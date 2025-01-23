В Киевской области прозвучали взрывы

Tекст: Александра Юдина

В Киевской области раздались взрывы, передает ТАСС.

Региональная администрация пояснила, что взрывы связаны с работой сил противовоздушной обороны. В настоящее время в столице, а также в Житомирской, Киевской и Черниговской областях действует предупреждение об угрозе с воздуха.

Также в Киеве вновь была объявлена воздушная тревога. Официальный ресурс для оповещения населения подтвердил информацию о тревоге.

Режим предупреждения об угрозе с воздуха продолжает действовать в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Несколькими днями ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области и еще семи регионах Украины.