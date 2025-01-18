Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.6 комментариев
Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи регионах Украины
Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области и еще семи регионах Украины согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Эти данные были зафиксированы на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины в 22.41 мск, передает РИА «Новости».
Ранее под Харьковом была поражена база иностранных наемников ВСУ, расположенная на территории базы отдыха «Лесная поляна», где наблюдалось присутствие военных, говорящих на испанском, и начался серьезный пожар.
До этого подполье сообщало, что по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами.
Также удар был произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области.