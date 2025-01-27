Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.3 комментария
МИД назвал критерии для посредников в урегулировании конфликта на Украине
МИД заявил, что посредники по Украине должны соблюдать равноудаленность сторон конфликта
Россия напомнила Турции о важности принципа равноудаленности для посредников в украинском урегулировании, подчеркивая деструктивную роль Киева и Запада в эскалации конфликта, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем. На встрече Галузин акцентировал внимание на деструктивной роли Киева и Запада в эскалации конфликта на Украине, возложив на них ответственность за дальнейшее обострение ситуации, передает ТАСС.
Российская сторона выразила несогласие с ультимативной «формулой Зеленского» и связанным с ней «бюргенштокским процессом». Отмечается, что Москва считает эти действия неприемлемыми и подчеркнула свою неизменную позицию по данному вопросу.
В своем обращении к турецкому дипломату Галузин указал, что страны, претендующие на роль посредников в урегулировании украинского кризиса, должны следовать принципу равноудаленности от сторон конфликта.
Ранее сообщалось, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле–мае после объявления о прекращении огня, Турция готова выступить в роли посредника. 6 января Турция выразила готовность стать посредником в переговорах по Украине, но не предложила конкретного плана для их проведения.