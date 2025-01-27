Tекст: Алексей Дегтярев

Зеленский и его команда зарабатывали по 36 тыс. долларов в минуту в прошлом году, заявил Дубинский, передает РИА «Новости».

Если исходить из того, что Зеленский действительно на протяжении года каждую минуту зарабатывал такое количество денег, то тогда его общий заработок должен составить 18 млрд 973,4 млн долларов.

Ранее в январе украинские СМИ сообщали, что зарплата Зеленского составляет 28 тыс. гривен в месяц, что примерно равняется 68 тыс. рублей. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак получает 121 тыс. гривен, это примерно 294 тыс. рублей