Депутат Колесник: ВСУ продемонстрировали силу у границ Белоруссии

Tекст: Алексей Дегтярев

«Демонстрационные моменты имеют место, но 15 тысяч человек оторвать от ведения реальных боевых действий – это странно. Это создает напряженность», – сказал парламентарий News.ru.

По его мнению, украинские военные пытаются показать, что готовы вести боевые действия в Курске, Белоруссии и на других фронтах. «Они демонстрируют свои возможности по силе и количеству вооруженных сил», – указал он.

Депутат также отметил, что постоянная угроза безопасности может быть предотвращена вооруженными силами. Парламентарий выразил уверенность в том, что скопление бойцов ВСУ у границ Белоруссии вряд ли приведет к реальным последствиям. Он уточнил, что украинская армия рискует «наглухо увязнуть», если продолжит такую политику.

Ранее пресс-секретарь Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщал, что в 2024 году люди в форме около 40 раз нарушили границу Белоруссии со стороны Украины.