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В Сумах остановились троллейбусы из-за отключения электричества
В Сумах остановили троллейбусы из-за массовых отключений электроэнергии
В украинском городе Сумы приостановлено движение троллейбусов, причиной стал дефицит электроэнергии вследствие масштабных отключений после воздушной тревоги и повреждений инфраструктуры.
Как передает ТАСС, в украинском городе Сумы приостановлено движение троллейбусов из-за отключения электроэнергии. Эту информацию подтвердило издание «Общественное» со ссылкой на компанию «Электроавтотранспорт».
Ситуация с отключениями электроэнергии возникла на фоне воздушной тревоги, объявленной ранним утром в среду по всей Украине. Сообщалось о многочисленных взрывах, которые произошли в Харькове, Днепре, Кременчуге, Кривом Роге и Бурштыне, где находится Бурштынская ТЭС. В результате воздушной атаки энергохолдинг «ДТЭК» заявил о серьезных повреждениях оборудования своих ТЭС, что привело к проблемам с электроэнергией.
Напомним, что на всей территории Украины введены веерные отключения электричества, которые продлятся до конца суток из-за повреждений энергетических объектов после взрывов.