Посол Ирана назвал соглашение с Россией сигналом к новому миропорядку

Tекст: Александра Юдина

Дипломат подчеркнул, что данный документ, подписанный в декабре 2023 года, является одним из ключевых в области региональной торговли, передает ТАСС. Он играет значительную роль в развитии торговых отношений Ирана с Евразийским регионом, особенно с Россией, крупнейшим рынком в регионе.

По словам Джалали, несмотря на смену правительства в Иране и изменения в Меджлисе Исламского совета, соглашение было одобрено в декабре 2024 года. Теперь оно ожидает рассмотрения и одобрения Советом стражей.

Посол также отметил, что после рассмотрения бюджета Советом стражей законопроект о соглашении будет включен в повестку дня.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию, где у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва придает большое значение этому событию.



