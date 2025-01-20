Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.4 комментария
На севере Украины повреждена критическая инфраструктура
В Сумской области на севере Украины был зафиксирован инцидент с повреждением объекта критической инфраструктуры, это произошло на фоне сообщений о взрывах, поступавших днем ранее.
На севере Украины, в Сумской области, был поврежден объект критической инфраструктуры, передает ТАСС.
Пресс-служба оперативного командования «Север» ВСУ сообщила, что поврежденный объект находится в Сумском районе области. Однако тип объекта остается неизвестным.
Ранее, 19 января, в Сумской области поступали сообщения о взрывах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах в третий раз за день прогремела серия взрывов, в результате чего разрушился склад ВСУ, а также остановились троллейбусы из-за отключения электричества.