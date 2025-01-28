Tекст: Валерия Городецкая

Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, выразил уверенность в том, что конфликт на Украине может быстро закончиться при определенных условиях, передает ТАСС.

«Они же могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все! Все закончится через месяц-полтора, два», – сказал он.

«В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», – добавил президент.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) предсказал крах Украины без переговоров до лета, а американский сенатор Томми Табервилл заявил, что Россия занимает выигрышную позицию в конфликте на Украине, несмотря на финансовую поддержку Киева Соединенными Штатами.