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    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

    2 комментария
    22 января 2025, 09:23 • Новости дня

    В Крыму предложили Гренландии опыт референдума о самоопределении

    Крымский парламент выразил готовность поделиться опытом референдума с Гренландией

    Tекст: Александра Юдина

    Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Гренландии поддержку в организации референдума о самоопределении, ссылаясь на успешно проведенные в Крыму и других регионах голосования.

    По его словам, Крым готов делиться опытом проведения референдума по самоопределению с Гренландией, так как полуостров обладает значительным опытом в организации таких голосований, как это было сделано также в Донбассе, передает РИА «Новости».

    Константинов подчеркнул, что между ситуациями в Донбассе и Гренландии есть значительные различия.

    «На остров не летят ракеты, их не лишают права на родной язык и не урезают конституционных полномочий», – заявил он.

    В то же время, Константинов отметил, что референдумы в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях были вопросом справедливости и выживания.

    Он добавил, что, по его мнению, Гренландия может искать свои экономические выгоды в проведении референдума, что также является их правом.

    «Мы готовы поделиться с гренландцами имеющимся у нас опытом», – заключил Константинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Гренландии заявили о нежелании становиться американцами. Отмечалось, что мировые державы стремятся завоевать остров ради его природных ресурсов, не учитывая мнение местных жителей. Гренландия не стремится стать частью Соединенных Штатов

    21 января 2025, 10:23 • Новости дня
    Трамп удивил гостей инаугурации вином с русским названием

    На инаугурации Трамп подал вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural

    Трамп удивил гостей инаугурации вином с русским названием
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Гостям инаугурации президента США Дональда Трампа предложили игристое вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural, что вызвало удивление, так как в речи президента не упоминались Россия или Украина.

    На инаугурации Трампа гостям подали игристое вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural, оно было предложено к десерту, передает Ura.ru.

    Это вызвало удивление, так как в своей инаугурационной речи Трамп не упоминал Россию или Украину.

    Река, давшая название вину, находится в Северной Калифорнии. Название Russian River связано с историей русских поселений в этом регионе. На обеде также подавали десерт с яблочным мороженым, но именно выбор вина стал неожиданностью для многих гостей.

    В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Во время инаугурации Дональд Трамп заявил о приоритете интересов Америки и обещал укрепить страну до небывалого уровня в своей первой речи в должности 47-го президента США.

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    21 января 2025, 10:41 • Новости дня
    Трамп распорядился поднять флаг над посольством США в Москве
    Трамп распорядился поднять флаг над посольством США в Москве
    @ Павел Цуканов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве подняли флаг над посольством США по указу президента США Дональда Трампа, отменив приспущенное положение, которое установил Джо Байден.

    Флаг США был поднят над американским посольством в Москве в результате исполнения одного из первых распоряжений Трампа.

    Глава США подписал указ, который запрещает приспускать флаги над правительственными зданиями во время инаугурации главы государства.

    Напомним, приспущенное положение флага было установлено по указу экс-президента Джо Байдена. Согласно его распоряжению, флаги над Белым домом и другими правительственными зданиями должны были оставаться приспущенными в течение 30 дней после смерти бывшего американского лидера Джимми Картера.

    В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Вскоре Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

    После этого президент США подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

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    21 января 2025, 19:49 • Видео
    Насколько опасен Илон Маск

    На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    21 января 2025, 14:14 • Новости дня
    Лавров оценил заявления Трампа по внешней политике
    Лавров оценил заявления Трампа по внешней политике
    @ Alexander Nemenov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые шаги Дональда Трампа на посту президента США демонстрируют его подход к продвижению интересов страны на мировой арене, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Комментированием решений, анонсированных президентом Трампом, занимаются многие политологи. Я коротко скажу, что это указатель на методы продвижения интересов Соединенных Штатов на мировой арене», – подчеркнул Лавров, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров ответил на вопрос о готовности Москвы к контактам с Вашингтоном на высшем уровне. По его словам, президенты России и США уже выразили свою положительную позицию по этому вопросу. Лавров подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин заявил о своей готовности к контактам, а президент США Дональд Трамп выразил намерение установить контакт с Путиным в ближайшее время. «Так что ответ уже давно известен», – добавил российский министр.

    Ранее американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений, на что намекают выход из ВОЗ и начало тарифной войны с Канадой и Мексикой.

    Напомним, Трамп отменил 78 указов и меморандумов Джо Байдена и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    22 января 2025, 02:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил усилить санкции против России

    Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров по Украине

    Трамп пригрозил усилить санкции против России
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против России, если она не согласится на переговоры по украинскому вопросу, пишет ТАСС. На вопрос о введении дополнительных санкций, Трамп ответил: «Звучит вероятно». Президент США подчеркнул, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он сохранил пост президента после выборов 2020 года.

    По мнению Трампа, его внешнеполитическая стратегия могла бы предотвратить развитие украинского кризиса и усиление напряженности в отношениях между США и Россией. Он отметил, что нынешняя администрация США не справляется с задачей поддержания стабильности в регионе.

    Ранее Трамп неоднократно подчеркивал свое недовольство политикой администрации Джо Байдена в отношении России и Украины. Он утверждает, что Байден допустил ошибки, которые привели к эскалации конфликта и осложнению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным здесь. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Рубио также сообщил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.


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    21 января 2025, 10:45 • Новости дня
    Россия подтвердила обязательства по соблюдению нейтралитета Панамского канала
    Россия подтвердила обязательства по соблюдению нейтралитета Панамского канала
    @ c94/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия подтвердила свои обязательства по соблюдению нейтралитета Панамского канала и сохранения международного транзитного водного пути безопасным и открытым, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Москва выступает за сохранение Панамского канала безопасным и открытым. Режим нейтралитета, установленный договором о Панамском канале, закреплен в протоколе, к которому присоединилось около 40 государств, включая Россию с 1988 года, передает ТАСС.

    Рябков также выразил надежду, что в ходе ожидаемых обсуждений контроля над Панамским каналом между руководством Панамы и президентом США Дональдом Трампом стороны будут уважать международно-правовой режим этого водного пути. Он подчеркнул, что этот вопрос относится к сфере двусторонних отношений Панамы и США.

    Правовой режим Панамского канала был определен в договоре 1977 года между США и Панамой, добавил Рябков.

    Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала был подписан президентом США Джимми Картером и генералом Омаром Торрихосом 7 сентября 1977 года и вступил в силу 1 октября 1979 года.

    Ранее Дональд Трамп объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом США.

    В свою очередь, президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что Панамский канал остается частью Панамы и управление им остается под контролем страны при соблюдении его постоянного нейтралитета.

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    21 января 2025, 17:22 • Новости дня
    Медведев заявил, что миру не нужен «золотой век Америки»

    Медведев раскритиковал концепцию Трампа о «золотом веке Америки»

    Медведев заявил, что миру не нужен «золотой век Америки»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мир заинтересован в процветании всего человечества, а не в доминировании одной страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя инаугурацию президента США Дональда Трампа.

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином наглядно продемонстрировал многополярность мирового устройства, заявил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

    «И всем снова стало очевидно, что современный мир заинтересован не в «золотом веке Америки», о чем театрально вчера заявил Дональд Трамп, а в развитии и процветании всего человечества», – заключил зампред СБ России.

    Напомним, во вторник президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию. Еще до вступления на второй президентский срок Трамп провел разговор с Си Цзиньпином.

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    21 января 2025, 16:07 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Си Цзиньпину о готовности к диалогу с США по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с лидером КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность к диалогу с США для урегулирования конфликта на Украине, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к обсуждениям с новой администрацией Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона, то мы их подхватим и будем готовы проводить соответствующие переговоры», – добавил Ушаков, выступая на брифинге.

    Во вторник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел, а также назвал его дорогим другом.

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    21 января 2025, 23:24 • Новости дня
    Рубио заявил, что США не пожертвуют интересами ради мира

    Марко Рубио заявил, что США не будут жертвовать интересами для предотвращения конфликтов

    Рубио заявил, что США не пожертвуют интересами ради мира
    @ Oliver Contreras/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей.

    Как пишет ТАСС, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа будет стремиться к продвижению мира во всем мире. Однако при этом он подчеркнул, что США не будут жертвовать своими национальными интересами, безопасностью и ключевыми ценностями ради предотвращения конфликтов.

    Рубио отметил, что все страны действуют в интересах своих национальных приоритетов, и выразил надежду, что в случаях совпадения этих интересов с другими государствами, США будут готовы к сотрудничеству. Основной целью Трампа, по словам Рубио, остается продвижение мира и недопущение конфликтов.

    Госсекретарь также добавил, что иногда в международных отношениях выбор сводится к двум плохим вариантам, и задачей Госдепартамента является выбор наименее плохого. Это, по мнению Рубио, является сложной, но важной работой ведомства.

    Кроме того, Рубио подчеркнул, что Госдепартамент должен идти в ногу со временем, занимая достойное место в международной политике. Он отметил важность не только проведения, но и формулирования внешней политики США.

    Кандидатура Марко Рубио была утверждена Сенатом США 20 января, в день инаугурации Трампа. До назначения на пост госсекретаря он представлял штат Флорида в Сенате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине. Россия готова дождаться официального начала работы администрации Трампа, чтобы увидеть ее предложения, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Марко Рубио также заявил на канале CNN о возможности отмены антироссийских санкций как инструмента для достижения мира на Украине.

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    22 января 2025, 07:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине

    Трамп допустил полный отказ США от поставок оружия Украине и призвал ЕС увеличить помощь

    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, отметив, что этот вопрос будет изучен, и подчеркнул необходимость увеличения помощи от европейских стран.

    По его словам, администрация Белого дома будет изучать вопрос о прекращении поставок американского оружия Украине, передает ТАСС.

    Трампу был задан вопрос о продолжении поставок оружия Киеву, на что он ответил, что администрация будет изучать этот вопрос, подчеркнув необходимость контактов с Владимиром Зеленским.

    «Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», – сказал президент США.

    Трамп также отметил, что европейские страны должны увеличить расходы на поддержку Киева. Он указал, что США при администрации Джо Байдена потратили на это на 200 млрд долларов больше, чем ЕС.

    Американский лидер подчеркнул важность того, чтобы ЕС сравнялся с США в этом вопросе, и напомнил о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО до пяти процентов от ВВП.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    22 января 2025, 00:52 • Новости дня
    Власти 18 штатов обжаловали указ Трампа о гражданстве

    Штаты и округ Колумбия подали иск против указа Трампа об ограничении гражданства

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти 18 штатов и округа Колумбия оспорили в суде указ Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, что может затронуть сотни тысяч детей.

    Власти восемнадцати американских штатов и столичного округа Колумбия подали иск в суде Массачусетса, обжалующий указ президента США Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, сообщает ТАСС. Согласно заявлению генерального прокурора Нью-Джерси Мэттью Платкина, указ противоречит Конституции США и может негативно повлиять на сотни тысяч американских детей.

    Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подчеркнул, что Конституция четко определяет гражданство детей, рожденных на территории США, независимо от статуса их родителей. Иск подали генеральные прокуроры восемнадцати штатов, возглавляемых представителями Демократической партии, включая Калифорнию, Массачусетс, Колорадо и другие. Истцы требуют признать указ недействительным и запретить его исполнение.

    Дональд Трамп подписал указ после вступления в должность президента США. Как сообщает Reuters, под ограничения попадают дети нелегальных мигрантов, рожденные в США. Телеканал CNN ранее сообщал о планах команды Трампа отменить гражданство по праву рождения и ужесточить выдачу туристических виз для борьбы с «родильным туризмом». В интервью NBC News Трамп заявил о намерении прекратить автоматическое предоставление гражданства, предусмотренное 14-й поправкой к Конституции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп вновь добавил Кубу в список стран, обвиняемых в поддержке терроризма, отменив указ Джо Байдена. Американские правозащитники подали иск против администрации Трампа из-за указа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения. Команда Трампа готовит объявление чрезвычайного положения для борьбы с нелегальной миграцией и обеспечения безопасности границ.

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    21 января 2025, 15:42 • Новости дня
    Сенатор Климов ответил на слова Трампа о проблемах из-за сделки по Украине

    Сенатор Климов назвал контрпродуктивным запугивание России США несуществующей сделкой по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможных проблемах для России в случае отказа от сделки по Украине, отметив, что такая сделка пока не существует.

    В интервью с изданием «Лента.ру» он  выразил недоумение по поводу недавних заявлений Трампа. «Про сделку-то никто ничего не знает. И это на самом деле, по-моему, контрпродуктивный подход», – подчеркнул Климов, комментируя слова Трампа о больших проблемах для Москвы из-за отказа от сделки по Украине.

    Сенатор отметил, что в ближайшем будущем могут состояться важные контакты между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Однако, по словам Климова, на данный момент этот вопрос еще не решен в практическом плане. Он напомнил, что российская сторона в переговорах всегда исходит из интересов страны.

    Климов также выразил сомнения в том, что американская сторона сформулировала конкретные условия сделки. «У меня иногда складывается впечатление, что ни он, ни его помощники до конца еще сами эти условия американской стороны не сформулировали в прикладном виде», – заявил сенатор.

    Он добавил, что Россия будет комментировать информацию только после появления официальных заявлений, а не на основе слов, сказанных на пресс-конференциях или общественных мероприятиях.

    Ранее Трамп заявил, что у него есть еще полдня для завершения конфликта на Украине.

    Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что Трамп не имеет сильных аргументов для давления на Россию по вопросу украинского конфликта.

    Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов сообщил, что США в ближайшие месяцы, вероятно, усилят санкционное давление на Россию из-за трудностей в переговорах по Украине.

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    21 января 2025, 14:52 • Новости дня
    Захарова призвала расследовать многолетнюю пропаганду США инклюзивности

    Захарова призвала расследовать «убивающую тело и душу» американскую пропаганду инклюзивности

    Tекст: Вера Басилая

    Легитимные международные инстанции должны заняться расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину многообразия и инклюзивности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сворачивание всех инициатив, связанных с многообразием, равенством и инклюзивностью в федеральных органах власти. Документ обязывает ликвидировать соответствующие должности в течение 60 дней.

    По ее словам, многим людям, которых затронула пропаганда этих инициатив, была изменена жизнь. Она отметила, что идеология, продвигаемая долгие годы, включала такие аспекты, как ампутация здоровых половых органов и их замена искусственными.

    «По сути, это и была та сама пропаганда, которая убивает. И тело, и душу», – заявила Захарова.

    Захарова также обратила внимание на то, что США активно продвигали данные идеи на международных площадках, оказывая давление на другие страны. По ее словам, эти нарративы приносили вред как телу, так и душе, и международные инстанции должны заняться расследованием.

    Она добавила, что продвижение этих идей было увязано с предоставлением помощи, политическим и финансовым давлением, а также с унижением человеческого достоинства.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что официальная политика страны теперь признает только два гендера – мужской и женский.

    Сенатор Алексей Пушков заявлял, что страны ЕС испытывают тревогу и нехорошее предчувствие из-за президентства Трампа, который наносит удары по европейским либеральным ценностям.

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    21 января 2025, 14:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен призвала ЕС и США к сотрудничеству без «гонки на дно»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе призвала Евросоюз и США избегать конкуренции, которая ведет к «гонке на дно», и подчеркнула важность сотрудничества с партнерами, включая Индию и Китай.

    Глава Еврокомиссии призвала Евросоюз и США избегать конкуренции, которая может привести к так называемой гонке на дно, передает ТАСС.

    В своей программной речи она подчеркнула важность сотрудничества и единства среди партнеров.

    «Мы должны работать вместе, а не конкурировать, чтобы не устраивать гонку на дно», – сказала фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен обратилась к США, отметив, что экономики двух сторон тесно связаны, и миллионы американцев имеют рабочие места благодаря этому сотрудничеству.

    Глава ЕК также подчеркнула необходимость конструктивной работы с другими партнерами, такими как Индия и Китай. Она отметила начало «новой эры жесткой конкуренции за ресурсы и технологии», не уточняя, кто будет основными соперниками в этой конкуренции.

    Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов защищать свои ценности в отношениях с США. Она подчеркнула, что ЕС будет стремиться к сотрудничеству, но также готов использовать все средства для защиты своих неизменных ценностей.

    Ранее она заявила о вступлении мира в период жесткой конкуренции за ресурсы и технологии, подчеркнув, что Евросоюз должен адаптироваться к этим изменениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа встречает новый срок президента США Дональда Трампа с мрачными предчувствиями о возможных изменениях в отношениях с США. Урсула фон дер Ляйен предпринимает усилия для организации встречи с Трампом, однако пока дата не согласована.

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    22 января 2025, 02:26 • Новости дня
    Трамп выразил готовность встретиться с Путиным в любое время

    Трамп готов провести встречу с Путиным в любое удобное для России время

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным.

    Президент США Дональд Трамп во вторник выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет ТАСС, Трамп заявил, что готов провести встречу в любое удобное для российского лидера время.

    «В любое время, когда они захотят», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о возможной встрече с Путиным. Заявление американского президента подчеркивает открытость США к диалогу с Россией на высшем уровне.

    Вопросы о вероятной встрече лидеров США и России поднимались ранее, но точные даты и место до сих пор остаются неопределенными. Отношения между двумя странами в последние годы обострились, и проведение переговоров на высшем уровне может стать важным шагом к стабилизации международной обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине; председатель КНР Си Цзиньпин поделился с президентом России Владимиром Путиным основными деталями своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом; подготовка разговора с президентом США Дональдом Трампом еще не начата, его команда не выходила на контакт с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    21 января 2025, 12:03 • Новости дня
    Экс-президент Польши назвал слабыми позиции Трампа по Украине

    Экс-президент Польши Квасьневский заявил о слабых козырях Трампа для давления на Россию по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп не имеет сильных аргументов для давления на Россию в вопросе украинского конфликта, заявил в эфире радиостанции Radio Zet бывший президент Польши Александр Квасьневский.

    По его словам, у Трампа «плохие карты», так как Россия способна продолжать войну длительное время, в то время как украинские ресурсы истощаются, и они нуждаются во внешней помощи, передает ТАСС.

    Квасьневский подчеркнул, что нынешняя позиция США в переговорах с президентом России Владимиром Путиным не является сильной.

    В то же время Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США относительно украинского конфликта. Он отметил, что Россия считает важным устранение первопричин кризиса и учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть еще полдня для завершения конфликта на Украине, и намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров.

    Трамп также сообщил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным, где будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования на Украине.

    По словам Трампа, Владимир Зеленский уже выразил готовность к соглашению и готов к заключению сделки.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость переговоров для обеспечения мира и безопасности в Европе, отметив, что конфликт между Россией и Украиной продлится долго.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды Трампа по отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и введению миротворцев ЕС и Британии.

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