Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».11 комментариев
Взрывы прогремели в Харькове
Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги
В Харькове на фоне действующей воздушной тревоги прозвучало не менее двух взрывов, информации о пострадавших не поступало, сообщили украинские СМИ.
Украинское издание «Общественное» сообщило, что в Харькове произошел взрыв, до этого мэр города Игорь Терехов сообщал еще об одном взрыве, объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
Воздушная тревога также была объявлена в ряде других регионов Украины. На данный момент нет информации о жертвах или пострадавших в результате взрыва в Харькове.
Ранее подполье сообщало о «редкого качества» ударе по базе иностранных наемников под Харьковом.
Кроме того, ВС России нанесли удар в Днепропетровской области в районе сбора ВСУ, где планировался возможный прорыв или ротация украинских подразделений.