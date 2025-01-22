Крымский парламент выразил готовность поделиться опытом референдума с Гренландией

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Крым готов делиться опытом проведения референдума по самоопределению с Гренландией, так как полуостров обладает значительным опытом в организации таких голосований, как это было сделано также в Донбассе, передает РИА «Новости».

Константинов подчеркнул, что между ситуациями в Донбассе и Гренландии есть значительные различия.

«На остров не летят ракеты, их не лишают права на родной язык и не урезают конституционных полномочий», – заявил он.

В то же время, Константинов отметил, что референдумы в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях были вопросом справедливости и выживания.

Он добавил, что, по его мнению, Гренландия может искать свои экономические выгоды в проведении референдума, что также является их правом.

«Мы готовы поделиться с гренландцами имеющимся у нас опытом», – заключил Константинов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Гренландии заявили о нежелании становиться американцами. Отмечалось, что мировые державы стремятся завоевать остров ради его природных ресурсов, не учитывая мнение местных жителей. Гренландия не стремится стать частью Соединенных Штатов