Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.0 комментариев
Посол Ирана назвал соглашение с Россией сигналом к новому миропорядку
Иран вскоре планирует одобрить соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, несмотря на политические изменения в стране, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Дипломат подчеркнул, что данный документ, подписанный в декабре 2023 года, является одним из ключевых в области региональной торговли, передает ТАСС. Он играет значительную роль в развитии торговых отношений Ирана с Евразийским регионом, особенно с Россией, крупнейшим рынком в регионе.
По словам Джалали, несмотря на смену правительства в Иране и изменения в Меджлисе Исламского совета, соглашение было одобрено в декабре 2024 года. Теперь оно ожидает рассмотрения и одобрения Советом стражей.
Посол также отметил, что после рассмотрения бюджета Советом стражей законопроект о соглашении будет включен в повестку дня.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию, где у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва придает большое значение этому событию.