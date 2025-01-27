МИД назвал критерии для посредников в урегулировании конфликта на Украине

МИД заявил, что посредники по Украине должны соблюдать равноудаленность сторон конфликта

Tекст: Дарья Григоренко

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем. На встрече Галузин акцентировал внимание на деструктивной роли Киева и Запада в эскалации конфликта на Украине, возложив на них ответственность за дальнейшее обострение ситуации, передает ТАСС.

Российская сторона выразила несогласие с ультимативной «формулой Зеленского» и связанным с ней «бюргенштокским процессом». Отмечается, что Москва считает эти действия неприемлемыми и подчеркнула свою неизменную позицию по данному вопросу.

В своем обращении к турецкому дипломату Галузин указал, что страны, претендующие на роль посредников в урегулировании украинского кризиса, должны следовать принципу равноудаленности от сторон конфликта.

Ранее сообщалось, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле–мае после объявления о прекращении огня, Турция готова выступить в роли посредника. 6 января Турция выразила готовность стать посредником в переговорах по Украине, но не предложила конкретного плана для их проведения.