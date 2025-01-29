Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.4 комментария
В Киеве прогремели взрывы перед воздушной тревогой
В Киеве зафиксировали взрывы перед объявлением воздушной тревоги
На улицах Киева прозвучали взрывы, которые были слышны перед объявлением воздушной тревоги, сообщают местные СМИ.
В Киеве прозвучали взрывы перед объявлением воздушной тревоги, сообщает ТАСС. Украинское издание «Общественное. Новости» передает, что звуки взрывов были слышны еще до начала тревоги. После этого мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале подтвердил работу систем противовоздушной обороны в городе.
Воздушная тревога была объявлена не только в Киеве, но и в столичном регионе, а также в Полтавской и Черниговской областях Украины. Это было подтверждено данными официального ресурса для оповещения населения об опасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области прогремели взрывы, причиной которых стала работа сил ПВО, а в столице и областях была объявлена воздушная тревога. Ирина Геращенко сообщила, что в Киеве возле здания парламента заметили беспилотный летательный аппарат.