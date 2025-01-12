Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.10 комментариев
Взрывы произошли в подконтрольной Украине части Запорожской области
На территориях Запорожской области, подконтрольных Вооруженным силам Украины, произошли взрывы, заявил глава областной военной администрации Иван Федоров.
Федоров сообщил, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области раздаются взрывы, подробности относительно причин и последствий этих взрывов пока не раскрываются, передает РИА «Новости».
Ранее в Днепропетровской области после удара было повреждено промышленное предприятие.
До этого в субботу взрывы произошли в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях Украины.