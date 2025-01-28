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Депутат: ВСУ создали напряженность у границ Белоруссии
Депутат Колесник: ВСУ продемонстрировали силу у границ Белоруссии
Скопление 15 тыс. украинских бойцов у белорусских границ является демонстрацией силы, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Демонстрационные моменты имеют место, но 15 тысяч человек оторвать от ведения реальных боевых действий – это странно. Это создает напряженность», – сказал парламентарий News.ru.
По его мнению, украинские военные пытаются показать, что готовы вести боевые действия в Курске, Белоруссии и на других фронтах. «Они демонстрируют свои возможности по силе и количеству вооруженных сил», – указал он.
Депутат также отметил, что постоянная угроза безопасности может быть предотвращена вооруженными силами. Парламентарий выразил уверенность в том, что скопление бойцов ВСУ у границ Белоруссии вряд ли приведет к реальным последствиям. Он уточнил, что украинская армия рискует «наглухо увязнуть», если продолжит такую политику.
Ранее пресс-секретарь Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщал, что в 2024 году люди в форме около 40 раз нарушили границу Белоруссии со стороны Украины.