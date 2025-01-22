Взрывы прогремели в Харькове

Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги

Tекст: Вера Басилая

Украинское издание «Общественное» сообщило, что в Харькове произошел взрыв, до этого мэр города Игорь Терехов сообщал еще об одном взрыве, объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

Воздушная тревога также была объявлена в ряде других регионов Украины. На данный момент нет информации о жертвах или пострадавших в результате взрыва в Харькове.

Ранее подполье сообщало о «редкого качества» ударе по базе иностранных наемников под Харьковом.

Кроме того, ВС России нанесли удар в Днепропетровской области в районе сбора ВСУ, где планировался возможный прорыв или ротация украинских подразделений.