленский занимается манипуляциями, и добавил, что все заявления на Давосе о якобы ультиматуме президента России Владимира Путина являются фальсификацией.

    По словам Слуцкого, договоренности об украинском урегулировании были парафированы в Стамбуле главой украинской делегации Давидом Арахамией. «Тогда в знак доброй воли Россия отвела войска с Киевского и Черниговского направлений. Мы были готовы закончить военные действия, а украинская сторона была согласна на условия соглашения», – заявил он.

    Он также отметил, что после стамбульских переговоров тогдашний премьер Британии Борис Джонсон приказал разорвать договоренности. «Просроченный и нелегитимный Зеленский теперь пытается перевернуть картину с ног на голову, занимаясь фальсификацией истории», – добавил Слуцкий, утверждая, что это делается ради зрителей в Вашингтоне.

    Ранее Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет. На экономическом форуме в Давосе Зеленский также заявил, что Украина не признает новые регионы России.

    Коментарии (4)
    22 января 2025, 13:05 • Новости дня
    Осужденный за покушение на Прилепина помог предотвратить новый теракт

    Осужденный за покушение на Прилепина Пермяков помог предотвратить теракт, выдав тайник с оружием

    Осужденный за покушение на Прилепина помог предотвратить новый теракт
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков после задержания выдал информацию о тайнике с оружием, что помогло предотвратить новый теракт на территории России, следует из материалов уголовного дела.

    В материалах дела, оглашенных в Апелляционном военном суде, указано, что Александр Пермяков, гражданин Украины, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина, после задержания предоставил ценную информацию, которая помогла предотвратить новый теракт. Он выдал тайник с оружием, которое могли использовать спецслужбы Украины, и указал местонахождение взрывного устройства в поселке Пионерский, что позволило предотвратить потенциальный взрыв и жертвы, передает ТАСС.

    В ходе судебного процесса выяснилось, что Пермяков также выдал сотрудника спецслужб Украины с позывным Техник, помогло правоохранителям установить организатора нападения на Прилепина. Несмотря на его сотрудничество с российскими властями, суд оставил приговор о пожизненном заключении в силе.

    Следствие установило, что в июле 2022 года Пермяков был завербован СБУ за вознаграждение в 145 тыс. рублей для совершения теракта против Прилепина. Он прошел обучение взрывному делу и получил поддельные документы. Обвиняемый изготовил и заложил взрывные устройства в апреле 2023 года, которые привел в действие 6 мая, когда в результате взрыва погиб Александр Шубин, а Прилепин получил ранения.

    Пермяков также подал ходатайство о лишении его российского гражданства, заявив, что паспорт РФ использовал лишь для свободного передвижения и совершения преступлений. Суд оставил это ходатайство без рассмотрения. Помимо российского, у Пермякова есть украинское гражданство.

    Ранее гражданина Украины Александра Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы за покушение на писателя Захара Прилепина.

    До этого в суде зачитали показания Пермякова, в которых он заявил, что СБУ поручала ему убить писателя в Москве, выстрелив в затылок.

    Следствие установило финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на Захара Прилепина.

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    22 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Украина усомнилась в эффективности ударов беспилотниками по России

    UnHerd: Украинская разведка усомнилась в результативности атак дронов по России

    Украина усомнилась в эффективности ударов беспилотниками по России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская разведка считает атаки беспилотниками по России малоэффективными и зависимыми от западных поставок, что ставит под сомнение их дальнейшую целесообразность, сообщает британское издание UnHerd.

    Как сообщает СМИ со ссылкой на украинскую разведку, Россия быстро восстанавливает объекты, поврежденные в результате ударов беспилотников ВСУ.

    Издание сообщает, что российская сторона смогла восстановить поврежденные нефтяные объекты в течение недели, а данные о масштабах ущерба засекречены. Это позволяет Кремлю рассматривать атаки как управляемое раздражение, а не как серьезную угрозу, передает Ura.ru.

    Украинские источники отмечают, что эффективность ударов дронов ВСУ сомнительна и не способна повлиять на исход конфликта. Однако Украина продолжает нуждаться в дронах и ракетах, чтобы попытаться дестабилизировать российскую экономику и вынудить Россию к переговорам на условиях Киева.

    Тем не менее наличие ракет у Украины полностью зависит от решений, которые принимает Запад.

    Ранее российская система ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями.

    Также сообщалось, что российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территорией Крыма.

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    22 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Подсчитан процент желающих покинуть Украину граждан

    Опрос Центра Разумкова: Пятая часть украинцев хотела бы покинуть страну

    Подсчитан процент желающих покинуть Украину граждан
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около 21% украинцев, в основном молодежь, изъявили желание эмигрировать из страны, если границы будут открыты.

    Согласно данным опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром Разумкова, примерно 21% украинцев хотели бы покинуть страну навсегда при условии открытия границ. В исследовании приняло участие 1518 респондентов, проживающих на подконтрольных ВСУ территориях Украины, в возрасте от 18 лет, передает РИА «Новости».

    Исследование выявило, что наибольшее число желающих уехать приходится на возрастную группу от 18 до 29 лет – 33% от числа опрошенных в этой категории. Среди мужчин уехать хотят 25%, среди женщин – 17%. Большинство из оставшихся – 70% – заявили, что не стремятся к эмиграции, а 9% затруднились ответить.

    Главными причинами, по которым украинцы хотят покинуть страну, стали отсутствие возможностей для развития (30,5%) и угроза жизни из-за боевых действий (29%). Также значительными факторами стали недостаточная социальная поддержка (29%) и желание воссоединиться с близкими (26%). Некоторых мотивируют проблемы с трудоустройством (21%).

    Ранее мастер спорта международного класса Лариса Жалинская, покинувшая Украину, обратилась к соотечественникам с призывом эмигрировать, предупредив об усложнении выезда из страны.

    5 декабря данные опроса социологической группы «Рейтинг» показали, что 32% украинцев от 16 до 35 лет хотели бы уехать за границу, если бы у них была такая возможность. Национальный банк Украины спрогнозировал, что количество эмигрантов в 2024 году составит 500 тыс. человек, вследствие чего ожидается значительное ухудшение демографической ситуации.

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    22 января 2025, 10:27 • Новости дня
    Трамп поручил спецпредставителю завершить конфликт на Украине за 100 дней

    Wall Street Journal: Трамп поручил спецпредставителю завершить конфликт на Украине за 100 дней

    Трамп поручил спецпредставителю завершить конфликт на Украине за 100 дней
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение ста дней, полагаясь на собственный контроль за процессом, пишет The Wall Street Journal.

    Трамп поставил перед своим специальным представителем по Украине задачу завершить конфликт на Украине в течение ста дней, передает ТАСС.

    По мнению издания, заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным предстает более сложной задачей, чем Трамп предполагал в предвыборной кампании.

    Источники издания отмечают, что новый лидер США намерен лично контролировать процесс переговоров по Украине.

    Однако бывшие коллеги Келлога указывают, что он не является самостоятельной фигурой в переговорном процессе. Они полагают, что Келлог полностью зависит от мнения Трампа и потому не будет допущен до реальных переговоров с Россией.

    Газета также подчеркивает, что задача, поставленная Трампом для Келлога, требует тщательного подхода и учитывает широкий круг проблем, которые возникли в результате конфликта на Украине, включая дипломатические разногласия и экономические последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп отметил возможность полного прекращения поставок американского оружия на Украину. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    22 января 2025, 11:44 • Новости дня
    Зеленский раскритиковал США и Европу за «тайные контакты» с Россией

    Зеленский раскритиковал США и Европу за контакты с российской разведкой

    Зеленский раскритиковал США и Европу за «тайные контакты» с Россией
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет.

    Зеленский заявил, что США и европейские страны в течение последних трех лет активно взаимодействовали с российской стороной на уровне разведок, передает «Лента.ру».

    Он подчеркнул, что не поддерживал такие контакты, но признал, что решение не зависит от него.

    Зеленский также высказал мнение, что дипломатия с Россией должна носить изоляционный характер, аналогично экономическим санкциям.

    Ранее Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Зеленский также обвинил западные страны в нечестном отношении к Украине в вопросе ее вступления в НАТО, выразив недовольство тем, что США и Германия принимают решения за Украину.

    Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение ста дней.

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    22 января 2025, 13:41 • Новости дня
    Алиев и Зеленский провели встречу на форуме в Давосе

    Tекст: Вера Басилая

    На Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Зеленского, сообщается на сайте главы Азербайджана.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

    Встреча состоялась по инициативе украинской стороны и включала обсуждение различных аспектов двустороннего сотрудничества.

    Стороны обсудили развитие связей между Азербайджаном и Украиной в таких сферах, как политика, экономика и гуманитарная помощь. Кроме того, значительное внимание было уделено сотрудничеству в энергетической области и вопросам региональной безопасности.

    Ранее Владимир Зеленский прибыл на форум в Давос на военном вертолете и потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины.

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    22 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Экс-командир элитной бригады «Анна Киевская» арестован на Украине

    Суд на Украине арестовал экс-командующего 155-й бригадой ВСУ Дмитрия Рюмшина

    Экс-командир элитной бригады «Анна Киевская» арестован на Украине
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Суд на Украине арестовал бывшего командира 155-й бригады «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Общественное. Новости» сообщило, что суд на Украине постановил арестовать экс-командира 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина. Причиной ареста стало самовольное оставление места службы военнослужащими этой бригады. Суд установил залог в размере 90 млн гривен, что составляет 2,14 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В настоящий момент проводится проверка на предмет наличия коррупционных схем в бригаде. Основное внимание уделяется отбору военнослужащих для обучения за границей, а также возможным случаям уклонения от служебных обязанностей за деньги. Рюмшину готовятся предъявить обвинение по статье о бездействии в условиях военного положения, что может повлечь до 10 лет лишения свободы.

    Ранее СБУ задержала экс-командира 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина за сокрытие фактов самовольного оставления службы личным составом.

    Напомним, 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с проблемами дезертирства из-за низкой мотивации и недостаточного оснащения.

    Минобороны Франции сообщило, что «десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали.

    На Украине начали расследование по статье «Дезертирство» в отношении обученной во Франции бригады, и сообщалось, что 1,7 тыс. из 2,3 тыс. обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.

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    22 января 2025, 13:51 • Новости дня
    Потери ВСУ на Курском направлении достигли 54 тыс. человек
    Потери ВСУ на Курском направлении достигли 54 тыс. человек
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за все время боевых действий в Курской области потеряла 54 тыс. человек, сообщило российское Министерство обороны.

    Уничтожены за весь период 313 танков, 237 боевых машин пехоты и 179 бронетранспортеров, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка войск «Север» поразила украинские формирования у Викторовки, Гончаровки, Гуево и других населенных пунктов. Поражены танковые, механизированные и десантные бригады, а также бригады морской пехоты и теробороны.

    В результате ударов авиации и артиллерийского огня поражены живые силы и техника ВСУ в населенных пунктах Курской и Сумской областей.

    За сутки украинская армия потеряла более 390 военнослужащих, четыре танка, БТР и 11 боевых бронированных машин. Уничтожены шесть артиллерийских орудий, четыре миномета, станция РЭБ и шесть пунктов управления БПЛА.

    В прошлые сутки украинская армия потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении.

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    22 января 2025, 21:57 • Новости дня
    Генерала ВСУ Галушкина повторно задержали на Украине

    ГБР Украины повторно задержало генерала Галушкина по новому обвинению после залога в 120 тыс. долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-командующего оперативно-тактическим управлением «Харьков» ВСУ Юрия Галушкина задержали повторно после выхода из СИЗО, ему предъявлено новое обвинение в содействии самовольному оставлению поля боя бойцами, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины.

    В украинском Госбюро расследований (ГБР) заявили, что Галушкин был отпущен под залог в 120 тыс. долларов, но в связи с появлением новых фактов его вновь арестовали.

    По информации ведомства, Галушкину инкриминируют содействие самовольному оставлению поля боя и отказ от применения оружия. Ранее он обвинялся в халатности и бездействии, приведших к утрате территорий в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ обнаружили факты, свидетельствующие о том, что экс-командующий неправильно оценил ситуацию на линии обороны, что послужило причиной отступления бойцов. В результате ему будет предъявлено новое обвинение по соответствующей статье.

    Госбюро расследований Украины ранее сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск по аналогичным обвинениям. Подозреваемые якобы оставили свои позиции.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что в Киеве начались массовые репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ, санкционированные американскими структурами.

    На Украине были арестованы Юрий Галушкин, экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны.

    Кроме того, в Запорожье арестованы бывший командир одной из бригад территориальной обороны и его супруга.

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