Трамп заявил, что ошибки Байдена привели к конфликту на Украине

Tекст: Максим Попов

Новый президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News заявил, что его предшественник Джо Байден «проделал ужасную работу», что привело к началу конфликта на Украине, передает ТАСС. Трамп подчеркнул, что война не должна была начаться, если бы Байден действовал иначе.

По мнению Трампа, одной из главных ошибок Байдена стало разрешение на значительное повышение цен на энергоресурсы. «Если бы он снизил их, то война не началась бы, потому что у [президента России Владимира] Путина не было бы средств», – указал Трамп. Однако он отметил, что это «не было основной причиной» начала конфликта.

Напомним, накануне, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп заявил, что намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Он отметил, что это стратегический шаг, необходимый для давления на Россию.

В этом же интервью Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия. До этого он анонсировал начало мирного урегулирования украинского кризиса.