Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи регионах Украины

Tекст: Вера Басилая

Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Эти данные были зафиксированы на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины в 22.41 мск, передает РИА «Новости».

Ранее под Харьковом была поражена база иностранных наемников ВСУ, расположенная на территории базы отдыха «Лесная поляна», где наблюдалось присутствие военных, говорящих на испанском, и начался серьезный пожар.

До этого подполье сообщало, что по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами.

Также удар был произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области.