Трамп упрекнул Байдена в начале конфликта на Украине

  • Новость часаТрамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира
    Российским пенсионерам начислена февральская доплата
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    На пострадавших от разлива мазута пляжах Кубани решили заменить песок
    Глава Минтруда анонсировал индексацию более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%
    Толстой призвал Трампа не играть в ультиматумы
    В МИД назвали цели Украины при насильственном вывозе детей из Красноармейска
    Суд заблокировал подписанный в первый день президентства указ Трампа
    Режим Зеленского назвали самым страшным со времен Второй мировой
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    8 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    10 комментариев
    24 января 2025, 06:27 • Новости дня

    Трамп упрекнул Байдена в начале конфликта на Украине

    Трамп заявил, что ошибки Байдена привели к конфликту на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в допущении роста цен на энергоресурсы, что, по его мнению, способствовало началу конфликта на Украине, хотя это и не была основной причиной.

    Новый президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News заявил, что его предшественник Джо Байден «проделал ужасную работу», что привело к началу конфликта на Украине, передает ТАСС. Трамп подчеркнул, что война не должна была начаться, если бы Байден действовал иначе.

    По мнению Трампа, одной из главных ошибок Байдена стало разрешение на значительное повышение цен на энергоресурсы. «Если бы он снизил их, то война не началась бы, потому что у [президента России Владимира] Путина не было бы средств», – указал Трамп. Однако он отметил, что это «не было основной причиной» начала конфликта.

    Напомним, накануне, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп заявил, что намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Он отметил, что это стратегический шаг, необходимый для давления на Россию.

    В этом же интервью Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия. До этого он анонсировал начало мирного урегулирования украинского кризиса.

    23 января 2025, 17:59 • Новости дня
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки войск «Центр» поразили украинскую штурмовую бригаду «Лють» и технику ВСУ у шести поселков ДНР, сообщило Минобороны России.

    В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» нанесли удары по живой силе и технике штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины и пяти бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удары произошли в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка в Донецкой народной республике.

    ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая американский М113, а также девять автомобилей. Также уничтожена польская САУ Krab.

    Напомним, в четверг российские войска взяли под контроль поселок Соленое в Донецкой народной республике.

    Коментарии (10)
    23 января 2025, 13:25 • Новости дня
    Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне
    Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление американского президента Дональда Трампа о потерях СССР в 60 млн жизней во Второй мировой войне.

    Песков выразил несогласие с заявлениями Трампа о потерях Советского Союза в 60 млн жизней во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что подобные цифры не соответствуют официальным данным, признанным как российскими историками, так и специалистами по всему континенту.

    «Мы расцениваем это как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте», – подчеркнул он.

    Также Песков прокомментировал высказывания Трампа о «вспомогательной» роли СССР в войне. Песков отметил, что при всем уважении к президенту США, с этой оценкой можно не согласиться.

    Он напомнил о тяжести и значимости вклада СССР в победу над фашизмом, подчеркивая, что Советский Союз заплатил самую высокую цену.

    Кроме того, Песков заявил, что Америка действительно помогала в войне, однако для нее это всегда был бизнес.

    Он провел параллели с современностью, утверждая, что США также извлекают прибыль из современных конфликтов, зарабатывая на продаже энергоресурсов и военной продукции.

    Напомним, Трамп ранее заявил, что Россия сыграла значительную роль в победе США, и призвал помнить об этом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила недовольство словами Дональда Трампа о роли России в победе США во Второй мировой войне, назвав это кощунством и издевательством над памятью ветеранов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в США обвинило американские власти в попытках предать забвению историческое сотрудничество Москвы и Вашингтона во время Второй мировой войны.

    Коментарии (37)
    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    Коментарии (0)
    23 января 2025, 22:22 • Новости дня
    Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Советник главы ДНР рассказал об ультиматуме 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Tекст: Максим Попов

    Российская группировка войск предъявила ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в поселке Великая Новоселка ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что российская группировка войск выдвинула ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке Великая Новоселка, о сдаче в плен, передает ТАСС.

    «В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта. 110-й бригаде вооруженного формирования Украины уже выдвинут ультиматум о сдаче в плен», – приводит агентство слова Кимаковского.

    Советник подчеркнул, что у группировки ВСУ в этом районе фактически отрезано снабжение, что делает операцию крайне сложной для украинской стороны. «Таким образом, вооруженное формирование Украины и командование в первую очередь обрекает гарнизон в Великой Новоселке фактически на уничтожение», – заявил Кимаковский.

    До этого сообщалось, что ВСУ оказались под угрозой окружения в районе Великой Новоселки из-за промедлений командования с решением об отступлении. До этого стало известно, что ВСУ в районе Великой Новоселки оставляют тяжелораненых бойцов без помощи.

    Коментарии (3)
    23 января 2025, 21:57 • Новости дня
    Суд заблокировал подписанный в первый день президентства указ Трампа

    Суд заблокировал указ Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения

    Суд заблокировал подписанный в первый день президентства указ Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Окружной суд штата Вашингтон приостановил действие указа президента Трампа, ограничивающего право на гражданство по рождению, пишет газета Seattle Times.

    Как сообщает Seattle Times, окружной суд штата Вашингтон временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, касающийся ограничений на предоставление гражданства по праву рождения, передает ТАСС.

    Судья Джон Кофинур, комментируя решение, подчеркнул: «Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятков лет и не могу вспомнить, когда ответ на заданный вопрос был бы более очевиден. Это вопиюще неконституционный указ».

    Указ, который президент Трамп подписал сразу после инаугурации, направлен на ограничение автоматического предоставления гражданства США детям, рожденным на территории страны, если их родители не являются гражданами.

    Ранее американские правозащитники подали иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за его указа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения. Кроме того, власти 18 штатов и округа Колумбия оспорили в суде указ Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, что может затронуть сотни тысяч детей.

    Коментарии (8)
    23 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Politico: Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину
    Politico: Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину
    @ Dominika Zarzycka/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж и Лондон рассматривают возможность отправки военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня, обсуждается создание сил из 50 тыс. солдат, пишет газета Politico.

    Франция и Британия начали предварительное планирование отправки военных на Украину в случае прекращения огня, пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника, передает РИА «Новости».

    Согласно источникам, обсуждается создание сил численностью около 50 тыс. военных из пяти или шести стран Европы. Эти силы должны будут обеспечить порядок на демаркационной линии между ВСУ и российскими силами.

    В статье отмечается, что британские и французские власти уже ведут переговоры о возможной отправке войск.

    Ранее газета Financial Times сообщала, что украинские чиновники рассматривают возможность отправки около 40–50 тыс. военных от союзников для обеспечения безопасности на границе.

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Коментарии (26)
    23 января 2025, 19:57 • Новости дня
    Назван способ присоединения Канады к США

    Hill: Отделение Квебека облегчит процесс присоединения Канады к США для Трампа

    Назван способ присоединения Канады к США
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отделение Квебека может помочь президенту США Дональду Трампу в присоединении Канады к США, сообщает The Hill.

    По мнению авторов, стратегический ход, согласие на независимость Квебека, может стать ключевым аргументом в переговорах и способствовать поддержке канадской провинцией планов Вашингтона, передает «Газета.ru».

    «Трамп может использовать стремление Квебека к независимости ради продвижения позиции США», – говорится в материале. Издание подчеркивает, что согласие на независимость Квебека может привести к тому, что провинция поддержит планы американцев касательно всей Канады.

    Журналисты также отметили, что в случае успеха, присоединение Канады позволит Штатам усилить свою экономическую и военную мощь. Особенно важным аспектом станет доступ к арктическим регионам, который откроется для США. Это стратегически значимая область, богатая ресурсами и имеющая важное геополитическое значение.

    Напомним, Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии и Канады к США.

    Ранее Трамп заметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отверг возможность присоединения страны к США, подчеркнув важность взаимного партнерства для обеих стран.

    Позже Трамп представил карту, на которой США и Канада объединены в одно государство.

    Коментарии (3)
    23 января 2025, 18:46 • Новости дня
    Режим Зеленского назвали самым страшным со времен Второй мировой

    Профессор назвал режим Зеленского самым страшным со времен Второй мировой

    Режим Зеленского назвали самым страшным со времен Второй мировой
    @ imago-images/Credit: Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Построенный Владимиром Зеленским режим на Украине стал самым страшным в Европе со времен Второй мировой войны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

    «Я не думаю, что с 1945 года в Европе был такой зловещий и коррумпированный режим, как созданный Зеленским», – цитирует профессора РИА «Новости».

    В декабре Малинен заявлял, что Украина должна капитулировать, чтобы достичь мира, и стать нейтральным государством, признав потерю территорий.

    Коментарии (18)
    23 января 2025, 21:05 • Новости дня
    Толстой призвал Трампа не играть в ультиматумы

    Вице-спикер Толстой указал Трампу на риск ультиматумов по отношению к России

    Tекст: Евгения Караваева

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил американского президента Дональда Трампа о возможных негативных последствиях ультиматумов в отношении России.

    Как передает РИА «Новости», Толстой выразил обеспокоенность по поводу подхода нового президента США Дональда Трампа к международной политике. Вице-спикер подчеркнул, что ультиматумы, которые Трамп уже предъявил Канаде, Гренландии и Панаме, могут иметь серьезные последствия, если будут применяться в отношении России.

    В своем заявлении Толстой отметил: «В ультиматумы с Россией играть не нужно, может оказаться себе дороже. Не забываем про Аляску». Он добавил, что в политический постмодерн, как он назвал нынешний этап международных отношений, можно играть и вдвоем. Толстой напомнил о множестве территорий, которые исторически были частью России и могли бы стать предметом подобной игры.

    Толстой подчеркнул, что Россия имеет серьезные возможности ответить на любые ультимативные заявления и действия. Его слова подчеркивают важность осторожного подхода к отношениям с Россией со стороны любой страны, включая США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует все нюансы риторики США в отношении России. Эксперты оценили воззвание Трампа к России как ультиматум или даже оскорбительный ультиматум. А генсек НАТО Марк Рютте выразил радость в связи с угрозой президента США Дональда Трампа о введении новых санкций против России.

    Коментарии (9)
    23 января 2025, 20:57 • Новости дня
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он пойдет на уступки Москве, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на члена Республиканской партии.

    Собеседник WP выразил мнение, что Трамп, пытаясь продемонстрировать завершение конфликта на Украине, может фактически «капитулировать» перед Путиным, передает РИА «Новости». «Путин получит то, что хочет», – заявил республиканец.

    Некоторые полагают, что назначенцы Трампа, такие как кандидат на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, могут изменить ситуацию в пользу России. Российский академик, чье имя не называется, также считает, что нестандартный подход Трампа позволяет ожидать неожиданных решений.

    Ранее Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным, а также сообщил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (8)
    23 января 2025, 14:27 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа

    Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа

    Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности, подчеркнув важность дипломатических усилий.

    Зеленский подчеркнул, что готов использовать все возможные средства для достижения этого. Он выразил уверенность в том, что Трамп способен обеспечить Украине сильную и необратимую безопасность, что позволит двигаться по дипломатическому пути, сообщает ТАСС.

    «Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну», – отметил Зеленский, отвечая на вопрос о возможных изменениях в его позиции.

    Кроме того, президент Украины не исключил, что переговоры могут начаться даже в случае, если Киев не вернется к границам 2022 года, которые ранее рассматривались как необходимое условие. Он подчеркнул, что на это решение влияют не только США, но и Европейский союз, а также страны Глобального Юга.

    Ранее Путин выразил готовность к диалогу с администрацией Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.

    При этом британские СМИ сообщили о возможной сложности переговоров по Украине между Трампом и Путиным.

    Между тем новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (23)
    24 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    Трамп заявил, что соглашение по Украине не было достигнуто из-за Зеленского

    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Киева была возможность заключить мирное соглашение, но Зеленский выбрал иной путь, решив продолжать военные действия.

    «Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», – сказал Трамп, акцентируя внимание на ответственности украинского лидера за текущую ситуацию.

    Трамп также отметил, что Зеленский в конечном итоге хочет урегулировать конфликт на Украине и готов к началу переговорного процесса.

    До этого президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и одновременно с этим заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

    Коментарии (5)
    23 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности Киева к сделке по урегулированию конфликта
    Трамп заявил о готовности Киева к сделке по урегулированию конфликта
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил о якобы имеющейся у Киева готовности к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп выступил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На вопрос о перспективах преодоления украинского конфликта в ближайший год, он отметил, что решающая роль в этом вопросе принадлежит Москве. «Ну вам надо спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку», – заявил он, передает ТАСС.

    Ранее Трамп сообщил, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались.

    В четверг Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия президента США Дональда Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за угроз санкций и пошлин на российский экспорт.

    Коментарии (14)
    23 января 2025, 12:25 • Новости дня
    На Украине назвали расценки, по которым военкомы отпускают насильно мобилизованных

    Депутат Рады: Военкомы отпускают насильно мобилизованных за 3–10 тыс. долларов

    На Украине назвали расценки, по которым военкомы отпускают насильно мобилизованных
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Работники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) освобождают насильно мобилизованных за взятку в 3–10 тыс. долларов, заявил украинский депутат Артем Дмитрук.

    «Из здания ТЦК два выхода: первый – в один конец, а второй – за 3–10 тыс. долларов домой, но только до следующего раза», – цитирует Дмитрука ТАСС.

    Парламентарий также отметил, что в среднем группа военкомов за одного мобилизованного получает 100 долларов. При этом суммы могут варьироваться в зависимости от региона. В день одна группа, состоящая из трех-шести человек, может мобилизовать от пяти до 20 человек. На блокпостах, по его словам, число мобилизованных может достигать сотен в день.

    Ранее украинский военнопленный заявил, что пограничники на Украине убили мужчину, который пытался покинуть страну, заплатив им взятку. Другой украинский военнослужащий сообщил, что его знакомый сбежал в Польшу за 3 тыс. долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.

    Коментарии (4)
    23 января 2025, 12:48 • Новости дня
    Генсек НАТО: Поражение Киева обойдется Западу в триллионы

    Генсек НАТО Рютте предупредил о многотриллионных затратах Запада при поражении Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поражение Киева заставит Запад потратить триллионы вместо миллиардов на сдерживание России, повысив оборонные расходы до 3% ВВП, заявил генсек НАТО Марк Рютте на форуме в Давосе.

    Как сообщает РИА «Новости», Рютте заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией приведет к тому, что Западу придется увеличить свои оборонные расходы до 3% ВВП. По его словам, это потребует дополнительных триллионных затрат, а не миллиардов, как планировалось ранее.

    Генсек НАТО также отметил, что поражение Киева создаст необходимость в значительно большем сдерживании со стороны альянса, что обойдется гораздо дороже, чем в текущих условиях.

    Он добавил, что ситуация на Украине представляет собой не просто европейский конфликт, но и важный геополитический вопрос, требующий внимания мирового сообщества.

    Рютте также призвал обеспечить Украине «выгодную позицию» за столом переговоров для достижения «устойчивого мира».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить количество военных в ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи.

    Украинские чиновники полагают, что для обеспечения безопасности на границе союзники могли бы отправить на Украину до 50 тыс. иностранных военных в рамках урегулирования конфликта.

    Между тем президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, подчеркнув необходимость увеличения помощи от европейских стран.

    Коментарии (6)
    23 января 2025, 14:42 • Новости дня
    Президент Польши заявил о невозможности «полной победы» Украины над Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение в возможности «полной победы» Украины над Россией, отметив, что украинский военный парад на Красной площади невозможен.

    Дуда, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что полная победа Украины в вооруженном конфликте с Россией невозможна, передает ТАСС.

    Он также отметил, что представить украинский военный парад на Красной площади не представляется возможным.

    Президент Польши подчеркнул, что важно не только военное противостояние, но и дальнейшие дипломатические усилия для достижения мира.

    В заявлении польского лидера также прозвучал акцент на необходимости международной поддержки Украины в текущем конфликте.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег ЕС от иллюзий победы над Россией в военном конфликте.

    Коментарии (5)
    Главное
    Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке
    Трамп заявил о готовности Киева к сделке по урегулированию конфликта
    Минтруд: Материнский капитал проиндексируют на 9,5% в феврале 2024 года
    Раввин рассказал о судьбе уехавших из России в начале СВО евреев
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    Россиянам разрешили получать пенсию за границей по биометрии
    Назван способ присоединения Канады к США

    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии решили разыграть Тартус

    Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус. Эксперты отмечают, что решение новых властей Сирии может стать реверансом в сторону Запада. Тем не менее у Москвы до сих пор имеются шансы на сохранение военных баз в арабской республике. Как произошедшее повлияет на диалог Москвы и Дамаска? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Байден исполнил мечту советских пионеров

    В последние часы своего президентства Джо Байден неожиданно амнистировал индейского активиста Леонарда Пелтиера, отбывавшего в тюрьме два пожизненных срока. Как этот человек стал знаковой фигурой для всех школьников СССР – и почему его освобождение имеет особое значение именно в текущий политический момент? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............