Эстония предложила отменить безвиз для граждан Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в понедельник в Брюсселе, где министры иностранных дел ЕС должны принять решение об отмене безвиза для грузинских обладателей дипломатических и служебных паспортов, заявил грузинским журналистам, что «необходимо начать процесс отмены визовой либерализации в целом».

«Мы предлагаем сделать это, так как дела в Грузии не идут в правильном направлении», – сказал Цахкна.

При этом он выразил поддержку тем грузинам, которые с 28 ноября прошлого года проводят акции протеста против решения властей не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года.

«Правительство Грузии обманывает свой народ, поэтому наша инициатива отменить безвиз станет четким сигналом необходимости смены курса», – заявил Цахкна.

Он призвал ЕС к более жестким решениям по Грузии.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Эстонию в «абсурдном» вмешательстве во внутренние дела страны,.

«Это абсурд, когда сюда приезжает глава МИД Эстонии и считает, что жизнь народа Грузии должна выстраиваться по его указаниям», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии. По его словам, в целом со стороны стран Прибалтики по отношению к Грузии наблюдается «проявление фарисейской заботы». «На самом же деле это – вмешательство во внутреннюю политику нашей страны», – сказал Шалва Папуашвили.

Парламент Эстонии на днях принял заявление в поддержку народа Грузии, при этом отказавшись считать «Грузинскую мечту» законной властью Грузии.

В этом заявлении «Грузинская мечта» названа партией, которая «пользуется поддержкой Российской Федерации».

Парламент Эстонии заявил, что признает легитимным президентом только Саломе Зурабишвили, чей срок на должности истек в декабре.

Эстонские депутаты призвали Евросоюз санкционировать руководителей Грузии и не иметь коммуникаций с «нелегитимным правительством» страны, добиваясь новых выборов в парламент Грузии.

В декабре правительство Грузии заявило, что правительства Эстонии и Литвы действуют не в интересах собственных народов, а по указаниям администрации иностранного государства. Это было сделано после того, как эти страны ввели санкции против грузинских официальных лиц, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе

«Широко известно, что Эстония и Литва являются государствами с самым ограниченным суверенитетом в масштабах ЕС. Их правительства действуют не в интересах собственных народов, а по указаниям администрации иностранного государства», – сказано в заявлении правительства Грузии.