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В Крыму предложили Гренландии опыт референдума о самоопределении
Крымский парламент выразил готовность поделиться опытом референдума с Гренландией
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Гренландии поддержку в организации референдума о самоопределении, ссылаясь на успешно проведенные в Крыму и других регионах голосования.
По его словам, Крым готов делиться опытом проведения референдума по самоопределению с Гренландией, так как полуостров обладает значительным опытом в организации таких голосований, как это было сделано также в Донбассе, передает РИА «Новости».
Константинов подчеркнул, что между ситуациями в Донбассе и Гренландии есть значительные различия.
«На остров не летят ракеты, их не лишают права на родной язык и не урезают конституционных полномочий», – заявил он.
В то же время, Константинов отметил, что референдумы в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях были вопросом справедливости и выживания.
Он добавил, что, по его мнению, Гренландия может искать свои экономические выгоды в проведении референдума, что также является их правом.
«Мы готовы поделиться с гренландцами имеющимся у нас опытом», – заключил Константинов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Гренландии заявили о нежелании становиться американцами. Отмечалось, что мировые державы стремятся завоевать остров ради его природных ресурсов, не учитывая мнение местных жителей. Гренландия не стремится стать частью Соединенных Штатов