Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.10 комментариев
Экс-советник Пентагона заявил о победе России на Украине
Дуглас Макгрегор: Россия победила на Украине, остался вопрос продвижения на запад
Россия уже одержала победу в конфликте на Украине, и теперь остается вопрос о том, насколько Москва решится продвинуться на запад, заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.
Бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) высказал мнение о том, что Россия уже достигла победы в конфликте на Украине. Макгрегор подчеркнул, что основной вопрос состоит не в способности русских продвигаться на запад, а в том, захотят ли они это сделать и насколько далеко зайдут, передает ТАСС.
Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что обстановка на всей линии боевого соприкосновения остается сложной для украинских войск.
Газета ВЗГЛЯД писала, что российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.