Депутата Рады обвинили в незаконной переправке людей за границу

Генпрокуратура Украины обвинила депутата Рады в незаконной переправке за границу 23 человек

Tекст: Вера Басилая

Генпрокуратура Украины обвиняет депутата Верховной рады в незаконной переправке 23 человек за границу, передает РИА «Новости».

По данным украинского ведомства, мужчина использовал статус народного депутата и членство в комитете по вопросам транспорта и инфраструктуры для направления писем в Госпогранслужбу с просьбой разрешить выезд граждан под видом своих водителей. В сообщении генпрокуратуры отмечается, что часть из этих лиц выезжала и возвращалась самостоятельно, а трое не вернулись на Украину.

Имя подозреваемого депутата официально не озвучено, однако, по данным украинских СМИ, речь идет о Константине Бондареве из партии «Батькивщина». Инцидент, согласно информации, произошел в период 2022-2023 годов.

С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, а с 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В соответствии с указом, выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в период действия военного положения запрещен.

Ранее Верховная рада Украины поддержала продление военного положения и мобилизации на девяносто суток до 9 мая 2025 года, инициированное президентом Владимиром Зеленским.

На Украине территориальные центры комплектования объявили в розыск более полумиллиона человек, подозреваемых в уклонении от обязательной военной службы.